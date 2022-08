Toto nie je politická kauza z éry Fica?

"Vymyslený politický proces proti predstaviteľom Smeru sa nedá viesť zákonne", tvrdí Fico v jednom zo svojich ďalších urevaných videí. Podporuje ho aj generál Gašpar, podozrivý z členstva v organizovanej zločineckej skupine. Ten bol skutočný charakter. Dva roky od spustenia tejto policajnej provokácie ma na večeri u otca vojenského ordinára pozýval na kávu, aby sme to prediskutovali. Len z úcty k hostiteľovi som mu iba nepodal ruku namiesto toho, aby som mu napľul do tváre, ako by si zaslúžil.

Martina Macka zadržali 23.11.2015 o 08.10 v Bratislave. Tak na doplnenie mozaiky tohto nosného príbehu smeráckej volebnej kampane "Chránime Slovensko" len pár faktov:

1) Už 5.11.2015 (tri týždne pred zadržaním) por. Wädlová zistila, že neznámy páchateľ vymazal video so skutočným páchateľom útoku z 25.10.2015 pred Justičným palácom. Vec nechala tak, stratu videa nevyšetrovala a neskôr bola táto poručíčka kľúčovou osobou pri nezákonnej rekognícii, kde poškodená spolupracovníčka Mária. M. označila Macka za páchateľa, hoci popísala úplne niekoho iného. Náhoda?

2) Už 5.11. 2015 poškodená MIchaela S. z útoku dňa 28.7.2015 nakreslila identikit páchateľa. Podobal sa na Dušana Seligu, ale vôbec nie na Macka. Polícia tento identikit zatajila a nezverejnila ho 11.11.2015 spolu s ostatnými identikitmi, ani nikdy inokedy. PREČO, pani Kurucová?

3) Dňa 10.11.2015 telefonovali spolu odsúdený policajt kpt. Krížik a por. Madarászová (legálne odpočuté inšpekciou) a dva týždne pred zadržaním Macka sa dohovárali o jeho prípade a možnostiach obchodovania s informáciami. Por. Madarászová bola neskôr spolu s por. Wäldlovou u nezákonnej rekognície s poškodenou Máriou M. z 25.10.2015, teda z útoku, z ktorého niekto vymazal video so skutočným páchateľom a por. Wäldlová to nechala plávať. CUI BONO?

4) Macka zadržali 23.11.2015. V skutočnosti ho nahlásil manžel vyšetrovateľky Tichej z BA II, ale pre média bola iná verzia. Pri tom, ako ho polícia vyťahovala z električky, čisto "náhodou" na neho ukázala poškodená spolužiačka Jana D. a povedala, že ju napadol (útok 30.10.2015). Macko mal 10 cm bradu, ale poškodenú napadol oholený 35-ročný muž. Na čas skutku mal alibi, bol v práci, ale nevedel si spomenúť, no polícia to už 24.11.2015 vedela! Na druhý deň 24.11.2015 mu bradu ostrihali a kpt. Kovarčík urobil opakovanú fingovanú rekogníciu s tou istou poškodenou Janou D. Prvú rekogníciu z 23.11.2015 zatajili a zmizla zo spisu. Doložil ju tam až JUDr. Greško až o pol roka, keď hasili iný problém. To naozaj môžeme strihať brady, lámať kosti a vypichovať oči, aby sme prispôsobili podozrivého páchateľovi?

5) Dňa 25.11.2015 zverejnila hovorkyňa Kurucová tlačovú správu, v ktorej boli uvedené klamstvá o tom, ako bol Macko zadržaný, na základe čoho ho zadržali (zatajili manžela vyšetrovateľky, médiá písali o psíčkarke niekde v parku, ale vytiahli ho z električky na podnet manžela vyšetrovateľky Tichej). Najväčšie klamstvo bolo o tom, že Macko si od posledného útoku nechal narásť bradu. Toto klamstvo zverejnené Kurucovou malo zakryť trestný čin marenia spravodlivosti a pomýliť verejnosť, lebo v skutočnosti Mackovi skrátili 10 cm bradu na 3-týždňové strnisko. S 10 cm bradou pri zadržaní 23.11.2015 nemohol byť Macko ani len podozrivý z útoku, ktorý tri týždne predtým spáchal oholený páchateľ. Macko mal vtedy 8 cm bradu a bol v práci a yšetrovatelia to vedeli, keď Kurucová vydávala klamnú tlačovú správu. PREČO tie lži, pani Kurucová?

6) Tlačovú správu plnú klamstiev komunikoval a konzultoval tlačový odbor MV SR priamo s Kaliňákom dve hodiny pred jej zverejnením, počas jeho a mojej účasti na Bezpečnostnej rade štátu 25.11.2015. Kaliňák to preposlal Glváčovi a ten sa mi smial do očí, že čo tvrdím, že syn je nevinný. Páni Kaliňák a Fico nikdy nemali ani tušenie o vyšetrovaných kauzách?

Toto je len zlomok špinavostí na začiatku prípadu. Mám pokračovať? Už z tohto je jasné, že organizovaná skupina páchateľov s mocensko-politickým krytím za jednofarebnej vlády Smeru si pripravovala zadržanie a obvinenie Martina Macka minimálne tri týždne dopredu.

Pýtam sa: Čím bol Martin Macko pre políciu tak dôležitý, že tak starostlivo plánovali túto policajnú provokáciu?

