Najhorší sú tí, čo nevediac čo s načatým večerom, idú vyrábať protipandemické opatrenia, aby zachránili svet

Nechcem kaziť všeobecnú satiru na vládu, ale Rakúsko, ten oslavovaný pravzor, už od začiatku cielene plánovalo otvoriť sektor cestovného ruchu na Vianočnú sezónu bez ohľadu, čo sa bude diať v dátach.

Nula je krásne predsavzatie epidemiológov, akurát sa v tom nedá žiť.

Tak je to so všetkými opatreniami. Máte pocit, že im rozumiete, ale keď ich začnete naozaj a podrobne pozorovať, zistíte, že sú nejaké prekvapivé. Že čo sa zdalo sedliackym rozumom jasné, je zrazu oveľa oveľa komplikovanejšie.

V tom lepšom prípade zistíme, že by to chcelo väčšiu hlavu a poberieme sa domov riešiť na čo stačíme. Teda, čo bude dnes na večeru.

Já bych moc prosil, aby všichni, kteří o boji proti virům a potlačení pandemie vědí stejné hovno jako já, aby laskavě ráčili držeti ústa a neobtěžovali ty, kteří mají s touto nemocí práce až nad hlavu a jsou zcela vyčerpaní každodenním bojem o životy jiných lidí.

V tom horšom prípade máte funkciu a otelil sa vám nápad.

Tiež aj vás prekvapilo to ticho po zatvorení druhého stupňa škôl? Nie, ticho rozumných, tí sa ozývajú. Ale ticho ľavicových intelektuálov, lebo by museli byť proti predtýždňovým samým sebe? Špeciálne pozdravujem Lu… Ale čo, veď je to zbytočné.

Ja viem, že vy ste tí zodpovední, že ste plne zaočkovaní, dodržujete R-O-R. Že sa zžívate s introverným nastavením spoločnosti, ktoré je dnes evolučnou výhodou (Uff, konečne aspoň na chvíľu vitajte v mojom svete). A teraz, keď ste sa postarali o seba a blízkych, neviete čo s načatým večerom.

Tak hybaj, postarať aj o ostatných.

Bisťu dade, aj keby oni nechceli, vy ich zachránite pred…

Pred čím vlastne chcete zachraňovať svet?

Pred nevzdelanosťou? Ale prečo im zatvárate školy?

Pred smrťou? Ale prečo im zakazujete pracovať a zarábať si na chlieb každodenný?

Pred sebou samými? Ale prečo im zakazujete žiť?

Nik sa tak o zdravie človeka nepostará, ako sám o seba sám ten človek. Na to fakt slobodný a svojprávny človek zákon ani 300€ nepotrebuje. A už vonkoncom nepotrebuje nejakého diktátora, čo to s ním myslí dobre.

Preto uznávam a podporujem ideje pravicového liberalizmu. Lebo fungujú aj v dobrých aj zlých časoch. V zlých dokonca dvojnásobne. Zaistite životné funkcie sebe, potom blízkym a keď máte silu a energiu, tak sa zapojte do pomoci ostatným podľa ich predstáv o ich živote. Už len tým, že sa postaráte o seba a blízkych ste užitočný celej spoločnosti, lebo nemíňate tak vzácne spoločné zdroje.

Ak zachránite prvého seba, je tu nádej, že budete mať šancu zachrániť ostatných

Ak ste leteli lietadlom, majú to tam dokonca v názorných grafických kartičkách a keď sa letušiak nedíva, aj domov si to môžete vziať. Alebo prečítať v angličtine.

Ak ešte nie ste zaočkovaní, šup tam s ňou. Je to zadarmo a najďalej v okresnom meste. V nemocnici, je z covidových pacientov len 20% očkovaných a na JIP nikto z očkovaných, písali dnes z Trenčína. Normálne to očkovanie funguje. Prekvapení?

Každý deň ma niečo prekvapuje. Dnes napríklad, že lekárom treba napísať do zákona, že keď pacientovi navrhnú liečbu liekmi, že majú rovno povinne aj vystaviť e-recept. Šokantná samozrejmosť, že?

Ale vy predsa viete, čo je pre vás dobré, čo vám osobne zachraňuje život v pandémii. Tak to aj tak úplne obyčajne a samozrejme robíte. Teda, že sa idete dať zaočkovať, aby ste na 100% na tej JISke v Trenčíne neskončili.

Podporujte dojčenie a očkovanie.

Autor je farmaceut, je členom tímu SaS pre zdravotníctvo, roky sa zaoberá liekovou politikou a elektronizáciou. Viac jeho politických textov na jeho politickom webe www.politik.pilnik.sk. Ak chcete sledovať aj ďalšie jeho politické vyjadrenia, staňte sa fanúšikom jeho facebookovej stránky.