Vojny – Existuje k nim aj iný prístup

ÚVOD

Skôr ako pristúpim k samotnému textu článku, chcem v úvode upozorniť na niekoľko vecí. Napr. Gándhiho za aplikovanie protivojnových pohľadov zabili, a vrah mohol byť nie náhodný blázon, ale presvedčený blázon.

Zrejme za protivojnové myšlienky zabili aj Johna Lenona, a znova to vyzeralo ako by to ten blázon urobil z vlastnej vôle. Aj Ježiša sa za takéto myšlienky snažili zabiť. A mnohých iných.

Za prvé, učenie Ježiša, Gándhiho, alebo myšlienky Lenona, a iných, sa ich vraždami (či pokusom o vraždu) nezastavili, naopak možno zosilneli.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zabíjať takýchto ľudí kvôli zastaveniu šírenia týchto myšlienok je teda nielen hlúposť ale možno navyše aj kontraproduktívne.

Vraždenie individuálnych šíriteľov samotné šírenie ich myšlienok nezastaví, pretože nikto nevie vyzabíjať všetkých ľudí s takýmito myšlienkami a aj ak by sa im to podarilo, tieto myšlienky by vznikli v iných.

Je to totiž otázka kolektívneho vedomia nie individuálnych myslí. V tých ľuďoch sa tie myšlienky akoby vynoria, a ak zahinú, vynoria sa v inom človeku, a tak ďalej. To nejde zastaviť.

Navyše, všetky myšlienky, aj tie opačného názoru, môžu poslúžiť ako výzva/skúška na urdžanie svojho stavu uvedomenia, a môžu ich teda zúžitkovať aj tí, ktorí s nimi nesúhlasia.

A ak to utrepnie z vojny niekto vyhľadáva [1], tak si môže uvedomiť, že spôsobov ako individuálne trpieť je tak veľa, že naozaj nie je potrebné do toho zaťahovať aj iných.

Za druhé, tento článok prečíta len niekoľko Slovákov, takže nemá na chod sveta podstatný vplyv. Ani celé Slovensko nemá na priebeh či nepriebeh vojen vo svete zásadný vplyv.

Je to teda článok na úrovni úvah v malej slovenskej spoločnosti, napísaný pre zopár jednotlivcov v Slovensku, prípadne Česku.

Za tretie, objednávatelia vrážd sa vždy postarajú o to, aby zaplatený vykonávateľ vraždy buď hneď zomrel (napr. ho popravili, či náhodne zabili), alebo bol vo väzení pod prísnou ochranou tak dlho, že po jeho opustení mu už takmer nikto poriadne nebude veriť.

Objednávateľovi totiž ide o to, aby ho vykonávateľ nemohol usvedčiť, a povedať, že to on ho zaplatil.

Vykonávatelia vrážd, za niekoľko inkasovaných tisíc Eur, ktoré ani nestihnú minúť, budú zlikvidovaní buď fanúšikmi tých šírených myšlienok, alebo políciou, alebo známymi zavraždeného, alebo samotnou potenciálnou obetou, alebo proste samotným objednávateľom vraždy.

A ak naozaj veria tomu, že zostanú na slobode, potom aj tak nastúpia veľké výčitky svedomia, psychické utrpenie a pod.

O tom poslednom svedčia aj výskumy vykonaných na bývalých vojakoch, ktorí vraždili na frontoch. Tí predčasne zomierajú aj čisto z psychologických tráum.

KAŽDÁ VOJNA JE GLOBÁLNA

Asi každý čitateľ vie, že vojna spôsobuje utrpenie, stačí si prečítať ako negatívne vplýva na vodu, vzduch, pôdu, a všetky živé bytosti, či už priamo alebo aj nepriamo, napr. v tomto článku: [2].

Vojna teda nie je len o priamom vraždení a zabíjaní ľudí, ale aj o obrovskom znečisťovaní vody, vzduchu, pôdy a zabíjaní aj iných živých tvorov. Vojna spôsobuje utrpenie ľudí a ostatných tvorov aj v budúcnosti.

Teda nutne veľmi trpia aj tvorcovia vojny a jej podporovatelia.

A to postupne budúcim pitím kontaminovanej vody, dýchaním kontaminovaného vzduchu, jedením kontaminovaných potravín, ktoré vyrastali v konaminovanej pôde a boli zavlažované kontaminovanou vodou, v kontaminovanom ovzduší.

