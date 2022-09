A tak sme sa v tú nádhernú horúcu letnú nedeľu roku Pána neviem ani ktorého, zišli k slávnosti pod starým orechom všetci: moji rodičia a súrodenci, starí rodičia, krstný otec s krstnou mamou. (…) Bol tu aj prastarý otec s prastarou mamou. Oblečený mal svoj hrubý čierny oblek a bielu košeľu so zapnutým golierom, až som sa divil, že mu nie je horúco v tomto úpeku. No a nemohol chýbať ani pra-prastarý otec s pra-prababičkou. Ten mal na sebe uniformu uhorského honvéda. Šedý ošúchaný vojenský kabátec s rozopnutým stojačikom, prepásaný širokým remeňom, na hrudi dve vrecká s trojrohými klopami, vojenské pumpky, onuce, bagandže po členky, plášť a brigadírku s malým koženým šiltom.

Z Ameriky prišiel John J. Wallach s manželkou. Vlasy mal začesané dozadu a natreté olejčekom, oblečený bol v bielom obleku s červeným karafiátom v klope. Aj jeho žena bola celá v bielom, rovnako ako Paul Wallach so svojou, i napriek pokročilému veku, stále driečnou ženou. Paul Wallach mal na hlave elegantný svetlý slameňák. Žoviálne, so silným americkým prízvukom sa zhováral s chlapmi. Pohár ríbezľového vína pritom držal v pozdvihnutej ruke svetácky, za koniec stopky a pozeral naň odborne oproti svetlu.

„Už idú!“ vzrušene povedal dedo.

Starý otec obradne zakašľal a všetci stíchli. Zobral do jednej ruky víno, do druhej chlieb a vyšiel naproti prichádzajúcim. Podal ich Abrahámovi ako Melchizedech, kráľ Salema, kňaz najvyššieho Boha. Ten ich od neho prijal a pristúpil ku stolu spolu so svojím sprievodom. Všetci prítomní zložili ruky, len dedo ich rozpažil, pozrel sa hore do koruny mohutného stromu, cez ktorého veľké listy kde-tu presvital nebeský blankyt a predniesol Hospodinovi modlitbu patriarchu. Až potom sme si všetci sadli a začala sa orechová slávnosť.

P.S.: Ak neveríte, že všetci spomínaní prišli, tak vedzte, že tam boli, celkom zaiste tam boli, ja som ich videl a cítil. Ale veď stačí zavrieť oči a takto sa lepšie prizrieť. So zavretými očami človek toho vidí vždy najviac! Aj veľký orech sa klenul nad nami. A bola vigíla krásnej nedele, čo práve nastala.