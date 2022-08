Na Vinnetoua nám nesiahajte

A dosť! Toto už prekročilo posledné hranice našej tolerancie s woke šialenstvom. Viem, napísal som “našej”, ale myslím si, že môžem hovoriť za nás, chalanov a báb od tajných ohňov v lesoch, čo sme po večeroch pod perinou pri sliepňavom svetle baterky čítali vraj nekorektné príbehy o odvahe, charakteroch, láske a cti.

Svet sa akosi otočil, ale ten náš ostal taký istý. Keď tí blázni postriekali farbou Churchilla, zaťal som zuby a mlčal, hoci ma šiel šľak trafiť, veď Winston bol čestný člen nášho kmeňa Apačov. Vinnetouov nevlastný synovec Bingo mu osobne odovzdal fajku mieru, z ktorej ešte nikto nikdy nefajčil. Sir Winston predsa porazil Hitlera a naložil by aj jeho červenému klonu z Moskvy, ale jeho kmeň ho už nezvolil za veľkého náčelníka. A teraz ho nejakí hlupáci postriekali farbou a dobre že ho nehodili do Temže (to je rieka v hlavnom meste krajiny, z ktorej prišli predkovia Veľkého bieleho otca).

Zakázali aj Londona, Twaina a neviem čo a koho ešte, ale stále som držal, držal, iba som vrčal, no teraz som si povedal, že viac už nebudem. A so mnou asi veľa kamarátov od táborových ohňov. V Nemecku totiž zakázali detské vydanie Vinnetoua. A to sa volá kulturkampf, lebo sa to stalo v Nemecku. Len teraz neviem, prečo sa to kulturkampf volá aj v Amerike, aj u nás. Aha, asi preto, že za tým celým stojí jeden vlasatý a bradatý Nemec, ale k tomu sa ešte dostaneme.

Zvolávam do boja: Old Shatterhanda, Old Firehanda, Syna lovca medveďov, aj hrdého Inču-čunu i múdreho Klekí-petru. Nech príde aj smiešny no nebezpečný Sam Hawkens na svojej mulici Mary ozbrojený strieľajúcim budzogáňom Liddy, aj jeho dvaja kamaráti Dick Stone a Willy Parker. Povolávam aj Sans-eara, Old Deatha, Old Surehanda. Všetkých. Nech vystúpia z krajiny naších detských snov a zjednotia sa pod velením veľkého náčelníka Apačov Vinnetoua. Aj keď na toho sa veľmi hnevám. Žil totižto v časoch, keď v Londýne (to je hlavné mesto pôvodnej krajiny bieleho muža) vyčíňal istý Karl Marx (to je zase duchovný otec tých bláznov, čo striekajú sochy farbami a zakazujú nám našich detských hrdinov). Prečo veľký náčelník a hrdina našej detskej ríše Vinnetou nesadol na prvý parník, neodcestoval do Londýna a neodniesol si odtiaľ jeden parádny, huňatý skalp. Viete ako krásne by sa vynímal na toteme pred jeho típí? A nielen to. Viete, od koľkého svinstva by oslobodil svet? Strieľal tam po Santerovi (ten ho napokon aj dostal), Rattlerovi a Tanguovi, a pritom bol nepriateľ niekde celkom inde. Zdržiaval sa v Londýne a pokiaľ Santer Vinnetoua pripravil o život pozemský, ten bradatý všivák ho snáď pripraví aj o posmrtnú slávu. To však nesmieme dovoliť. Veď za nás bojuje Vinnetou (už vie, že urobil veľkú chybu), aj jeho biely priateľ Old Shatterhand. Aj Inču-čuna, Sam Hawkens a všetci ostatní. A tlieska nám krásna Nšo-či aj Ribana, to mi môžete veriť. Takže aj keď nevyhráme, padneme v čestnom boji. Dohovoril som. Howgh!