Alebo jedením tiel zvierat, ktoré jedli kontaminové rastliny, pili kontaminovanú vodu, a dýchli kontaminovaný vzduch.

Už menej ľudí vie, že sa vojna nikdy nie je úplne lokálna, ale vždy sa týka celej Zemegule (a teda aj všetkých ľudí).

Pre kontaminovaný vzduch a vodu neexistujú naozajstné hranice. A aj kontaminované rastliny a živočíchy sa vyvážajú do mnohých iných, vzdialených krajín sveta.

Napriek tomu, že sa ľudia zhodujú v tom, že vojna je zlá, niektorí si myslia, že je nevyhnutná.

A tí, ktorí si myslia, že je nevyhnutná sa logicky delia na dve strany, jedna strana chce aby vyhrala jedna strana konfliktu, druhá strana chce víťazstvo druhej strany konfliktu.

Obidve strany chcú použiť vojnu samotnú na zastavenie vojny.

To je podobné ako snaha zastaviť negativitu v domácnosti tak, že človek bude proti nej bojovať svojou negativitou – výsledok poznáme.

NEBRÁNIŤ SA NEGATIVITE POMOCOU ĎALŠEJ NEGATIVITY

A takto sa dostávam k tretiemu pohľadu na vojnu, a tým je princíp “NON-RESISTANCE TO EVIL BY FORCE”, voľne preložené, nebrániť sa negativite pomocou ďalšej negativity .

Tento názor by som tu neuvádzal, ak by ho nepodopierali hlavne tieto dva fakty:

1) Ľudí ho učil aj asi najznámejší človek v Európe, Amerike, a Austrálii.

Tento človek bol v čase jeho vlastného učenia asi najosvietenejší človek chodiaci vtedy po tejto planéte, a vyznačoval sa dokonca aj v provnaní s ostatnými minulými a budúcim osvietencami, že bol akoby osvietený už od narodenia.

Je teda asi rozumné uvažovať o jeho názore.

2) Tento spôsob bol navyše v histórii aj mnohokrát úspešne overený a to aj priamo vo vojenských konfliktoch.

Jeden príklad, asi najznámejší, aplikovaný nositeľom nobelovej ceny, Gándhim, spomeniem ďalej.

K bodu 1):

Ten spomínaný osvietený veľmi múdry človek, ktorí má dodnes mnoho nasledovníkov tento hore uvedný názor podľa Matúša [3] (Matthew 5) vyjadril myslím dosť jasne:

“ You have heard that it was said: Eye for eye, and tooth for tooth. But I say to you not to oppose wickedness (evil), but whoever strikes the right [side] of your cheek, turn to him the other also. And to the [one] wanting to sue [you] and take your shirt, give up to him your coat also. ”

V preklade: “ Bolo ti povedané: Oko za oko, zub za zub. Ale je ti hovorím, neoponuj zlu, a ktokoľvek ťa udrie na pravé líce, nastav mu aj ľavé. A tomu, kto ťa bude žalovať a zoberie ti tričko, daj mu aj tvoj plášť .”

Teda jasne hovorí, že to čo sa učilo o pomste v Starom zákone nie je dobré.

Skúsme si teda vybrať, budeme veriť Starému zákonu, alebo Novému zákonu. On navrhuje zmierniť negativitu v človeku tak, že nebudeme vytvárať ďalšiu negativitu.

Preukázal to aj vtedy ako ho brali po poslednej večeri a Peter ho chcel chrániť mečom.

Alebo vtedy keď mu v zajatí zakryli oči, fackovali ho a smiali sa nech uhádne kto ho práve fackuje.

Čo sa týka interpretácie, jeho reakcie sú v [3] napísané myslím dosť jasne.

Toto sa dá často pozorovať aj pri zvieratách. Vlk zatlačený do kúta svorkou vlkov [4], stiahne chvost a neútočí aby rezonanciou nezvetšoval bojovnosť útočiach vlkov svojou vlastnou bojovnosťou.

Negativita v nás rezonuje s negativitou v iných.

Platí to aj o láske. Láska v nás rezonuje s láskou druhých [5,6]. A rezonanciou sa zväčšuje napr. amplitúda, alebo intenzita.

Toto je mimochodom v učení aj východných osvietencov, typu Lao-Tzu, Patanjali, Mahavira, Siddhartha Gautama, a pod.

