Povinné očkovanie? Fakt? Ak jedným prikážete, iným musíte očkovanie zakázať

Dnes je plne chránených 1 878 421 občanov. A ďalej to klesá, lebo ďalšie a ďalšie desiatky tisíc majú 6 mesiacov po druhej dávke. A budú Vianoce…

V skupine 5+ je 5 163 745 ľudí

Efektívna zaočkovanosť je dnes krásnych 36% možného. Životu nebezpečný Igor Matovič a jeho modlitebný krúžok, gratulujem vám k úspechu, ksindli negramotní (nie len na lieky).

Sme 463 302 tretích dávok v omeškaní. A každým dňom tento deficit narastá. K tomu máme 2,822 milióna vôbec neočkovaných, ktorým treba dať dve dávky. Najlepšie zajtra.

A to bacha, musíte sa odraziť z cca 30 000 tretích dávok denne najbližších 60 dní. Tam začína nula pre povinné očkovanie. Potom sa to trochu uvoľní, „nula“ začne „až“ od 15-17000 tretích dávok.

Na viac ako 3-4 mesiace to nemôžete roztiahnuť, lebo vás dobehnú tretie dávky.

Povinné očkovanie? Fakt?

Zvolávači „povinného očkovania“ hovoria o „povinnom očkovaní“. V tom je jasné zadanie. Vytvoriť kapacity a systém pre zaočkovanie 100% populácie 5+ (lebo tak dovoľuje SPC vakcíny Cominarty) dvomi dávkami a na 100% tých, čo sú po 6 mesiacoch aj tretiu.

Nik z nich nehovorí k tomu žiadne prívlastky, ako „po skupinách“, v akom „čase“, alebo čo ja viem „čo“. Keď dajú iné zadanie, budú iné čísla a iné grafy.

No a to je tak asi všetko priatelia ministerskí. Pokračovanie… veď to poznáte, je 21. storočie, tak viete čo po pípnutí máte robiť. Píp.

Hlavne nediskriminačne

Stretol som sa teraz s požiadavkou európskych inštitúcii (fakt neviem, ktorá to bola, asi to ten súd pre ľudské práva), že povinné očkovanie je legitímne, ale nesmie byť diskriminačné.

To, že schémy štátom nariadeného povinného očkovania sú plne v súlade so všetkými mysliteľnými chartami a zákonmi v EU, EU+, EU++ aj Európe, to je fakt. Dlho známy fakt a mnohé prípady súdené v Európe končia presne týmto verdiktom. O tom pochybnosti nikdy nebudú.

Na Slovensku máme aktuálne trochu iný problém - ak zavedieme povinné očkovanie pre nejakú skupinu, tak vždy to bude stále veľmi veľká skupina, čím sa vyčerpajú na nejaký čas, 1-2 mesiace, kapacity. Nebude možné očkovať iné skupiny.

Kým na začiatku roka bolo nastavenie poradia obhájiteľné "vyššou mocou", teda nedostatkom vakcín, teraz dôjde k diskriminácii niektorých skupín, ako sú 5-18 deti, alebo mladý zdravý krásny biely muž.

S tým mladým krásnym bielim mužom, to nie je trápnučký fašizoidný vtip. Stačí, keď si zájdete do Tatranskej Polianky a uvidíte kopu 40-50 ročných, možno aj nejakého bývalého maratónca stretnete.

Ak už máme dosť vakcín, už to určenie poradie nemusí byť vôbec také jednoduché, ako sa niektorým politikom zdá.

Nezabíjajte posla, prosím

Ako som bol býval bol už viackrát napísal, nebudem zavadzať, keď niekto začne presadzovať povinné očkovanie. Dokonca mu aj pomôžem, ale len ak zodpovie úplne obyčajné praktické otázky.

Ako farmaceut by som všetkých hnal pod striekačku svinským krokom povinne a nerozdieľne. Ale nie som taký sebastredný politik a viem, že podľa rád zdravotníkov život nie je k žitiu. Nefajči, behaj, nejedz mastné, prehliadky od predu aj od zadu, kolonoskopia 5x za dekádu, každý rok na prehliadku zubov, v závislosti od výbavy mamografia a lebo prostata... A to som isto-iste zabudol aspoň ďalších mojich dobrých zdravotníckych rád.

Teraz aj očkuj sa! Úplne vás chápem, že vás to už nebaví počúvať. My zdravotníci ale musíme. Patrí to do úloh, ktoré od nás očakávate, teda do prevencie.

Nie, nie som taký sebastredný. Stále som a budem pravicový liberál. Veď nech dúfajú keď si vybrali hazard bez vakcíny. Je to ich slobodné rozhodnutie, nechať sa zabiť vírusom.

Pod čiarou: Špeciálny pozdrav pre HTA, ktorí sa nezobudili a neanalizujú ani jednu z technológii na získanie zaočkovaných. Druhý špeciálny pozdrav do IZA, ktorí sa zobudili tento víkend a po 1,5 mesiaci konečne začali zverejňovať tretie dávky. Nuž, dream tím pohrobkov ex-Krajčiho v najlepšej forme. Za stovky tisíc eur finanovaných zo zdravotného poistenia. Keby sme ich radšej dali sestrám, bol by z toho väčší úžitok. Jo a prosím jedno KFC twister menu a kolu bez ľadu, keď už počúvate na linke, pán kapitán. (voľne podľa Zlatej mreže)

Autor je farmaceut, je členom tímu SaS pre zdravotníctvo, roky sa zaoberá liekovou politikou a elektronizáciou.