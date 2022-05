Pes, mačka, škrečok či morča. Ktoré zvieratko je to naj? (3. časť)

Moje morské prasiatka som porovnala s mačkou, psom a škrečkom.

Moje morské prasiatka (zdroj: Monika Bošková)

Mačka (druh Európska)

Morské prasa má prsty zakončené pazúrmi, ktoré sú viditeľné. Pazúry mačky sú skryté v labke. Mačka vie pazúry vyťahovať a zaťahovať. Morča to nedokáže.

Mačka má dlhý chvost, ktorým komunikuje svoje nálady. Chvostom vie ukázať napríklad strach, hnev či priateľstvo. Morča chvostom nič neukáže, keďže žiadny chvost nemá.

Kým morské prasa je bylinožravec, mačka je mäsožravec. Mačka by morča rada zjedla, ak by dostala tú možnosť.

Môj kocúr si o fotení myslí svoje ;-) (zdroj: Monika Bošková)

Moja mačka pri jej najobľúbenejšej činnosti. (zdroj: Monika Bošková)

Pes (plemeno Bígl)

Pes má pazúriky veľmi podobné morskému prasiatku. Sú viditeľné. Aj psovi, aj morčaťu treba pazúry strihať. Pazúriky psa rastú pomalšie a nevedia sa tak moc zakrútiť ako morčaťu.

Pes má rovnako ako mačka dlhý chvost, ktorým dokáže ukázať svoju náladu. Možno morča chvost nepotrebuje preto, lebo nie je až také náladové ako pes či mačka.

Pes je mäsožravec. Morské prasa by asi síce nezožral, ale rád by ho ulovil, ak by dostal tú možnosť.

Môj pes má viac rokov ako ja. (zdroj: Monika Bošková)

Škrečok (druh Džungarský)

Škrečok má rovnako ako morča prsty zakončené pazúrikmi. Aj škrečkovi tak ako morčaťu pazúriky rastú. Avšak škrečkovi sa nestrihajú. Obrusuje si ich tým, že sa snaží prekopať z klietky.

Škrečok je všežravec. Škrečok a morča majú spoločne radi uhorky, melón, rajčiny a jabĺčko. Škrečok miluje muchy, ktoré by morča nikdy nezjedlo.

Škrečok má malý chvost. Práve preto, že škrečok chvost má, tak sa veľa ľudí mylne domnieva, že aj morčatá majú chvost.

Najobľúbenejšie jedlo môjho škrečka sú muchy. (zdroj: Monika Bošková)

Ktoré zvieratko mám najradšej?

Všetky moje zvieratká mám rovnako rada. S každým je zábava v niečom inom.

V poslednej časti sa budem venovať výskumu a odmeriam inteligenciu morských prasiatok.