Rusko rozpútalo vojnu. Ruskí vojaci pod veleném Diktátora putina zaútočili na Ukrajinskú armádu. Ciele sú jednoznačné - bábková alebo najlepšie žiadna vlastná vláda na okupovanom území. Vládny predstavitelia Ukrajiny, poslanci Ukrajiny, tí by mali byť proste vymazaní. Ruské zákony na Ukrajine, ruské ruble na Ukrajine, ruská diktatúra na Ukrajine. Jedna veľká šťastná ruská ródina.

Budú Ukrajinci vyhlásený za menejcenných? Budú to občania druhej kategórie? Ja neviem, či je to v 21. storočí možné, ale... Ale prečo nie? Fakt, úplne vážne sa pýtam: Prečo by to Diktátor putin neurobil? Má na to silu, má na to jadrové zbrane pod pazuchou.

Apropó, jadrové zbrane. Ale o tých sa predsa nerozpráva, že. Všimli ste si to? Napríklad ruské v Mukačeve, lebo sa tak Diktátor putin rozhodol.

Kopa ľudí slobodného sveta si sype popol na hlavu, ako len mohol slobodný svet dovoliť, aby Diktátor putin toto a hento. No ako môžete dovoliť či nedovoliť diktátorovi nedať si ráno čaj?

Toto je tá správna otázka, v ktorej je aj polovica odpovede čo ďalej:

Ako nedovoliť, aby si dal Diktátor putin ráno čaj, keď on sa tak rozhode?

Môžeme mu napríklad zrušiť obchod, v ktorom pre neho nakupujú jeho sluhovia. Môžeme mu odlákať všetkých sluhov. Môžeme mu odstrihnúť prívod vody, elektriny a čaju. Môžeme... Môžeme urobiť čokoľvek okolo neho.

Ale čo nemôžeme, to nikdy nezmeníme jeho osobný rozkaz, ktorý sa vytvoril v jeho mozgu a bol vyslovený jeho ústami.

Slobodný svet z časti zabudol a z časti ani nevie, o čom je diktatúra a ako funguje. Bojovať proti diktátorovi nástrojmi demokracie a slobody nefunguje. Nefunguje to, lebo diktatúra nepotrebuje ani slobodu ani demokraciu. Tam to proste nie je. A kde nič nie je a na východe nič z toho nie je, tam ani čert neberie.

Diktátor putin chce ráno svoj čaj. Je mu úplne jedno, či bude stáť euro, 10 eur alebo 150 eur. On chce čaj. Ropy a plynu má kopu, dokonca tak veľa, že ju pokojne predá svojim nepriateľom. Ale čaj, ten si musí kupovať. A on čaj predsa chce. Tak ho proste bude mať.

Nepoznáte? Rusko susedí s kým chce. Proste chce. To je spôsob existencie diktatúry. Chcem - mám.

Musí si kupovať jedlo, musí si kupovať techniku, musí si kupovať svojich ruských poddaných. Rusko nie je republika, teda tam nežijú občania. V Rusku sú len poddaný, ktorých si musí Diktátor putin kupovať, alebo ich im musí vytvárať ilúziu slobody a prosperity. Ilúziu, lebo realitu slobody a prosperity si dokáže vytvoriť len slobodný občan sám sebe.

Z dolárových ani eurových bankoviek žiaden sluha Diktátora putina čaj neuvarí. Môže popravovať svojich sluhov jedného za druhým pre neschopnosť, pre vzburu, ale bez sušených lístkov Camellia sinensis si Diktátor putin ráno nepochutná. Rovnako bez putina si diktátor Putin na čaji nepochutná.

Viete, uvažoval som, prečo sa zo Swiftu stala posvätná krava týchto dní. Počúval som prejav strapatého Jonsona a on povedal niečo, čo považujem za najdôležitejšie slová dnešných dní:

"Sú to ľudia, ktorí majú medzinárodný životný štýl," uviedol diplomatický zdroj. "Prichádzajú nakupovať do obchodného domu Harrods, bývajú v našich najlepších hoteloch, keď chcú, posielajú svoje deti do našich najlepších (platiacich) škôl, a to je to, čo sa zastaví." Zdroj: Premiér Johnson zverejnil doteraz najväčšie sankcie Spojeného kráľovstva proti Rusku

Ak je možné, aby si kúpil Diktátor putin čaj inde, je našou úlohou vyvinúť maximálne úsilie, aby sa nikomu na tejto planéte nevyplatilo predať čaj Diktátorovi putinovi. Naši priatelia si musia vybrať s kým sa chcú priateliť, s kým chcú obchodovať, kam chcú cestovať na dovolenky, s kým chcú pracovať na vedeckom výskume.

Rusko už má svoj aký-taký platobný systém, Čína už len čaká so svojim platobným systémom, aby sa do neho prihlásilo viac a viac krajín. Zavrieš kohútik z východu, otvoríme si reverz zo západu, chápete to? Štrajkokazy sa tomu hovorí.

Diktátor putin rozpútal vojnu. Pre Ukrajinu a jej občanov je to horúci konflikt. Pre občanov slobodného sveta nie je iného východiska, len sa zapojiť do tejto vojny pekne po starom. Nie nie je, útoku jadrových zbraní sa nezbavíte. Ostáva po nich fakt veľký bordel. Fakt veľký, verte mi, študoval som rádiofarmaká.

Začína studená vojna, železná opona sa zatvára

Studenú vojnu slobodného sveta proti ZSSR si mnohý pamätáme. Železná opona musí byť na východných hraniciach znovu postavená. Je našou úlohou udržať tento konflikt jasných a zrozuzmiteľných bipolárnych nastaveniach.

Neexituje žiadne uprostred, žiadna neutralita, žiadne hnutie nezúčastnených. Buď ste na jednej strane železnej opony alebo na druhej. Inak vás železná opona rozdrví.

Naša ruka na spoluprácu so slobodným a demokratickým svetom je vždy otvorená, ktokoľvek je medzi nami na našej strane železnej opony vítaný. Ak prinesie celý štát, bude mu maximálne pomáhané, bude podporovaná ekonomická transformácia, bude mať prístup k bohatstvu a vedomostiam slobodného sveta bez obmedzenia. A k tomu čaju neúrekom, aj čierny, aj biely, aj zelený, aj earl grey.

Priatelia, za tie roky ma poznáte. Samozrejme, že sa to dá zhrnúť do pár viet a jedného hesla. ale poznáte ma, ja to proste viem len takto, podrobne, v súvislostiach a s odbočkami. Preto je Tomáš Bella novinár a ja farmaceut.

Diktátor putin zatiahol nás a celý slobodný demokratický svet do studenej vojny

Zatiahneme železnú oponu na východnej hranici EU a NATO.

Obsahové (tovary, služby, kontakty) sankcie.

Podpora, od vojenskej cez ekonomickú až po politickú, miestnym odporcom putinovej Diktatúry .

Rokovanie s našimi partnermi po celom svete a ich zaradenie, na ktorej strane bipolárneho sveta chcú byť - či s nami, alebo s ruskou diktatúrou.

Jo a aby som nezabudol. Víza EU v ruskom pase, ktoré dostali za starých poriadkov, musia zajtra exspirovať úplne každému a všetkým. Buď sa prihlásia o azyl v EU a určite ho dostanú a môžu požiadať o pobytové konanie, alebo vyhostenie do 48 hodín pod policajnou kontrolou. Veď hovorím, buď ste na jednej alebo druhej strane železnej opony. Rusko vyhlásil ich Diktátor putin za vojenského nepriateľa EU. Kto chce kam, pokojne ho posotíme.