Učí to vlastne aj súčasná fyzika, pomocou zákona akcie a reakcie: takou silou ako my pôsobíme na druhého, posobí aj ten druhý na nás, a to okamžite.

Tá sila ma akurát opačný smer, ale presne rovnakú veľkosť. Takže čo sa stane ak pôsobím “silou” negativity na iného človeka?

Vo východných učeniach sa hovorí o následnosti akcie a reakcie, ak chcete tak o karme, o tom ako jeden negatívny skutok vyvoláva druhý a ten druhý negatívny skutok vykonáva tretí negatívny skutok a tak ďalej.

Zastaviť to môžeme tak, že proti negatívnemu skutku budeme pôsobiť pozitivitou/láskou.

Mimochodom, niečom takmer totožné hovoril aj druhý, veľmi slávny Európan, Albert Einstein .

Znova som si vybral takého pri ktorom asi nebude veľa ľudí protestovať že ma zmysel zamýšľať sa nad tým čo verejne povedal.

A vraj verejne povedal toto: “ you cannot solve a problem from the same level of consciousness that created it ” [7].

V preklade: “ Nemôžeš vyriešiť problém s rovnakou úrovňou vedomia aká vytvorila ten problém ”.

Alebo ako píše Tolstoy v [8], Satan nemôže byť vyhnaný Satanom. Chyba nemôže byť opravená chybou, a zlo nemôže byť porazené zlom .

Takže ak raz vojny-chtiví Francúzi v 1. svetovej vojne v negatívnom stave vedomia porazili Nemcov, ani Nemci nemohli účinne vyriešiť túto porážku, tento ich problém, ďalším negatívnym prístupom.

Mali na vyriešenie problému použiť iný stav vedomia, a to pozitívny, a nie ďalšiu vojnu. Ale oni si vybrali ďalšiu vojny a je známe ako dopadli.

Aby tento článok nebol príliš dlhý, poďme na druhý bod. Lebo pri tomto si určite mnohí hovoríte: “No dobre, ale toto neplatí vždy, a proti napadnutiu sa musíme brániť, taká je realita”.

To nikto nepopiera, otázka je však či je účinnejšie brániť sa pomocou negativity alebo pomocou pozitivity/lásky.

Trochu zo staroveku: Starovekí Tai chi majstri, kung fu majstri, samuraji, a mnohí iní silní bojovníci v tom mali jasno.

Učili sa, že účinnejšie je brániť sa pokojne, a neútočiť, len využívať útok protivníka na jeho vlastné porazenie.

Na predstavenie uvádzam [9] alebo trochu na uvoľnenie aj [10]. Po prezretí týchto dvoch videí si asi niekto povie: “No dobre, ale toto by nepomohlo, ak by protivník použil zbrane hromadného ničenia”…

APLIKÁCIA TOHTO PRÍSTUPU V MINULÝCH VOJNÁCH

K bodu 2):

Poďme si teda povedať o preukázanom úspešnom aplikovaní princípu nebojovania negativitou proti negativite na príklade novodobého, dá sa povedať, vojnového konfiktu.

V praxi ho predviedol napr. nositeľ nobelovej ceny za mier: Mahatma Gándhi . Za jeho života si Britské Impérium chcelo podmaniť/okupovať Indiu.

Aj keď na nich Briti nezaútočili všetkou svojou vojenskou silou, aj tak proti Indom použili strelné zbrane na vynútenie si poslušnosti.

A Mahatma Gándhi mal toľko odvahy aby vyskúšal spôsob, ktorý hlásali aj východní osvietenci.

Teda neodporovať negativite ďalšou negativitou. Po radu ako to prakticky zrealizovať požiadal vraj Lea Tolstoya.

Ten im napísal slávny list “"A Letter to a Hindu” [11]. Výsledkom bolo, že pod vedením Mahatma Gándhiho sa Indickí ľud bránil nadvláde Britov nie násilím, ale takzvaným “nonviolent resistance”, teda nenásilným odporom .

Viac napr. tu [12]. Tento spôsob sa použil v histórii aj mnohokrát inde [13].

