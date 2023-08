Polárne expedície - časť 66. - Martin Frobisher, pirát alebo kapitán?

Keď Krištof Kolumbus v roku 1492 objavil Ameriku, Španieli a Portugalci okamžite vyslali lode cez Atlantický oceán do Západnej Indie (Karibiku), ktoré sa vracali plne naložené bohatstvom. Obchodný potenciál Nového sveta neunikol pozornosti ostatným európskym krajinám, ale trvalo im niekoľko rokov, kým sa rozhodli investovať do plavieb cez Atlantik. Aby sa vyhli konfliktom so Španielmi, ktorí ovládali námorné cesty do Karibiku, Angličania sa rozhodli hľadať nové trasy, ktoré by ich priviedli na bohaté trhy novoobjavených krajín východnej Ázie.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Preto smerovali anglické objavné expedície na sever Atlantického oceánu, do arktických vôd, ktoré dovtedy vôbec neboli prebádané. Ich mecenáši očakávali, že nájdu prieliv, ktorým sa dostanú do Orientu. Netrvalo dlho a prvé britské prieskumné plavby priniesli prekvapivé územné objavy. Prvý úspech zaznamenal dňa 24. júna 1497 taliansky moreplavec v britských službách, John Cabot, ktorý objavil Newfoundland. Tým sa začala séria významných plavieb britských moreplavcov, ktoré s krátkym prerušením pokračovali, až kým nebolo objavené a dokonale zmapované celé severné pobrežie amerického kontinentu. Denníky týchto arktických plavieb boli pubikované a s obľubou sa čítali medzi širokou verejnosťou a niekoľkokrát dotlačovali. Verejná mienka poukazovala na hlboký vzťah a spolupatričnosť Angličanov k drsným námorníkom, ktorí sa vyznačovali odvahou, vytrvalosťou, zručnosťou a schopnosťou popasovať sa s každým problémom. Títo hrdinskí muži mali vzácneho ducha námorných objavov a dostalo sa im uznania a slávy vo všetkých kútoch Veľkej Británie.

Jedným z hrdinov svojej doby bol aj bol anglický námorník, kapitán a prieskumník sir Martin Frobisher (1535 –1594), ktorý podnikol tri cesty do Nového sveta, aby našiel severozápadnú morskú cestu. Prenesme sa do obdobia 16. storočia, ktoré prinieslo Angličanom významné objavy a položilo základ kolonizácie Severnej Ameriky.

Detstvo a mladosť

Martin Frobisher sa narodil pravdepodobne v roku 1535, ako syn obchodníka Bernarda Frobishera v Altofts, v grófstve Yorkshire. Bol tretím z piatich detí. Keď jeho otec predčasne zomrel v roku 1542, rodina sa dostala pod ochranu zámožného strýka Francisa Frobishera. Po ukončení základnej školy sa v roku 1549 mladý Frobisher dostal do Londýna, kde sa ho ujal príbuzný z matkinej strany, sir John York. Bol to bohatý a vplyvný človek, ktorý mal dôležité kontakty na kráľovskom dvore. John York sa pričinil o to, že sa mladý Frobisher oboznámil s dobrodružným životom stredovekého obchodného cestovateľa a získal už v mladom veku nenahraditeľné životné skúsenosti.

V roku 1553 viedol kapitán Thomas Wyndham s troma loďami a posádkou 140 mužov prvú prieskumnú anglickú expedíciu do západnej Afriky. Nakoľko bol John York investorom Wyndhamovej expedície, zabezpečil synovcovi Martinovi Frobisherovi, aby sprevádzal flotilu na jednej z lodí. Po prepadnutí a vydrancovaní portugalských lodí v okolí Madeiry, uskutočnil Wyndham úspešný obchod na africkom Zlatom pobreží/Gold Coast, keď vymenil anglické látky za 150 libier zlata. Po uskutočnení tejto obchodnej transakcie, jedna z Wyndhamových lodí s Frobisherom na palube, plávala ďalej na juh, aby obchodníci nakúpili vzácne korenie. Loď nemala šťastie, pretože sa na nej vyskytla neznáma choroba, ktorej podľahlo 100 zo 140 členov posádky. Zvyšok posádky sa len s veľkými problémami vrátil do Londýna. Ostatné lode sa z expedície vôbec nevrátili. Našťastie, Frobisher bol jedným z tých, ktorí prežili.

