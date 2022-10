Svet je nespravodlivý

V tej dobe vychádzali takzvané rodokapsy. Boli to brakové kovbojky, ktoré sa predávali v novinových stánkoch. Pamätám si že boli nudné a nezaujímavé. Raz mi matka jeden kúpila a dala mi ho čítať. Ja som z toho pár strán prečítal a potom som povedal že je to hlúposť. Matka z toho bola veľmi zarazená, lebo keď sa to páčilo synovi jej kolegyne (jej kolegyňa to kupovala synovi), tak sa to muselo páčiť aj mne.

V tej dobe som čítal Draculu od Brama Stokera a Misery od Stephena Kinga. Obidve tieto knihy sa mi páčili. Moja matka ich ohundrala, že sú to blbosti.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

O rodokapsoch som napísal preto, lebo je na nich vidieť aký je svet nespravodlivý. Také knihy ako rodokapsy (alebo dnes evitovky) vychádzajú a predávajú sa v obrovských množstvách a popri tom existujú nadaní spisovatelia, ktorí píšu oveľa lepšie a ktorým sa nedarí presadiť.