Pre objektivitu však môžem uviesť aj nasledovnú pasáž [14], ukazujúcu, že aj pri takomto prístupe môže dochádzať k niekoľkým vraždám: novinár, Webb Miller, popísal v the British response toto [12]:

“V úplnom tichu sa Gándhího muži pristavili a zastavili sto metrov od opevnenia. Vybraná kolóna postúpila z davu, prebrodila priekopy a priblížila sa k opevneniu z ostnatého drôtu... na slovo velenia sa desiatky domorodých policajtov vrhli na postupujúcich pochodujúcich a dávali im rany do hlavy so svojimi oceľovými tyčami. Ani jeden z účastníkov pochodu ani nezdvihol ruku, aby odrazil údery. Padali dole ako podťatí. Z miesta, kde som stál, som počul otrasné búchanie palíc na nechránené lebky... Tí, ktorí boli zrazení, padli roztiahnutí, v bezvedomí alebo sa zvíjali s rozbitými lebkami alebo zlomenými ramenami.”

Potom, keď vojaci videli že sa Gándhiho ľudia vôbec nebránia, ani len krikom, tak prestali.

Výsledkom toho hnutia bolo, že Briti odišli a India pritom zostala v podstate rovnako zachovalá ako pred ich príchodom. To sa o dnešnej Ukrajine povedať nedá.

Z poslednej citovanej pasáže vyplýva, že pri použití princípu “neodporovania na negativitu ďalšou negativitou” môžu padnúť mnohé obete, mnohí povedia, že zbytočné.

Avšal pozrime sa napr. na súčasnú vojnu v Ukrajine. Tam sa tento princíp nepoužíva, a výsledkom je mnohonásobne viac obetí a úplne zničená krajina.

Leo Tolstoy vo svojej knihe “The kingdom of heaven is within you” [8], spomína ticíce iných ľudí, ktorí sa v modernej histórii postavili za princíp nenásilného odporu.

Boli to napr. Americkí Quakeri, William Lloyd Garrison, Američan Adin Ballou, Čech Helchitsky (autor knihy “The New of Faith”), nemeckí Mennoniti, ďalej Bogomiliti, Pauliciani, Dymond (autor knihy “On War”), Daniel Musser, ďalej Waldensovia, Albigensovia, a mnohí iní.

V poslednej dobe to boli napr. Malala Yousafzai (nositeľka nobelovej ceny za mier v roku 2014 [15]), Mahatma Gandhi [16], John Lennon [17], Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, Mother Teresa, a mnohí iní.

ZÁVER:

Ježiš v podstate tvrdí: Nebráň sa negativite pomocou ďalšej negativity. Tento princíp sa neskôr začal nazývať aj princíp nenásilného odporu.

Pri okupovaní Indie Britským impériom si mnohí mohli myslieť, že je nevyhnutné Britov zničiť, inak budú takto postupne zotročovať nielen Indiu samotnú ale aj iné krajiny.

Použitím prístupu nenásilného odporu sa to však nestalo. Naopak Indiu odvtedy už Briti nikdy nenapadli a ani sa o to zrejme ani teraz nepokúšajú.

India zostala v podstate zachovaná.

Mnohí sú asi pobúrení prezentovaním tohto pohľadu na reagovanie na vojnu.

Časť z nich si možno myslí, že im to uškodí, že prídu o svoje zisky z predajú zbraní, z nasledovnej obnovy krajiny, že prídu o sebou predstavovanú ‘moc’, a pod.

S vojnou síce môžu mať viac peňazí, cítiť sa viac dôležití, ale potom žijú medzi ľuďmi s veľkým utrpením, medzi neštastnými ľuďmi, a v znečistenom životnom prostredí.

To znečistenie a utrpenie sa totiž prenáša do celého sveta. Nehovoriac o ich vlastnej psychike.

V konečnom dôslekdu sú teda aj takí ľudia viac nešťastní, i keď majú viac peňazí a tzv. ‘moci’, ako by boli bez vojny s menším množstvom peňazí.

Teda aplikácia tohto tretieho pohľadu na vojnu zrejme pomáham všetkým. Bez vojny by sa žilo lepšie aj tým, ktorí vojnu udržiavajú.

Ukazuje sa, že podľa spomínaného tretieho pohľadu na vojnu, je lepšie sa zdanlivo vzdať a potom odporovať nenásilne, ako ‘hrdinsky’ odporovať negatívnym spôsobom a narobiť oveľa viac škôd.

Tento princíp samozrejme platí aj pri politickom súperení, pri bežných konfliktorch medzi ľuďmi, a pod. Nereagovať negativitou na negativitu nie je ľahké, ale prináša dlhodobý úžitok.

POZNÁMKA NA ZÁVER:

V súčasnosti sa veľa píše o tom ako môže strana PS zvíťaziť vo voľbách 2023, a ja si myslím, že klúč je práve v prehodnotení prístupu k vojne v Ukrajine.

