Boj o Gánovce pokračuje. Podporte petíciu!

Občianske združenie Machaon International sa už dlhodobo snaží o to, aby sa ďalšia slovenská obec – situovaná neďaleko okresného mesta Poprad – v túžbe po „domčeku v prírode“ nezmenila na mesto a stratila tradičný kolorit ako to môžeme vnímať v početných živelným urbanizmom metastázovaných obciach v širšom okolí Bratislavy.

Okrem iného, citujem, Zmeny a doplnky Územného plánu obce Gánovce (ZaD ÚP č.6) - zverejnené aj na Enviroportály - zasahujú do plôch osobitného záujmu ochrany prírody s výskytom cenných biotopov a druhov európskeho významu v lokalite KC9 (lúčne porasty). Zmena funkčného využívania v KC9 na IBV by viedla k vážnemu znehodnoteniu prírodného prostredia, narušeniu koridorov migrácie a mohla by vážne ohroziť zachovanie predmetu ochrany Prírodnej pamiatky Briežky a územia NATURA 2000 Gánovské slaniská. Obe lokality sú mokrade a pre účel zachovania týchto chránených území je nevyhnutné poznať detailne hydrický režim celého spádového územia, čo je možne zistiť len fyzickým hydrogeologickým prieskumom, ktorý doposiaľ nikto nevykonal. Podobne v KC9 sú viaceré plochy s rizikom zosuvných procesov, avšak možný rozsah a riziko nebolo vyhodnotené na základe prieskumu, teda zatiaľ sa nedá vyhodnotiť skutočná miera tohto rizika.

Pripomienky k návrhu zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu obce Gánovce môžete podporiť podpísaním hromadnej pripomienky, a to do 12.01.2022.

