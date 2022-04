Slovenský učiteľ voči ruskej agresii

Je však slovenský učiteľ zbytočný, ak nepomáha na východnej hranici, alebo ak neubytuje u seba utečenca?

Učiteľ je hlavne vychovávateľ. V horúcom konflikte je pochopiteľné každá výchova už bezmocná. Učiteľ, ktorý má len svoj hlas, svoju didaktiku, pomôcky a triedu plnú žiakov, nemôže byť partnerom pre surovú agresiu.

A predsa nie je bezmocný. Zmysel práce učiteľa totiž nie je v dohadovaní mieru, ale inde.

Konflikty sú okrem iného aj výsledkom pocitu nadradenosti národa či štátu nad iným národom, sú výsledkom predstavy, že mne/nám patrí iný národ, iné územie, iné mestá. Učiteľ môže pomôcť, aby deti nepodliehali podobným predstavám. Aby si uvedomovali reálne miesto svojho národu a štátu vo svete, aby považovali každého človeka za seberovného.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Podiel jedného učiteľa je veľmi malý, ale masa učiteľov určite prispeje k tomu, aby v národe nebujnela nevyprovokovaná nenávisť voči druhému národu.

Učiteľ pomáha deťom, aby sa nedali zviesť nenávistnou propagandou. Deti nevedia odhaľovať falošné informácie, ktoré propaganda využíva na ospravedlnenie agresie. Možno ich učiť, ako odhaliť dezinformácie, čomu možno dôverovať a čo je otvorené klamstvo. Viesť ich k tomu, aby nepodľahli klamstvám mocných, aby neoslavovali agresiu a násilie.

Deťom možno ukazovať, za čo bojuje Ukrajina, prečo ju Slovenská republika podporuje, kto sú naši priatelia a kto komu má a môže pomáhať.

Tieto hrozné časy raz pominú. Náš život bude iný a bude veľmi dôležité, aby deti chápali príčiny podobných konfliktov. Výchova nezabráni konfliktu, ani ho neukončí, je však súčasťou prevencie budúcich konfliktov. Keď sa konflikt skončí, bude treba urobiť, čo sa dá, aby sa situácia nezopakovala.

Ak sa učiteľ drží svojej profesie, môže svojou troškou vo výchove prispieť k tomu, aby konflikty nevznikali. Môže viesť mladých ľudí a deti, aby v budúcnosti chápali iných ľudí, aby ich nepovažovali za nepriateľov či za menejcenných len preto, že sú iní, aby sa učili s nimi žiť. Môže podporovať snahy o pochopenie druhých ľudí.



Zmyslom práce učiteľa bude pripravovať ďalšie generácie na to, aby neskĺzli k podobnej nenávisti. Môže ich učiť spolupráci a vzájomnému porozumeniu. Samozrejme, ani slovenskí občania nie sú imúnni voči nenávisti alebo voči pocitom nadradenosti. Treba rátať s tým, že aj v slovenských školách treba dnes i v budúcnosti pracovať proti namyslenosti, proti rasizmu, proti podceňovaniu iných národov, proti predsudkom voči iným.

Spomeňme si na hlboký, systematický a dlhodobý proces denacifikácie vo výchove v nemeckých školách, zvlášť v bývalom západnom Nemecku. A pripomeňme si, ako dlhodobo v Rusku propaganda a výchova podporujú v národe pocit nadradenosti a výnimočnosti. Výchova v jednom aj v druhom prípade zohrali dôležitú úlohu.

Nestačí, aby učiteľ rozprával o demokracii, o ľudských právach, o slobodnom sebaurčení. Pomôže hlavne množstvo aktivít v školách, kde deti zažijú, aké je to slobodne sa rozhodovať, čo znamená pomôcť druhému v nešťastí, aké dôsledky prináša, ak podľahneme klamstvu mocných, aké dôsledky prináša fanatizmus a dogmatizmus.

Zdá sa, že je to práca pre dejepisárov, občiankárov a geografov na školách? Nie len pre nich. Je to práca pre každého učiteľa, ktorý si váži slobodu seba a druhých ľudí. Je to práca pre každého učiteľa, ktorý vie, že ľuďom v nešťastí treba pomôcť. Pre každého, kto nechce, aby sa deti v budúcnosti ocitli v totalite.

Niektorí slovenskí učitelia prakticky pomáhajú, niektorí sú úplne ľahostajní tvrdiac, že sa nás vojna v Ukrajine netýka. Iní sú zasa nešťastní, že nemôžu pomôcť. Tí poslední nemusia strácať nádej – východiskom je aktívna každodenná práca so žiakmi, aby si vážili slobodu a vedeli sa za ňu postaviť.

Nie je isté, či sa to učiteľom niekedy podarí, ale pokúsiť sa treba.

V situácii, keď sa u susedov kruto bojuje, možno vyznievajú tieto úvahy ako prázdny idealizmus. Sú trochu idealistické, ale bez vízie by sa človek nikdy nikam nedostal.