Deň dvanásty: Ďalší mŕtvy ruský generál a impérium buzerantov

V jedenásty deň pokračuje ukrajinský odpor v okolí Kyjeva v mestách Hostomel, Buča a Irpin. Rusko naďalej cieli na evakuačné koridory, čo vyústilo do civilných strát píše britské Ministerstvo obrany.

Mŕtvy generál Gerasimov

Ukrajinské vojenské spravodajstvo vydalo správu, podľa ktorej sa mu podarilo zabiť ďalšieho ruského generála, Vitalija Gerasimova. Generálmajor Gerasimov bol náčelníkom štábu ruskej 41. armády, pričom spolu s ním bolo zabitých zrejme aj viacero dôstojníkov. Útok podľa vojenského spravodajstva ukázal, že ruské vojská majú značné problémy s komunikáciou. Správu potvrdil ruský zdroj Christovi Grozevovi z Bellingcatu. Podľa neho Rusi používajú na komunikáciu štandardné mobilné telefóny s miestnou ukrajinskou SIM- kartou a ukrajinské zložky zachytili komunikáciu medzi dôstojníkom kontrarozviedky FSB prideleným k 41. armáde a jeho veliteľom v Rusku. Z komunikácie okrem iného vyplýva, že ruský systém pre šifrovaním zabezpečenú mobilnú komunikáciu, ktorý vyvinul "vojenský technopolis" Era nefunguje. Práve nezabezpečená komunikácia tak pravdepodobne bola spôsob, akým bol generál Gerasimov ukrajinskými zložkami vypátraný.

Vitalij Gerasimov sa zúčastnil druhej vojny v Čečensku a bol vyznamenaný za navrátenie Krymu Rusku. Okrem toho mal pôsobiť aj v Sýrii. Jedná sa o inú osobu, než je autor známej Gerasimovovej doktríny. Tým je armádny generál Valerij Gerasimov (nie je jasné či je v nejakom príbuzenskom vzťahu k zabitému generálovi). Jedná sa už o druhého zabitého ruského generálmajora v tejto vojne (ak nerátame Magomeda Tušajeva od kadyrovcov).

30 zničených vrtuľníkov

Ukrajinský generálny štáb informoval, že v noci zničili až 30 ruských vrtuľníkov. Malo k tomu dôjsť na letisku pri Chersone a jednalo sa o akciu ukrajinskej námornej pechoty. Tieto informácie zatiaľ neboli nezávisle potvrdené, ale z dát satelitnej spoločnosti Capella Space vyplýva, že na letisku bolo ešte 6. marca až 49 vrtuľníkov. Pokiaľ by sa to potvrdilo, jedná sa o obrovský úspech pre ukrajinské ozbrojené sily. Ukrajinská námorná pechota má 3 brigády a jeden delostrelecký pluk a okrem obrany pobrežia je vycvičená aj na obojživelné a výsadkové operácie.

Medzinárodná légia

Ukrajina zriadila Medzinárodnú légiu do ktorej sa môžu zapojiť zahraniční občania, ktorí chcú pomôcť brániť Ukrajinu. Podľa ukrajinskej armády sa už zapojili občania USA, Veľkej Británie, Švédska, Litvy, Mexika a Indie. Pre ľudí, ktorí majú záujem sa do légie pridať zriadila Ukrajina aj špeciálne webové stránky, na ktorých majú nájsť postup krok za krokom ako sa prihlásiť. Údajne si žiadosti o vstup do légie podalo už 3000 amerických občanov. Pridali sa aj veteráni z legendárnej britskej špeciálnej jednotky SAS a bývalí členovia Výsadkového pluku. Už dávnejšie sa český premiér s prezidentom Milošom Zemanom dohodli, že českí občania, ktorí by bojovali v ukrajinských radách bez povolenia prezidenta dostanú abolíciu, nebudú teda stíhaní za službu v cudzích ozbrojených silách. V Českej republike je, rovnako ako na Slovensku, služba v cudzích vojskách trestný čin, pokiaľ príslušný občan nemá povolenie od hlavy štátu.

Na zahraničných bojovníkov sa však nespolieha len Ukrajina. Moskva podľa informácií The Wall Street Journal regrútuje sýrskych bojovníkov, ktorí majú skúsenosti s bojom v zastavaných oblastiach. Ponúka im za účasť v bojoch 200 až 300 dolárov. Je pozoruhodné, že zatiaľčo ruská propaganda sa dlhodobo oháňala islamizáciou Európy, ruská armáda do Európy privádza islamistických militantov, najprv v podobe kadyrovcov a teraz v podobe sýrskych žoldnierov. Pokiaľ by som si ale mal staviť v boji sýrskych a čečenských džihádistov proti britským výsadkárom, stavím útočný nôž proti čokoláde na Paras.

