Krajina krajšia ako Xanadu

Je také miesto, kam sa len tak hocikto neodváži. Je to krajina, ktorej krása vyráža dych a oslepuje smrteľníkov zrak. Ale neboj sa, otvor oči a pozeraj, je to skutočnosť, si tam, v tej zemi, si v …. Nie, toto nie je rozprávkové Xanadu, toto je naozajstné nebo.

Tancuje okolo teba milión svetielok a ty si meteor, ktorý nepadne na zem aby tam zanikol, či zhorel. Si letiaca hviezda, ktorá doletela do večného sveta, kde ostane navždy. Keď sme boli mladí, spievala si nám o Xanadu, a my sme uverili, že niekde existuje taká zem. Ľahko a ochotne sme podľahli tejto ilúzii, zvlášť my, čo sme žili v šedej, smutnej krajine neslobody a prenasledovania. Teraz si už na mieste omnoho krajšom ako sen, ktorý si nám ponúkla.