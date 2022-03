Deň dvadsiaty šiesty a dvadsiaty siedmy: Zapojenie Bieloruska a Putinov svätý

Prinášam zhrnutie zaujímavých informácií týkajúcich sa situácie na Ukrajine za posledné dva dni.

Bieloruská účasť

Predstavitelia USA a NATO varujú, že do vojny na Ukrajine by sa mohlo zapojiť veľké množstvo vojakov z Bieloruska a vytvoriť tak nový front na severozápade krajiny. Podľa CNN by k zapojeniu Bieloruska do vojny mohlo dôjsť už v priebehu tohto týždňa, pričom nasadené majú byť tisíce vojakov. Podľa nemenovaného predstaviteľa NATO, ktorý sa vyjadril pre Guardian aktuálne bieloruský režim pripravuje zdôvodnenie, resp. zámienku pre nasadenie vojsk. NATO má obavy aj z rozmiestnenia ruských jadrových zbraní v Bielorusku, keďže krajina nedávno zrušila svoj status nejadrovej zeme.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Podľa zatiaľ nepotvrdených správ sa bieloruské jednotky zhromažďujú v okolí Brestu, mesta pri hraniciach s Ukrajinou aj Poľskom na západe krajiny. Deje sa tak v situácii, keď počet bojaschopných ruských jednotiek klesol na 90% zo síl nasadených na Ukrajine. Rusko teda zháňa nových mužov kde sa dá, ako som už informoval v predchádzajúcich blogoch Putin regrútuje nových bojovníkov v Sýrii, Líbyi, Čečensku a tiež medzi žoldniermi zo skupiny Wagnera. Posila zo strany Bieloruska by tak bola viac než vítaná a navyše útok bieloruských vojsk by mohol prerušiť zásobovacie cesty z Poľska. Rusko sa okrem toho dostáva do ďalších problémov, pretože ruským jednotkám v okolí Buče, Irpinu a Hostomelu došlo jedlo a palivo a ukrajinské jednotky sú na dostrel. Pokiaľ by Ukrajinci ruské jednotky obkľúčili a zajali, zasadili by Rusku ťažký úder.

Putinov svätý

Dr. John Schindler pokračuje v analýze náboženských motívov Putinovej vojny. Všimol si, že vo svojom prejave na Lužnikách Putin citoval evanjelium podľa Jána (Ján 15,13 v slovenskom ekumenickom preklade: "Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov."), a to v pasáži o tom, že cieľom operácie je zachrániť ľudí od utrpenia genocídy, a o tom, že Rusi bojujú jednotne, plece pri pleci. Len pre zaujímavosť, kresťanské hodnoty Putin propagoval v bunde od talianskej značky Loro Piana za vyše 12 tisíc eur.

Na záver prejavu Putin povedal, že zhodou náhod začiatok "špeciálnej vojenskej operácie" pripadol na deň narodenín ruského svätca Fjodora Ušakova. Ušakov bol admirál cárskeho námorníctva, ktorý je považovaný za ruský ekvivalent Lorda Nelsona. Ušakov nikdy neprehral bitku a narozdiel od Nelsona nikdy ani len nestratil jedinú loď zo svojej flotily. Ušakov bol agresívny veliteľ, ktorý sa vyznamenal najmä v boji s Turkami, no na konci svojej 40-ročnej námornej kariéry sa rozhodol odísť do kláštora na juhu Ruska, kde dožil až do svojej smrti v roku 1817. Po Ušakovovi je pomenovaný ruský námorný rad a tiež torpédoborec triedy Sovremennyj.

Ušakov bol za svätého vyhlásený v roku 2001, krátko po Putinovom nástupe k moci. Na ikonách je obvykle zobrazovaný nie v mníšskom rúchu, ale vo svojej námorníckej uniforme so šabľou v ruke. Sv. Fjodor sa v roku 2005 stal patrónom ruských strategických bombardovacích síl. Schindler poznamenáva, že Ušakov v mnohom symbolizuje ideál putinizmu- vlastenec, hlboko veriaci pravoslávny kresťan a bojovník, a tak je dosť možné, že dátum vojny nebol vôbec náhodný, ako sa nás snaží presvedčiť Putin. Ja dodávam, že sa jedná o podivný príklad súdobého ruského caesaro-papizmu. V tomto svetle tak dávajú zmysel aj bláznivé tvrdenia o tom, že na Ukrajine bojujú Rusi proti satanistom.