Križiacka výprava proti gayom

Dr. John Schindler prišiel s ďalšou analýzou ukrajinského konfliktu. Vo všeobecnom zhrnutí si všimol, že všetko sa rozhodne neodohráva podľa plánu. Ruské ozbrojené sily predviedli zle koordinované útoky, slabú disciplínu, mizernú logistiku a bezohľadnosť voči civilným obetiam. Putin podľa Schindlera prehráva v informačnej vojne kde sa Rusko zmohlo len na hartusenie o ukrajinských nacistoch čo páchajú neexistujúcu genocídu a prehráva aj v ekonomickej oblasti. Bohužiaľ, ako podotýka, zavedenie prísnych ekonomických sankcií znamená, že Západ už použil svoju najťažšiu zbraň a Putin preto nemá dôvod zmeniť kurz.

Schindler ďalej rozvíja svoju analýzu o tom, že konflikt na Ukrajine je aj náboženská vojna (o jeho predchádzajúcom blogu som písal tu) s cieľom zaceliť schizmu v pravoslávnej cirkvi, ktorá vznikla v roku 2019, kedy sa sformovala Pravoslávna cirkev Ukrajiny. Tento religiózny konflikt prebieha na oboch stranách, keď hovorca Pravoslávnej cirkvi Ukrajiny arcibiskup Zorja označil Putina za anti-Krista našej doby a metropolita Epifanij prehlásil, že ho Rusi chcú zabiť. Schindler si povšimol, že aj v ruskom pravosláví sa objavujú hlasy volajúce po zastavení vojny, napríklad otvorený list 300 klerikov ktorý požadoval zastavenie bratovražednej vojny, no vo vyšších stupňoch cirkevnej hierarchie tento názor neprejavil nikto.

Schindler ďalej analyzoval kázeň (písal som o nej v minulom blogu) patriarchu Kirila. V kázni patriarcha tvrdí, že Západ (resp. "mocný svet") chce zničiť Donbas, lebo odmieta isté hodnoty. Týmito hodnotami sú pochody gayov. Kiril vie, že tieto pochody sú propagáciou hriechu a do tohoto hriechu západ núti ostatných a ak sa títo vzoprú, sú potlačení silou, teda západ silou vynucuje páchanie hriechu. Preto, podľa Patriarchu Kirila to čo sa deje nemá len politický rozmer, ale jedná sa tu o niečo dôležitejšie, a to o ľudskú spásu. A preto sa dnes rozhoduje o našej viere v Boha.

Ako Schindler pripomína, pravoslávie nemá džihád, no kázeň patriarchu Kirila nemá k jeho vyhláseniu ďaleko. Pre západného človeka sú tieto koncepty nepochopiteľné, no prominentní putinisti pravidelne hovoria o tom, že Rusko musí bojovať s americkou snahou vytvoriť "svetové impérium buzerantov" (tak to tvrdí Nočný vlk Zaldostanov), v čom ich utvrdzuje napríklad podpora amerických ambasád pre pochody gay pride. Takéto myšlienkové pochody však neostávajú len v cirkvi, prenikli aj do ruských silových zložiek a ako upozorňuje Schindler ukrajinské vojenské spravodajstvo objavilo napríklad ruskú vojenskú príručku, podľa ktorej je ruská armáda poslednou baštou v boji s novým satanským svetovým poriadkom.

Dr. John R. Schindler je bývalý analytik NSA a dôstojník kontrarozviedky. Získal PhD z európskych a vojnových dejín na McMaster University a 9 rokov vyučoval na US Naval War College. Okrem iného napísal knihu o vplyve Bitky o Halič na rozpad Rakúsko-Uhorska.

Telegraficky

Podľa Sergeja Lavrova Rusko rozpútalo vojnu na Ukrajine preto, aby predišlo vojne na Ukrajine. Je možné, že Sergej Viktorovič je už trochu unavený z toho, že sa musí starať nie o jednu, ale o dve svoje manželky.

Analytici open source dát z leteckých odpovedačov si všimli, že v Pobaltí dochádza k rušeniu signálu GPS. V strede tohoto rušenia vyzerá byť ruská vojenská základňa enkláva Kaliningrad. Ktovie, čím to je...

Ruské vojská úspešne "denacifikovali" pekáreň v Kyjevskej oblasti. Zabili pri tom 13 civilistov.

Ukrajinské sily zasiahli ruskú loď Vasilij Bykov. Je možné, že loď potopili.

Kim Čong-un vycítil príležitosť. Zbraňoví analytici si všimli, že na základni Punggye-ri, kde Severná Kórea testuje svoje jadrové zbrane prebieha výstavba nových objektov.

Aj tento diel blogu bol napísaný s prispením UČR (Utajeného člena redakcie) podcastu Silný výber.

P.S. Rozhodol som sa, že budem podobné reporty o dianí na Ukrajine pripravovať pravidelne a pokúsim sa priniesť čitateľom informácie, ktoré mi prišli zaujímavé a pozornosti bežných médií mohli uniknúť, alebo im venovali menší priestor. Pripomínam preto, že nie som vojenský, ani zahranično-politický profesionál, súčasný, ani minulý. Som (mierne) poučený laik, ktorý sa snaží sprostredkovať fakty z obranno-bezpečnostného prostredia nepoučeným laikom. Nič viac. Anyway, $4 a pound.