Štyri mýty o Pluku I-guruovom (alias čo bolo a čo len s nami bude?) ** PF 2023 **.

(zdroj: web)

(tento článok mal byť pôvodne príspevok v diskusii pod blogom neochvejného advokáta bývalého de iure ministra financií a de facto nikdy neodíduvšieho premiéra, od nového roku vraj poslanca, ktorý sa údajne chystá v parlamente z poslednej lavice urobiť šrumec, vraj kapríky zleniveli. Nuž, nie prvý raz sa pôvodný príspevok rozkošatel :-).

(zdroj: web)

Čo bolo, to bolo. (Nielen) rok 2022 s turbulentným záverom.

Mýtus prvý. Sulík povalil 3 vlády.

(zdroj: -mg- koláž web)

(výrazný úspech, doteraz sa hovorilo o štyroch).

Rozmeňme si to na drobné.

Prvá vláda. Radičovej.

Riško, ty drž balónik (zdroj: web)

Nuž, pri vláde Ivety Radičovej sa zišlo viac faktorov. Od vnútorného boja v SDKÚ až po nešťastné spojenie hlasovania.

Ale podstatné je to, že I-guru HLASOVAL ROVNAKO, ako Rišo. To Svedkovia diskrétne zamlčujú...

Vláda druhá. Matovičova.

(zdroj: web)

Táto vláda NIKDY POVALENÁ NEBOLA.

Len akože zrekonštruovaná dosadením bábkového premiéra. Fakticky ostal premiérom I-guru. A Edo nikdy z jeho tieňa nevystúpil (na rozdiel od podobnej situácie v obsadení Fico - Pelegríni).

Vláda tretia. Oficiálne Hegerova.

Áno, Sulík inicioval hlasovanie. Ale vládu nepovalil, na to nemal dosť silný mandát.

Jazýčkom na váhach boli 3 hlasy poslancov koaličnej SMER odiny (že pred hlasovaním z vagóna koaličného vlaku výstupili je irelevantné).

Ale ani oni nie sú hlavní vládni povaľači.

Tým je I-guru. POVALIL VLASTNÚ VLÁDU.

Vo finále tým, že šiel k prezidentke sťa tá rozprávková deva. Ani nahá, ani oblečená, ani peši, ani na koni, aj podať aj nepodať demisiu.

ani nahá, ani oblečená... (zdroj: web. A bratia Grimovci :-))

Totižto ak by ju podal, SaS by za nedôveru vláde nehlasovala. Či naozaj, sa už nedozvieme.

Ale dohodu porušil I-guru. A dôvody, ktoré neskôr uvádzal jeho domestik (pajcnuté z jednej diskusie) Šipoš, vraj I-guru si nebol istý, či SaS dodrží dohodu, boli trápne pozliepané na akú takú záchranu I-guruovho imidžu. Veď on sám ako dôvod uviedol telefonát od tajomného priateľa (alias hlasy v hlave).

(zdroj: topky.sk)

Ale základy povalenia vlády položil I-guru ešte v lete. Keby odišiel vtedy z vlády (spolu s Richardom), mohla vláda ostať väčšinová a v pohode pracovať bez nášľapných atómových mín.

Mýtus druhý. Táto vláda je protikorupčná.

Áno, minimálne snaha zo začiatku bola. Najmä rozviazanie rúk OČTK*. Pravda, hneď jej aj SIS nominanti Borisa začali hádzať pod nohy polená.

* Lenže odtiaľ potiaľ, alebo protikorupčnosť s.r.o.

Kým sa to netýkalo "našich ľudí" (najmä teda SMER odina). A so zabetónovanou poistkou 363.

Ale táto naša "protikorupčná" vláda svoje ochranné krídla rozprestrela nielen nad "našimi ľuďmi", viď nevydanie súdu Roba I. (vďaka Oľano) a neskôr ochrana komplet Dua Robo & Robo.

Námietky, že veď to GP a 363 sú smiešne, lebo však Žilinka je nominant SMER odiny (ktorá stále tvrdí, že si svoju prácu robí dobre, zrejme školenie na ruskej prokuratúre nesie ovocie) a táto partička vlastným telom bráni 363-ku.

(zdroj: -mg- koláž web)

Snaha vlády cez ministra spravodlivosti znížiť tresty za majetkovú trestnú činnosť je len čerešničkou na "protikorupčnej torte".

Ono pri stavbe vlády bol zle zapnutý už prvý gombík.

(zdroj: web)

Už v predvolebnej kampani, keď I-guru teatrálnym divadlom pred Počiatkovou vilou obral o hlasy najmä PS a KDH. S nimi v parlamente mohla vláda vyzerať inak. S viacerými odborníkmi týchto strán, namiesto panoptika Oľano, kde sám I-guru príznal, že od cca 15. miesta bol komparz pozberaný na schodoch, s ktorým sa v parlamente nerátalo. A hlavne vládu by neviedol pacient s hlasmi v hlave.

Ale na keby bolo keby sa nehrá.

Avšak aj s rozdanými kartami sa dalo zahrat inak. Bez SMER odiny. Áno, nebola by ústavná väčšina, ale spätne môžeme vyhodnotiť, že bola na dve veci.

A čakať od partnera s mafiánskou DNA boj proti mafii je hodne naivné. Už len ako bonus je brzdenie prakticky všetkých reforiem touto rodinnou partičkou.