(Čo sa týka politiky, podobne, podľa mňa, je chyba pána Matoviča v tom, že reaguje na negativitu ďalšou negativitou.)

Vypúšťať tony a tony jedov do Ukrajiny, ale aj iných krajín, v dôsledku vojny, kvôli zárezu do steny – že sme vyhrali, je šialenstvo.

Ak by Rusko prehralo aj tak by to bolo vojenské víťažstvo NATO+Ukrajiny, nie Ukrajiny.

A kto zaručí, že by to bolo konečné víťazstvo? Nie je víťazstvo zbraňami len Pyrrhovo víťazstvo?

Ukrajinci môžu nad Rusmi zvíťaziť jedine láskou, ako zvíťazili Indovia, pod vedením Gándhiho, nad vtedajšou superveľmocou Veľkou Britániou.

A to by bolo mimochodom oveľa, oveľa väčšie víťazstvo.

Dôležité je teda snažiť sa o okamžité zastavenie bojov, a to aj za cenu dočasného obsadenia územia Ukrajiny iným štátom.

Ukrajina má špecifické postavenie, z jej územia by už rakety doleteli do Mosky ešte rýchlejšie a ešte nečakanejšie ako je to možné teraz (napr. z Lotyšska), teda pre Rusko je významnejšia ako ostatné malé štáty v Európe (mimo spojenca Bieloruska).

Väčšina iných malých štátov v Európe je pod ochranou NATO.

Kvôli egu a časti územia (kde už žijú väčšinou Rusi) tam ľudia zničili oveľa väčšie časti celej krajiny pre mnoho generácii Ukrajincov, ktorí tam budú žiť po vojne.

Tí tam budú ešte dlho po vojne so strachom chodiť po poliach, lúkach, a lesoch, aby nestúpili na mínu, ešte dlho po vojne jesť vojnou kontaminované jedlo a pitie, a pod.

Stojí to teda za nejaké tzv. víťazstvo?

Myslí si niekto, že niekto ako Ježiš sa pri svojom prístupe k agresorom mýlil?

Konečné víťazstvo je len cestou lásky.

ZDROJE:

[17] Peter Ondáč, Čo všetko vysvetľuje Príbeh Strateného Syna. Dostupné na: https://blog.sme.sk/peterondac/spolocnost/co-vsetko-vysvetluje-pribeh-strateneho-syna

[2] How Russia's Invasion of Ukraine Is Harming Water, Air, Soil, and Wildlife: https://www.globalcitizen.org/en/content/environmental-impact-of-war-in-ukraine/ [11.7.2023]

[3] The new testament. Dostupné na: http://www.faithfulbible.com/FaithfulNT.pdf [11.7.2023]

[4] Reakcia vlka v zajatí: https://www.dailymotion.com/video/x592ku4 [11.7.2023]

[5] Peter Ondáč (2023) O láske: 1.časť. Dostupné na https://blog.sme.sk/peterondac/spolocnost/o-laske-1-cast

[6] Peter Ondáč (2023) O láske: 2.časť. Dostupné na https://blog.sme.sk/peterondac/spolocnost/o-laske-2-cast

[7] Einsteinov citát: https://siyli.org/problem-solving-the-siyli-way/ [11.7.2023]

[8] Leo Tolstoy, The kingdom of heaven is within you

[9] https://www.youtube.com/watch?v=qB5Wz0U61Zo&t=1s [11.7.2023]

[10] https://www.youtube.com/watch?v=PtPUglfd5AA [11.7.2023]

[11] Leo Tolstoy (1976) A Letter to A Hindu. Dostupné na https://www.online-literature.com/tolstoy/2733/ [11.7.2023]

[12] Mahatma Gandhi: https://en.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi [11.7.2023]

[13] Nonviolent resistance: https://en.wikipedia.org/wiki/Nonviolent_resistance [11.7.2023]

[14] L. Fischer (1950). Gandhi and the Mass Movement. pp. 298–99.

[15] Príhovor Malala Yousafzai po prevzatí Nobelove ceny. Dostupné na: https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2014/yousafzai/lecture/ [26.8.2023]

[16] https://www.history.com/topics/asian-history/mahatma-gandhi [11.7.2023]

[17] John Lennon, Give peace a change. Dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=C3_0GqPvr4U [26.8.2023]