O dobrovoľne-nasilu forsírovanom očkovaním a antivaxermi zavraždených 4180 Slovákoch

Systém verejného zdravia, aby fungoval, nemôže a nikdy nebude postavený na individuálnych opatreniach. Vždy je postavený na kolektívnej ochrane. A teda na kolektívnych opatreniach.

Kolektívne opatrenie musí byť zavedené tak, aby z neho nik nevypadol. Lebo stačí jeden neočkovaný, jeden neskontrolovaný a infekčná choroba pokračuje v šírení.

Budeme očkovať ešte 10-15 rokov

V roku 2020 nebola otázka či vôbec bude k dispozícii očkovanie. Bola len otázka kedy už budú očkovacie látky pripravené na podanie v masovom meradle. Pre mňa to je nafascinujúcejší moment pandémie. Toto ma skutočne fascinuje ohromnou mierou. Nie či, ale len trápne, kedy.

Od úvodu roku 2021 má bohatý svet k dispozícii vakcín čo hrdlo ráči, varíme to na hektolitre. Z nebezpečnej ruskej rulety so smrtnosťou 2% sa od roku 2021 stala síce ťažšia, zákernejšia, ale už v pohode zvládnuteľná infekcia.

Najbližšie 2-3 roky (jeden z nich už máme za sebou), budeme naháňať zaočkovanosť, pretože vírus tu bude v šialených koncentráciách, takže každý, skutočne každý nechránený ho dostane a naviaže tak na seba prostriedky solidárneho poistenia. A keby len to, s istotou dvoch percent umrie. Každý nechránený vakcínou bude hrať každý jeden nový deň znovu a znovu ruskú ruletu s rizikom 2%. Nad 60+ pomaly 10% a viac.

Keď sa po tých cca 3 rokoch podarí znížiť výskyt na jednotlivé veľmi izolované lokality, stále budeme očkovať a očkovať ako prevenciu s cieľom udržať infekciu na minime.

Ak sa po 10 rokoch bude infekcia udržiavať na totálnom minime, prestane sa v systéme verejného zdravia tak dôsledne dbať na dodržiavanie očkovania. Postupne sa začne uvažovať o útlme plošného očkovania.

Tak za 15 rokov možno prestane byť očkovanie proti SARS-cov-2 súčasťou povinnej schémy. (nech už to "povinné" bude vyslovené priamo, alebo to bude viac alebo menej dobrovoľne nasilu)

Presne takto sa v čase vyvíjalo očkovanie proti TBC. Dnes už neočkujeme, v Európe netreba. V prípade osýpok sme vo fáze, keď síce povinne očkujeme, ale je to viac ako menej zotrvačná povinnosť. Až tak nám nevadí, že sú v tom diery, lebo výskyt nemáme. Akonáhle sa na prelome milénia objavili v Nemecku a inde opakované a časté výskyty, začalo sa zas jemne pritvrdzovať.

Vedecký fakt nie je dobrovoľne nasilu!

Viete priatelia, je vlastne šialene absurdné, že tu dnes po podaní 10 miliárd dávok na planéte ešte vôbec diskutujeme na individuálnej báze či sa mám alebo nemám očkovať. Presadzovanie očkovania sa opiera o vedecké poznanie. Veda hovorí, že očkovanie je riešenie. Naozaj tu budeme teraz diskutovať a spochybňovať vedecké poznanie?

Krajiny so zaočkovanosťou v skupine 18+ nad 80% to mali v období od 1. 9. 2021 do 26. 1. 2022, teda v delta vlne s absolútnou úmrtnosťou takto:

Dánsko 1054 mŕtvych.

Írsko 1044 mŕtvych.

Portugalsko 2113/2=1057 mŕtvych.

---

Slovensko 5231 mŕtvych.

(Dánsko, Írsko a Slovensko majú cca 5 miliónov a trocha, Portugalsko 10 miliónov a trocha obyvateľov)

Takto funguje očkovanie. Múdri ľudia sa nechali viesť vedou, hlupáci si to museli odžiť na vlastnej koži.

V krajinách s múdrymi ľuďmi sa dnes vďaka súčinu zaočkovanosti a významne nižšej nebezpečnosti omikronu dostali na úroveň, že rušia ochranné kolektívne opatrenia. Systém verejného zdravia už nemusí občanov nútiť, stačí ich len jemne viesť cestou vytýčenou vedeckým poznaním.

Tým sa dostávam k tomu "povinné" - nuž, skúste, prosím aspoň skúste rozlišovať, čo je naozaj problém, ak je to nedostupné a čo je len nepohodlie, ak je to nedostupné.

Problém je, keď vám štát zakáže nakupovať potraviny. Nepohodlie je, keď nemôžete ísť si zalyžovať ak nesplníte nejaké opatrenie, pomocou ktorého štát plní neodňateľnú úlohu starať sa o verejné zdravie.

Rozdiel medzi problémom a nepohodlím je naozaj zásadná vec, ak ide o život. So SARS-cov-2 naozaj ide o život. Zamneď: Nad rozdielom medzi problémom a nepohodlím.

Priatelia, varovali sme vás, že tu máme oportunistickú vraženú opozíciu, ktorá šíri hoaxy, klame vám o očkovaní, klame vás o dopadoch choroby covid-19. Neverili ste nám. Stálo vás to, vás neočkovaných, zbytočne a márne 4180 životov. Úplne zbytočne umreli ľudia, ktorí neverili vede, nedôverovali mne ani mojim kolegom vo vládnej koalícii.

Antivaxer je človek, ktorý aktívne propaguje neočkovanie, bojuje proti očkovaniu, prenasleduje zdravotníckych profesionálov a fyzicky na nich útočí pri výkone medicíny založenej na dôkazoch.

Antivaxeri zabili v delta vlne na Slovensku 4180 ľudí.