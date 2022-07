Atómovky, ktoré ohrozujú samosprávy

Štát má míňať svoje financie, samospráva svoje. Konieckoncov financie od občanov a firiem, ktoré vytvorili v tejto krajine hodnoty.

Štát má 2 mld. eur nadpríjmov. A aj tak minister financií, ktorému dobíja peňaženku manželka, nevie zmysluplne hospodáriť s našimi spoločnými financiami. Máli sa mu, a preto šiaha do kasičky samospráv. A tým to bude chýbať.

Minister nepočúva argumenty samosprávy, tie pri tom neohrozujú podporu rodín, ale poukazujú na dopady ich vlastných rozpočtov. Chcú sedieť za stolom, nie byť korisťou.

Vieme pomôcť samosprávam

Pri dvoch krízach – pandémie Covid19 a migračnej vlne spojenej s vojnou na Ukrajine sa štát spoliehal na samosprávy. Je to prirodzené a správne.

Tie, sa kríz nezľakli a zvládli všetky úlohy dané štátom. Mnohé to stálo nemálo financií. Niektoré náklady nie sú stále uhradené. Ako „liek“ ponúklo ministerstvo financií pôžičky. Ministerstvo požičalo samosprávam celkovo 151 919 185 eur na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020, s tichým prísľubom ich nenávratnosti. Teda, že štát si nebude nárokovať splatenie týchto financií. Stalo sa to už v minulosti, napr. mestu Martin. Je to len operatívne riešenie a neštandardné riešenie.

Odpustenie návratnosti týchto financií by reálne mohlo pomôcť samosprávam zvládnuť výpadky ktoré spôsobil štát samosprávam. Vtedajší minister financií a súčasný premiér povedal (viď 30:50 min):

„Tieto výpadky môžu samosprávy vykryť zo zvýhodnených pôžičiek, ktoré by sa mohli zmeniť za splnení určitých podmienok aj na granty.“

Je čas tento prísľub naplniť pán minister!

Pozrime si aj druhú stranu mince.

ZMOS dlhodobo odmieta daňový mix. Posadnutý sú totiž zle nastaveným mixom z čias ekonomickej krízy (2008-210), ktorý predstavil Ivan Mikloš. Príjem samospráv nemôže závisieť na vplyve predstáv jedného človeka. Daňový mix je systematické riešenie, ktoré zmierňuje zásahy štátu do základného balíka financií pre samosprávy. Každoročné zostavovanie rozpočtu sa začína predikciou ministerstva financií. Daňový mix by pomohol využiť plný potenciál trojročného rozpočtovania a stabilného kalkulovanie príjmov. Áno, samosprávam je potrebné navýšiť zdroje, napr. vytvoriť cestný fond na riešenie havarijného stavu dopravnej infraštruktúry. Ale aj dofinancovať služby, ktoré si štát u samospráv objednáva.

Samosprávy hospodária a používajú naše spoločné financie lepšie ako štát. Preto prišiel trest v podobe atómovky (- 600 mil. eur). Úspech sa neodpúšťa.