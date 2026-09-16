Dominik a tichá sila lásky

Niektoré príbehy človek prečíta a po chvíli na ne zabudne. A potom sú príbehy, pri ktorých človek odloží telefón, ale nedokáže odložiť to, čo v ňom zostalo.
Príbeh malého Dominika je pre mňa práve takým príbehom.
Neviem, prečo ma zasiahol až tak hlboko. Možno preto, že som sa na chvíľu vrátila o dvadsaťtri rokov späť, do obdobia, keď sa mi narodil môj syn a spolu s ním prišiel aj strach, ktorý som dovtedy nepoznala. Mal ťažkú diagnózu a existovalo riziko, že zomrie. Bola som mama, ktorá bojovala o život vlastného dieťaťa. A možno práve preto som sa pri príbehu Dominika pozerala aj na jeho mamu. Zrazu som bola na chvíľu opäť tou mamou, ktorá stojí pri svojom dieťati a nevie, čo bude zajtra.
Pozerala som fotografie malého chlapčeka, jeho milú tvár, na jeho mamu, na ich blízkosť, na tú nerozlučnú dvojicu.
A začala som nad nimi premýšľať...
Žijeme v dobe, ktorá nám veľmi často hovorí, čo je úspech. Najlepší výkon. Najlepší výsledok. Víťazstvo, olympiáda, súťaž, kariéra, peniaze. Najkrajší dom, najdrahšie auto, najlepší telefón, najkrajší kočík, to najdrahšie oblečenie pre dieťa...
Čo všetko máme, kde všade sme boli, čo všetko sme dokázali - čo sa dá ukázať, odfotiť, zmerať, porovnávať. A čím viac sa to blyští, tým väčšiu hodnotu tomu príliš často pripisujeme.
A potom príde príbeh jedného malého chlapca a jeho mamy, a človek sa musí zastaviť.
Pretože zrazu vidí, že existujú hodnoty, ktoré sa nedajú kúpiť, odfotiť ani vystaviť. Byť spolu. Byť tu pre druhého. Rozumieť si, pomáhať si, objímať sa, nevzdať sa. Venovať svoj čas krehkej bytosti, ktorá vás potrebuje. A milovať aj vtedy, keď je to nesmierne ťažké...
Keď sa pozerám na Dominikovu mamu, vidím ženu, ktorá svojmu synovi dala všetko, čo mu mohla dať - svoju lásku, svoj čas, svoju blízkosť, svoju silu. A pritom tu bola aj pre svoje ďalšie deti. Musela žiť ďalej, musela byť mamou, musela zvládať každodenný život, a zároveň niesť niečo, čo si väčšina z nás nedokáže ani predstaviť.
Práve preto k nej cítim obrovský obdiv. Nie preto, že je niekým známym, nie preto, že by bola celebritou - práve naopak.
Z toho, čo som o nej videla a čítala, mám pocit, že nepotrebuje byť hviezdou, a možno práve preto je pre mňa taká výnimočná. Jedna fotografia z Vianoc, jeden obraz mamy a jej dieťaťa, jedna chvíľa, ktorú by si možno človek prial mať ešte raz. A zrazu si uvedomím, že takíto ľudia nám môžu byť oveľa väčším príkladom než mnohí tí, ktorých denne vidíme na obrazovkách. Nie tí, ktorí najviac ukazujú - ale tí, ktorí najviac dávajú.
Neviem, akým človekom by sa stal Dominik, keby dostal šancu vyrásť. Myslím, že by bol synom nesmierne spätým so svojou mamou, a som presvedčená, že by sa o ňu vedel postarať tak, ako sa ona starala o neho. Bol jej nablízku, pomáhal jej, patril k nej - a určite by ju nikdy neopustil.
A práve to ma núti premýšľať, koľko mladých ľudí dnes žije tak vzdialene od svojich rodičov a starých rodičov, že ani netušia, čo prežívajú, čo ich trápi či bolí a či nepotrebujú ich blízkosť.
Nerobia to možno preto, že by boli zlí - skôr preto, že žijeme v dobe, ktorá nás neustále ženie niekam inam. Za ďalším úspechom. Za ďalším zážitkom. Za ďalším cieľom, ktorý si musíme splniť...