Ukoristený poklad

Zdá sa, že ukrajinským obrancom sa podarilo ukoristiť vskutku vzácny kus ruského vybavenia. Jedná sa o veliteľský modul systému pre rádio-elektronický boj 1RL257 Krasucha-4. Krasucha je vysokovýkonná viacúčelová rušička, ktorá je určená najmä na rušenie signálu nepriateľského radaru. Okrem pozemných radarov dokáže rušiť radar lietadiel včasného varovania AWACS, prieskumných lietadiel J-STARS a tiež radary špionážnych satelitov na nízkej obežnej dráhe Zeme. Krasucha tiež dokáže rušiť, alebo dokonca poškodiť nepriateľské systémy elektronického prieskumu a komunikačné systémy, a to až na vzdialenosť 300 km. Do výzbroje bola zavedená v roku 2013 a patrí tak k najpokročilejším ruským rádio-elektronickým prostriedkom. Krasucha-4 sa skladá z dvoch vozidiel- samotnej rušičky a veliteľského postavenia. Nie je jasné, či sa Ukrajincom podarilo ukoristiť len veliteľský modul, alebo aj samotnú rušičku. Každopádne aj veliteľský modul je spravodajská zlatá baňa a celkom určite budú túto ukrajinskú korisť chcieť preskúmať spravodajské služby krajín NATO.

Ďalší trest pre Navaľného

Opozičný predák Alexej Navaľnyj bol v utorok odsúdený na ďalších 9 rokov väzenia v trestaneckej kolónii s najvyšším stupňom ostrahy. Mal sa dopustiť podvodu, sprenevery a pohŕdania súdom a okrem trestu odňatia slobody dostal aj peňažný trest 1,2 mil. rubľov (asi 10 400 Eur). Rozsudok odsúdili vlády Nemecka a Spojených štátov, nemecké ministerstvo zahraničných vecí žiada jeho prepustenie. Samotný Navaľný rozsudok komentoval tak, že Putinov režim sa bojí pravdy. Pridal aj citát z jeho obľúbeného seriálu The Wire: "Odsedíš si len dva dni. Deň, kedy ťa zavrú a deň keď výdeš von." Túto hlášku povedala jedna z hlavných postáv seriálu, gangster Avon Barksdale a Navaľnyj si ju nechal dať aj na tričko. To mu však väzenské úrady zabavili, lebo bolo vraj extrémistické. Škoda. Každopádne, pokiaľ ste The Wire, u nás známy aj ako Špina Baltimoru, nevideli, tak ho vrelo odporúčam, pravidelne býva hodnotený ako jeden z najlepších televíznych seriálov vôbec.

Medzitým vyšiel rozhovor s Navaľného pravou rukou, právničkou Ľjubov Sobol, ktorá hovorí že majú plán ako na Putina. Okrem iného od začiatku vojny stúpol počet návštevníkov na Navaľného kanáli na Youtube na 80 miliónov pozretí mesačne, najnovšie uverejnili aktivisti z Navavľného Fondu proti korupcii video o jachte Šeherezáda za 700 miliónov dolárov, ktorá údajne patrí Putinovi. Sobol hovorí, že ich cieľom je informovať Rusov za každú cenu.

Telegraficky

Pri ukrajinsko- slovenskej hranici v Užhorode zadržali príslušníka spravodajskej služby FSB, ktorý sa mal na Ukrajine podieľať na diverzných akciách, vrátane atentátu na prezidenta Zelenského.

Rusko zrejme prišlo o svoj jediný tank T-80UM2. Táto modernizovaná verzia tanku T-80 z čias studenej vojny bola vybavená reaktívnym pancierom a systémom aktívnej ochrany pred protitankovými strelami Drozd, do ktorého vkladali Rusi veľké nádeje. Tentokrát zrejme nepomohol.

Putinovej milenke Aline Kabajeve hrozí vyhostenie zo Švajčiarska. Bývalá moderná gymnastka má s Putinom štyri deti, ktoré sa narodili v Lugane, čo je divné, vzhľadom na to, že Putin kritizoval bohatých Rusov, ktorí žijú na Západe. Teraz sa v Švajčiarsku dokonca spustila petícia, ktorá žiada aby Kabajevu vyhostili a tým navrátili novodobú Evu Braunovú späť k jej Führerovi. Mrzuté.

Komsomoľská pravda zverejnila, zrejme omylom, článok, v ktorom uvádzala, že ruské vojenské straty na Ukrajine dosiahli takmer 10 tisíc mŕtvych a 16 tisíc zranených. Článok bol rýchlo stiahnutý, ale jeho archivovaná kópia je stále dostupná. Taktiež mrzuté.

Aj tento diel blogu bol napísaný s prispením UČR (Utajeného člena redakcie) podcastu Silný výber.

P.S. Rozhodol som sa, že budem podobné reporty o dianí na Ukrajine pripravovať pravidelne a pokúsim sa priniesť čitateľom informácie, ktoré mi prišli zaujímavé a pozornosti bežných médií mohli uniknúť, alebo im venovali menší priestor. Pripomínam preto, že nie som vojenský, ani zahranično-politický profesionál, súčasný, ani minulý. Som (mierne) poučený laik, ktorý sa snaží sprostredkovať fakty z obranno-bezpečnostného prostredia nepoučeným laikom. Nič viac. Anyway, $4 a pound.