Len posledná poznámka k boji I-gurua s korupciou. Vraj má dôkazy na Sulíka.

Ale miesto oznámenia, ako mu to ukladá zákon, necháva si to ako tromf do predvolebnej kampane. Možno to dá na bilbordy, ako 200 euro pre každé dieťa. Ktoré nakoniec 200 eurami neboli a veľkú časť z nich si vezme späť samospráva (zvýšené poplatky za škôlku, zvýšenie daní od bytu až po psa, et cetera et cetera), keďže tie peniaze nehanebne vzal I-guru samosprávam. Nie prvý raz s nimi vytrel podlahu, pamätáme na prvú atómofku s plošným testovaním.

splnili sme...

... a verzia podľa Zomri (zdroj: facebook)

Čiže nejde o boj proti korupcii, ale volebné percentá.

(On ale na Richarda zrejme nič nemá, len trepe ako obvykle. A kauza časom vyšumí do stratena ako Počiatkova vila. Len treba dúfať, že druhýkrát mu ľudia nenaletia. Pravda okrem Svedkov, ktorých nepresvedčí ani keby I-guru zavraždil v priamom prenose).

Mýtus tretí. Prezidentka je zodpovedná za pád vlády.

Tieto konštrukcie snáď ani nepotrebujú komentár. Podstatu som opísal pri prvom mýte.

Táto vláda bola plne samodeštrukčná. Teda jedna jej súčiastka.

Ani prezidentka nie je neomylná, zrejme dnes by napríklad svoj postoj k Lipšicovi ako GP prehodnotila, vidiac čo sa tam deje.

Ale je bezpochyby svetlým zjavom našej politickej scény.

Čo len s nami bude? A budú voľby v júni, septembri alebo Edo dovládne?

Mýtus štvrtý. Predčasné voľby inštalujú k moci Fica.

(zdroj: web)

(V protiklade je negácia tohoto mýtu, že naopak, čím dlhšie táto vláda bačuje, tým väčšia šanca na Robertov triumfálny návrat. Nuž, babo raď...)

Tu sa asi môžeme sporiť ako pri vajci a sliepke. Faktom ale je, že jedna z variant nastane (teda termín volieb. Či aj Ficovláda, je vo *****. Aj keď stávkové kurzy by ju favorizovali v oboch prípadoch).

(zdroj: web)

A čo by bolo keby nastala druhá varianta, sa nedozvieme.

Demokracia je vôľa väčšiny. A prestaňme voličov považovať za nesvojprávnych. Zvolia takú vládu, akú si zaslúžime. Aj keď sa to niekomu (možno aj mne) nebude páčiť. Tam nastúpi múdrosť Járy Cimrmana.

Našlo by sa ešte dosť mýtov, ktoré by si zaslúžili uviesť, ale mám v pláne dosť iných hodnotnejších seriálov... Ako súvisiace články dám predchádzajúce tri s témou I-guru. Ani po čase niet na nich čo meniť.

Poznámka na záver.

Možno ma oponenti označia za "Svedka Rišovho". Nie, doteraz som ho nikdy nevolil, a zrejme ani nabudúce nebudem (aj keď teraz je k tomu hádam najbližšie, závisí od volebného menu).

Jedno je však fakt.

Pokiaľ Igor je po celý čas vzácne konzistentný (ego nade vše, zákernosť a pomstychtivosť, kde nepriateľ je každý okrem pritakávačov, štedré hýrenie spoločnými peniazmi, posadnutosť SaS a jej šéfom, kde im dokáže nabrýzgať aj keď sa ospravedlňuje - slovami Borisa kakať aj maľovať, schopnosť vlastné debakle vydávať za obetu - pamätáme ešte priam Veľkonočného baránka, a musíme uznať jeho rétorické a manipulátorské schopnosti), Richard je ťažšie čitateľný.

V politike slon v porceláne, občas geopoliticky dezorientovaný, chýbajúca empatia a v poslednom čase ťažko zrozumiteľný. Je fajn, že netrvá dogmaticky na jednom názore, ale posledné týždne ich menil príliš často, aj keď to vysvetľoval "stratégiou". Osobne si myslím, že po turbulentnom období SaS-ke preferencie opäť porastú.

Nerobím si ilúzie, že Igor nebude naďalej škodiť (čo bude zrejme neprekonateľná prekážka pri tvorbe novej 76-ky, keď bez Oľano a SaS je akýkoľvek ústavný zákon nepriechodný - viď nižšie môj diskusný príspevok u spomínaného blogera), ale spätne voliči možno ocenia v podstate geniálnu stratégiu odstránenia škodnej z vlády.

Každopádne ja voliť pôjdem, a potom už uvidíme spolu so Zuzkou Smatanovie.

Nech sa deje, čo sa má.

Aktuálne. Navýsosť.

V Silvestrovský predvečer, temer na prahu nového roka v ňom všetkým čitateľom prajem:

(všetko v primeranej miere. A hlavne prežite v zdraví ešte zajtrajšok :-)

(zdroj: -mg-)

Nabudúce:

(zdroj: -mg- koláž)

Snáď už príde na rad malá inventúra po 200 blogopočinoch, spojená s blížiacim sa tretím výročím toho úplne prvého.

prvý blog.

Z obsahu: