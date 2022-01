Čo som získal ja osobne očkovaním proti covid-19?

Úplne exaktne? Zlepšenie, teda presnejšie návrat parametra nádej na dožitie v danom veku (pdf) naspúť na krásnu rastúcu krivku z roku 2019.

Ale keďže sa mi fakt nechce robiť vyššiu matematiku, tak budem trochu abstrahovať.

V roku 2020 umrelo na Slovensku o 5,5-tisíc ľudí viac, ako je priemer za posledných päť rokov, nárast bol 10,2%. V tom sme boli na relatívne priemernej úrovni v rámci EÚ. To je dôkaz, že nádej na dožitie v danom veku sa zhoršila. Nie, žiadna teória, ale skutočne sa zhoršila.

Vďaka vakcinácii sa ma toto už v druhej polovici roku 2021 netýkalo. S istotou 96% (účinnosť vakcín proti smrti) som de facto nebol vystavený úmrtiu na covid-19. Mňa sa nadúmrtia v roku 2020 (prežil som ho) ani v roku 2021 a ani v roku 2022 netýkajú. Pre mňa platia obligátne ročníkové tabuľky dožitia NEnavýšené o 10,2%

Môj osobný rok dožitia bude rovnaký v roku 2022 ako bol v roku 2019. Váš neočkovaných nie. Vám sa váš rok dožitia krátil o 1,5 roka (dáta USA). Česká republika uvádza, že kým v posledných 20 rokoch sa pravidelne rok dožitia navyšoval o 0,2 roka, kvôli covid-19 sa naopak u mužov skrátil o cca 1,1 roka a žien o 0,8 roka.

Keďže žijem časť života v ČR, mne osobne sa priemerná dĺžka dožitia o tých 0,2 roka predĺžila. Vy ste prišli v súčte o 1,1+0,2=1,3 roky života. (Bude to iste viac, keďže údaje sú pre 65 ročných a my sme obaja mladší, takže vplyv covid-19 bude silnejší a počas dlhšieho obdobia.)

Údaje za rok 2021 budú už „poškodené“ očkovaním a jeho ochranným účinkom, takže by bolo pre náš účel „čom som očkovaním získal“, potrebné vyhodnotiť dve samostatné tabuľky úmrtnosti, zvlášť pre očkovanú a zvlášť pre neočkovanú populáciu. Súčasťou zjednodušenia je, že neberiem do úvahy, že priemerný vek dožitia sa uvádza pre rok narodenia a prepočítava pri zásadných zmenách v kvalite života, ako napríklad revolúcia 1990, alebo Černobyl 1984 a podobne.

V tomto článku je to napísané najpresnejšie, s ohľadom na ročníky narodenia a podobné detaily: Aká je šanca, že tento rok zomriete? Poisťovne to vedia | TREND Čítajte ten článok na dvakrát. Keďže je to článok z roku 2014, platí pre nás očkovaných aj v roku 2021, 22, 23… Pre neočkovaných nie. Všetky tie parametre sú pre vás horšie. Keďže covid-19 zabíja podľa veku približne v duchu paraboly x2 v obore prirodzených kladných čísiel, tak takto sú všetky vaše čísla zhoršené.

Očkovanie každého jedného osobne (kašlite teraz na spoločenskú zodpovednosť) vytiahne z tejto smutnej štatistiky covidom-19 domrvených rokov dožitia. Očkovanie vráti človeka naspäť do pokračovania krivky vývoja roku dožitia z roku 2019. To je to, čo som ja osobne získal očkovaním. Niekoľko rokov života navyše.

