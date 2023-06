Nie, nijaké sci-fi. Je to skutočnosť dnešných dní. Do Európy (Ukrajina) a východnej Ázie (ruská horda) si to namierili lídri Južnej Afriky, Senegalu, Egypta, Zambie a Komorských ostrovov.

Na mierovú misiu prišli. Chlapci sa dovalili ukončiť konflikt, ktorý sa nedarí uhasiť svetovým štátnikom už 16 mesiacov.

A ktože nám to prišiel?

Prezident Južnej Afriky. Krajiny, kde neradno vystrčiť nos z klimatizovaného hotela, ak vám je život drahý. Krajiny, ktorá sa zúčastnila nedávnych námorných cvičení po boku s Čínou a Russákmi. Ďalej predseda vlády Egypta, štátu v rozklade, ktorý po vykuknutí zo západných hotelových rezortov a významných turistických lokalít pripomína veľké smetisko. Pridal sa aj prezident Senegalu. Zeme, ktorá sa na rebríčku indexu ľudského rozvoja radí na 164. miesto. Aj prezident Zambie prišiel. Tej Zambie, čo je v tom istom rebríčku ešte o dve miesta nižšie. Nuž a ešte Le President Komorských ostrovov sa ustanovil. Komorských ostrovov, o ktorých nevieme celkom, ale celkom nič.

Neobviňujte ma z rasizmu. Ja som rád každej mierovej iniciatíve. Ja som na nich neposlal batériu kindžalov a šahídov, ktoré našťastie ukrajinská protiletecké obrana zlikvidovala. Ale to asi ďáďa Vova urobil preto, aby v sobotu v Leningrade ocenili, aké to je príjemné rokovať v meste, na ktoré nikto nestrieľa nezostreliteľnými raketami. (Rozumiete? Russáci tam vystrelili kindžaly počas štátnej návštevy akože spojencov!!!).

Oni si to, chlapci africkí, totiž zajtra namieria do Russka. Do Leningradu, rodného mesta botulotoxínového Voloďu.

Zopakujme si itinerár “mierovej misie” afrických vodcov. Prileteli do Poľska. (Hm, hm, hm. Prečo práve tam? Veď si to mohli strihnúť cez, ja neviem, Novosibirsk.) Odtiaľ ich vlakom prepravili do Kyjeva. Tam v Tescu nakúpili kahance, aby mali čo položiť k pamätníku v Buči. Potom išli k Zelenskému, medzitým ešte letecký poplach, nech sú chlapci v obraze a zajtra - šup do Leningradu. Už sa teším, na tie úsmevy a objatia s kremeľským záprdkom.

Toľko k mierovej misii afrických vodcov na Ukrajine a v mongolskej horde.