A potom príde príbeh dieťaťa, ktoré nám pripomenie, že možno najväčším úspechom človeka nikdy nebude to, čo vyhrá. Možno tým najväčším bude to, komu bol počas svojho života blízko. Komu pomohol. Koho objal. Komu dal pocit, že nie je sám. A práve tu sa pre mňa Dominikov príbeh stretáva s tým, čo sa deje v našom svete.
Žijeme medzi malichernosťou, klamstvami, podvodmi, alibizmom, závisťou, nenávisťou, neverou, vojnami a zlobou.
A potom sa objaví jeden malý chlapec a spojí desaťtisíce ľudí. Bez toho, aby o to usiloval. Bez politickej funkcie, bez peňazí, bez moci, bez slávy - len svojou existenciou, svojím príbehom, svojou tváričkou, svojou mamou, svojou láskou. A možno práve vtedy pochopíme, že ľudská hodnota sa vôbec nemusí odvíjať od toho, koľko toho človek stihne.
Veľmi si vážim aj Andreja Kisku za to, že sa tomuto príbehu venoval, že si všimol Dominika, že nezostal ľahostajný, a že svojou pozornosťou pomohol tomu, aby sa tento príbeh dostal k ďalším ľuďom. Možno práve preto sa Dominikov príbeh stal príbehom, ktorý už nie je iba príbehom jednej rodiny. Dotkol sa tisícov ľudí a práve vďaka tomu sa z dieťaťa, ktoré tu bolo tak krátko, stáva niekto, na koho sa nezabúda.
Niektorí ľudia dostanú dlhý život, iní veľmi krátky.
Niekedy dokáže človek za krátky čas zahriať viac ľudských sŕdc než niekto, kto celý život zhromažďuje majetok, peniaze a veci. Pretože najväčšia hodnota človeka možno nikdy nebola v tom, čo vlastnil, ale v tom, čo v druhých zanechal.
Žijem ďaleko od Slovenska. A napriek tomu som sa pri Dominikovi na chvíľu cítila, akoby som bola opäť doma - akoby som bola opäť tou mamou, ktorá pred rokmi na Slovensku bojovala o život svojho dieťaťa. Vtedy sme ešte nevedeli, ako náš príbeh skončí.
Každý príbeh je iný, každá mama nesie svoju vlastnú bolesť inak.
Poznám ten strach, poznám tú bezmocnosť, poznám ten pocit, keď život vášho dieťaťa zrazu prestane byť samozrejmosťou. A preto sa na Dominikovu mamu pozerám s obrovskou úctou.
Možno by sme sa mali častejšie pozerať práve na takéto ženy. Nie preto, aby sme z nich robili hrdinky, nie preto, aby sme ich vystavovali - ale preto, aby sme si pripomenuli, čo môže znamenať byť človekom. Oddať sa. Venovať sa. Obetovať svoj čas. Byť prítomný. Niesť zodpovednosť. Milovať.
A zostať človekom aj vtedy, keď nám osud zoberie niekoho, koho sme veľmi milovali.
Takéto ženy nikdy nebudú celebritami, a myslím o to ani nestoja. Ale ak máme hovoriť o vzoroch, možno by sme mali začať práve tu. Nie pri tom, čo sa najviac blyští, nie pri tom čo je najdrahšie, nie pri tom čo vyzerá najbohatšie - ale pri človeku, ktorý dokázal dať druhému človeku to najcennejšie čo má. Svoj čas.
Dominik, tvoja mama dala svetu možno viac, než si sama uvedomuje. A ty si jej za svoj krátky život pomohol ukázať, že človek nemusí žiť desaťročia, aby po sebe zanechal niečo krásne. Niekedy stačí krátky život, niekedy stačí čisté srdce, niekedy stačí láska. A niekedy jeden malý človek dokáže spojiť ľudí, ktorí by sa inak nikdy nestretli.
Zostávaš tu s nami - v spomienke, v príbehu tvojej mamy, v srdciach a v hĺbke duše mnohých ľudí. A možno aj niekde ďaleko od Slovenska, v srdci jednej mamy, ktorá si tvoj príbeh zapamätá navždy.