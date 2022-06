Slovenské Černobyle XXVI. Štvor(a viac)kolesí pracanti vo výslužbe.

Prvý dvor

Až raz som sa ocitol na tom dvore, kde títo veteráni boli v dvojrade. Prístup k nim bol symbolicky zahradený páskou, ktorú by nebol problém prekonať, ale predsa len som nebol na opustenom vrakovisku ale v sídle viacerých firiem.

Už som chcel zájsť do kancelárie v prvej budove, keď sa na dvore zjavil mladý muž. Vysvitlo, že je majiteľom (zberateľom) týchto nákladiakov.

A že hoci to tak momentálne vyzerá, nie sú to klasické vraky, ale veterány čakajúce na renováciu. V blízkej dobe by ich chcel presunúť na nové miesto, kde by tvorili časom expozíciu pre verejnosť. Len to chvíľu potrvá najmä pre finančnú náročnosť.

zoradení krasavci (zdroj: -mg-)

pohľad z opačnej strany (zdroj: -mg-)

Pán ma ochotne zobral prezrieť veterány zblízka. Väčšina je aj dnes pojazdných. Súhlasil aj s blogom, ale dohodli sme sa, že neupresním lokalitu. Miestni aj tak vedia, kde to je a pokiaľ zbierka je v tomto obmedzenom priestore, nie sú podmienky pre nával obdivovateľov.

(autá som nechal v pôvodnej koncepcii Černobyľov. Len budú v kategórii Fénixov vstávajúcich z popola, ako je aj kaštiel v Kuneráde či chata Avie v Dierovej (dal som ako súvisiace články).

Nuž poďme systematicky. Nebudem sa rozpisovať o jednotlivých značkách a modeloch, u tých najznámejších bude klikateľný link na wikipédiu.

Populárna nezničiteľná vétrjeska, mne dôverne známa z vojenčiny. Nasáčkovaní na korbe sme sa presúvali z bodu A do bodu B. Alebo v menšom počte stráže z kasárne do muničáku.

V3S skriňové (zdroj: -mg-)

táto je trocha "ošumtelejšia" (zdroj: -mg-)

"zelenej a modrá" natlačené v druhom rade (zdroj: -mg-)

Na svoju dobu elegantný praotec neskorších kamiónov, víťazov slávnej Rely Paríž Dakar.

V detstve nás najviac fascinovala smetiarska verzia. Tú sme dlhé minúty pozorovali, ako pažravo hltá prežraté strieborné popolnice a túžili byť v dospelosti tí svalnatí chlapíci, frajersky naskakujúci na zadnú plošinku a voziaci sa po celom meste (ak by to nevyšlo, záložná profesia bola kozmonaut. Pravda, vesmírnych korábov jazdilo po meste pomenej :-).

chcem byť požiarnikom! (zdroj: -mg-)

"chrup" je práve v generálke... (zdroj: -mg-)

Kráľovstvo tatier.

Začneme tou najmohutnejšou, ktorej tu máme 3 exempláre.

Práve zrenovovaný kúsok (zdroj: -mg-)

títo siláci budili na cestách rešpekt... (zdroj: -mg-)

vo vojenskej rovnošate (zdroj: -mg-)

Zo stavieb a budovateľských filmov poznáme prevažne oranžové tatry, ktoré možno ešte viac preslávili hračkárske verzie.

majestátny bager (zdroj: -mg-)

so žeriavom na korbe (po jej pravici červený trambus s predĺženou kabínou) (zdroj: -mg-)

nákladná klasika (zdroj: -mg-)

Na druhom dvore bol exemplár ešte starší v spoločnosti požiarneho bodyguarda..

Charakterizuje ju najmä menšia predná maska.

tatrovečka s požiarnou aviou (zdroj: -mg-)

Druhý dvor. Všehochuť.

Tento bol zamknutý, ale dalo sa snímať spoza plota. Komentáre dám priamo do obrázkov.

požiarnická avia medzi vétrieskou a traktorom (zdroj: -mg-)

(zdroj: -mg-)

traktorov je tu viac, aj tento kabriolet... (zdroj: -mg-)

... pri tomto aj obytná avia (zdroj: -mg-)

ďalšia avia tak trocha ukrytá, vzadu mraziarenský kamión (zdroj: -mg-)

a na záver cisternový príves (zdroj: -mg-)

Na konci druhého dvora sú všakovaké harabur...skvosty.

Najprv celkový pohľad a potom prizúmujeme v troch častiach.

lúčne parkovisko vzslúžilcov (zdroj: -mg-)

1/3 (vľavo). Avia zdvižná plošina, kabína kamiónu, avia náklaďák (zdroj: -mg-)

2/3 (v strede). Náklaďák čelom vzad, dodávka, ???, MPV (identita neistá) (zdroj: -mg-)

3/3 (vpravo). Sú tu aj osobáky. Pri vlečke favorit, škoda 105/120 a za ňou vykúka modrá kabína náklaďáka (zdroj: -mg-)

Týmto som ukončil druhú černobyľskú sériu. Nejak sa už v tej prvej vyvrbilo 13 častí v jednom bloku. Aj keď v aktuálnej sérii sa nám dva objekty natiahli na dve časti (kúpele Sliač a škola v Piešťanoch).

S odstupom času podobne ako pri prvej sérii pribudne rekapitulácia.

(súvisiace články predstavujú ďalších černobyľských "Fénixov vstávajúcich z popola")

Nabudúce (cez víkend).

Vrátime sa poprechádzať sa do Štiavnice (časť 04 série)

štôlňa Glanzenberg (zdroj: -mg-)

poďme spolu lietať... (zdroj: -mg-)

A ukážeme si aj dva netypické tajchy.