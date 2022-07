Dobrovoľníkom nedobrovoľne

Pred pár mesiacmi som sa tu posťažoval na prax zo strany Iuventy, ktorá vysielala na medzinárodné reprezentačné podujatia ako vedúcich učiteľov a vedeckých pracovníkov podľa „Dohody o plnení úloh“. Táto dohoda mala všetky znaky Dohody o vykonaní práce, okrem svojho názvu a skutočnosti, že práca bola vykonávaná bez nároku na akúkoľvek odmenu. Čuduj sa svete, ponosy nezostali celkom bez odozvy – citujúc Iuventu, tento inštitút je predmetom kontroly z Inšpektorátu práce Bratislava, kde sú rozličné pohľady na danú skutočnosť a prešetrovanie ešte nebolo uzatvorené s finálnym rozhodnutím. Preložené do ľudskej reči, konečne sa našiel niekto, kto im klepol po prstoch, možno sa ešte čosi poodvolávajú, ale zdá sa, že tadiaľto cesta už nepôjde.

Na prvé počutie fajn, človek by si povedal, že príde k uvedomeniu si situácie a náprave. Ale nebol by to úradnícky šimeľ, aby nenašiel riešenie. A to riešenie má aj názov – Zmluva o dobrovoľníckej činnosti. Inštitút, ktorý zaviedol zákon 406/2011 zbierky zákonov sa pôvodne týkal neziskových organizácií, pre ktoré sa s radosťou a v pôvodnom význame slova dobrovoľníči. Či už doma, alebo v zahraničí, v útulku, nemocnici, v zázemí bojiska.... ale reprezentovať Slovensko? Ako by sa asi zatvárili futbaloví či hokejoví tréneri, keby im športové zväzy (rovnako platené z našich daní) ponúkli, že môžu dobrovoľne trénovať naše družstvo? Craig, ten bronz z olympiády bol úžasný, tuším Ti nabudúce preplatíme aj letenku...

Ale žarty nabok, situácia je vážna. Postihla totiž aj tých učiteľov, ktorí našli pochopenie na svojich školách a pracoviskách a na reprezentačné vycestovania chodili s požehnaním riaditeľa cez cestovné príkazy bez straty platu. To pri dobrovoľníckej zmluve nie je možné. Zákon hovorí jasne:

Zamestnávateľ môže zamestnancovi na základe jeho žiadosti poskytnúť pracovné voľno na výkon činnosti vykonávanej na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti podľa osobitného predpisu v pracovnom čase; za čas pracovného voľna mzda ani náhrada mzdy zamestnancovi nepatrí. Pracovné voľno poskytnuté podľa prvej vety sa nepovažuje za výkon práce.

Zhrnuté a podčiarknuté – štát dáva stovky tisíc EUR na činnosť Iuventy, inštitúcie, ktorej úlohou je nájsť dobrovoľníkov, ktorí pôjdu vo svojom voľnom čase a zadarmo reprezentovať Slovensko do zahraničia ako vedúci študentských družstiev a porotcovia. Vrátia sa s medailami, dodajú správy, pekné fotografie na web a Instagram. Iuventa sa pochváli, v správe ministerstvu sa už stratí, že platy sa týkajú len úradníkov, na odborníkov akosi nezostalo. Nepáči sa vám? Nikomu nebude vadiť, ak sa vycestovanie zruší, ale budete to vy, kto to bude musieť vysvetliť študentom. Dva týždne pred cestou, po príprave, ktorej obetovali týždne času a stovky hodín v labákoch.

Možno aj učitelia na školách čoskoro dostanú dobrovoľnícke zmluvy, veď hádam by nenechali deti v štichu. A lekári sú predsa viazaní Hippokratovou prísahou, načo im ešte aj platiť? Úžasný systém, čo poviete?

PS: Iuventa ako organizácia predvčerom skončila svoju činnosť. Zlučuje sa s troma inými organizáciami pod hlavičku Národného inštitútu pre vzdelávanie a mládež. Uvidíme, či dokáže zmeniť terajšie nastavenie tak, aby pracoval pre učiteľov a žiakov a nie primárne pre seba.

PPS: Aby som negeneralizoval - aj na Iuvente sa našli kolegovia, ktorí chceli pomáhať a pracovať na prospech veci. Ale ako to už býva, takýmto ľuďom nie sú súdené pozície, z ktorých by dokázali niečo systematicky ovplyvniť...