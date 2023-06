Missis Russko

Každému z nás sa páči čosi iného. Veď zaiste. Máme rôzny vkus. To by ešte bolo, aby sa nám páčilo to isté! Aký by to bol potom svet? Aj my chlapi, keď už teda na to príde a dáme nejaké to pivo a sme si navyše celkom istí že nik nepovolaný nepočúva, čo my len všetko narozprávame?! Jeden je odrazu na brunety, pritom, keď ma pamäť neklame, doma má čistokrvnú blondínku, tamten prisahá na rusovlásky, lebo, no veď poznáte tie nasprostasté povedačky o ryšavých. A keby ste poznali tú jeho! Keby ho tá počula, odnechcelo by sa mu žien s ohňom vo vlasoch! Nech už je akokoľvek, chlapi si radi zarojčia.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Nedávno měl jsem zvláštní sen,

a ten bych vám nepřál.

Já jediný a sám byl porotcem.

Já Miss Moskvu zvolit měl.

No dobre, trocha čudné sú sny dedka Korna, ale veď to bolo dávno pred anexiou Krymu, tak čo by sa nezasníval o východoslovanských krásaviciach so širokými lícnymi kosťami, plnými perami a iskrou v oku. Aj keď ja si z deveťdesiatych rokov v Tatrách pamätám také čudné bárišne, čo boli zmaľované jak matriošky, na hlavách mali papáchy zo soboľa a ku lyžiarskym kombinézam nosili čižmy na vysokých opätkoch. A na naše predavačky v obuvi sa hnevali, že nevedia, čo je to sorok.

Tak ale tie krásavice v dedkovom sne, to museli byť nejaké iné Rusky:

Dáša, Máša, Duňa, Sáša i Tamara Lvovna.

Strojnyje i polnyje, nu vot kto budět Miss?

Vysokije, strednije i malenkovo rosta.

Ažidajem s netěrpleniem vot kto budět Miss,

Oj Miss.

No aby som bol spravodlivý, v Moskve nevolili miss. Tak ako vojna tam nie je vojna, ale špeciálna operácia, desať dní tam trvá dodnes a z druhej najmocnejšej armády na svete je druhá najmocnejšia na Ukrajine, tak sa rozhodli usporiadať špeciálnu operáciu na voľbu missis, teda najkrajšej paňmámy. Ruské slovo na to asi nemajú, leda ak chozjainka, ale to sa na šerpu nehodí, tak nechali миссис, a k tomu capli štýlovú hviezdu, aby nebol nik na pochybách, že to nie je hocijaká missis, ale pravá, sovietska Máša. Presnejšie Natalja. Manželka nejakého Putlerovho pajáca, miliardára (neviem presne, v ktorom sektore štátneho hospodárstva si nakradol), a zhodou okolností aj hlavného sponzora súťaže. A tu už idú žarty bokom. Nie je ťažké frajeriť, komu sa aká páči, ale kusnúť si do jazyka a súhlasiť s názorom verchušky, to dokáže len russkyj čelovek.

Napokon, koho iného mali zvoliť? Veď len uznajte:

Pochopte to nejsou žádný špásy.

Když se na vás valí tolik krásy.

Girls, girls, girls, girls,

Sweet and lovely girls!!!

P.S.: Toto nie sú nijaké žarty. Oni to tam naozaj zvolili!!!