Napriek straty dvoch lodí a stovky životov, bola plavba v roku 1553 považovaná za finančný úspech a investori, vrátane Yorka, sa v nasledujúcom roku rozhodli financovať ďalšiu obchodnú expedíciu do Afriky, tentokrát do Portugalskej Guiney. Frobisher sa nenechal zastrašiť svojimi prvými skúsenosťami a pripojil sa k novej expedícii, kde slúžil ako zaúčajúci sa obchodník, pracujúci pre Yorka. Tri lode opustili prístav Dartmouth v novembri 1554 pod velením Johna Loka. Takto sa Frobisher zoznámil s rodinou Lokovcov, ktorá zohrala v jeho budúcnosti dôležitú úlohu.

Po siedmich týždňoch plavby, po prvýkrát pristáli na pevnine neďaleko rieky Cestos v dnešnej Libérii. Nakúpili množstvo korenia a následne pokračovali na Zlaté pobrežie - západoafrické obchodné centrum so zlatom, v ktorom si portugalskí obchodníci zjednali exkluzivitu na obchodovanie. Miestna vláda v obave nad následkami porušenia portugalských nárokov, odmietla rokovať s Angličanmi, kým neposkytli rukojemníka na zabezpečenie úspešného priebehu rokovaní. Frobisher sa dobrovoľne prihlásil ako rukojemník a vyjednávania sa mohli začať. Avšak skôr, ako mohli uzavrieť dohodu, sa na pobreží objavila portugalská loď, ktorá vystrelila na anglickú flotilu. Obchodné jednanie bolo okamžite ukončené a britské lode náhle opustili Zlaté pobrežie. Frobisher, na ktorého sa v zmätku zabudlo, zostal v africkom zajatí. Po úspešných obchodoch s Portugalcami, im africkí únoscovia odovzdali okrem tovaru aj Frobishera. Ten sa tak dostal do portugalského zajatia a následne do väzenia v pevnosti Mina. Počas svojho väznenia však neklesal na duchu a zorganizoval sprisahanie s cieľom zaútočiť a vyplieniť portugalskú pevnosť, ho držali v zajatí. Sprisahanie bolo však odhalené a skončilo sa neúspechom. Portugalci, ktorí dúfali, že Frobishera vymenia za obchodné výhody, zistili, že ich zajatec robí problémy a preto ho v roku 1558 vrátili do Anglicka.

Portrét Martina Frobishera podľa neznámeho autora. (zdroj: https://www.worldhistory.org/Martin_Frobisher/)

Kapitán alebo pirát?

Frobisher prežil štvorročné väznenie v pomerne dobrom stave a získal neoceniteľné skúsenosti. V snahe odmeniť ho za jeho služby, ho Anglicko v roku 1559 vyslalo na plavbu na Barbarské pobrežie, aby zabezpečil prepustenie iného anglického rukojemníka, Anthonyho Hammonda. Vďaka Frobisherovým schopnostiam sa misia skončila úspešne a on si získal rešpekt anglických úradov.

O štyri roky neskôr, v roku 1563, sa Frobisher pustil do súkromného podnikania s dvoma spoločníkmi, z ktorých jedným bol jeho brat John Frobisher a druhým investor John Appleyard. Appleyard získal licenciu na zabavenie francúzskych katolíckych lodí. Pre tento účel financoval flotilu troch britských plavidiel, ktoré mali Francúzov napadnúť a zmocniť sa ich lodí. Martin Frobisher bol kapitánom jednej z britských lodí a pravdepodobne veliteľom flotily. Do konca mája 1563, sa Britom podarilo prevziať kontrolu nad piatimi francúzskymi loďami, ktoré priviezli do prístavu Plymouth a získali nielen lode, ale aj tovar veľkej hodnoty. Po vystúpení na breh bol však Frobisher okamžite zatknutý, pretože sa jedna z jeho lodí zúčastnila aj napadnutia španielskej obchodnej lode, na čo nemala licenciu. Pri boji o získanie spomínanej španielskej lode zahynulo 40 Angličanov, za čo Frobishera odsúdili a dostal sa do väzenia. Vodcom tohto útoku bol Thomas Cobham a ten čestne odovzdal Frobisherovi celý ulúpený španielsky náklad tapisérií a vína. Tento vzácny tovar umožnil Frobisherovi, aby sa vykúpil na slobodu.

V roku 1564 bol Frobisher prepustený z väzenia. Jeho finančná situácia sa po úspešných námorných operáciách zlepšila natoľko, že si v nasledujúcom roku zakúpil dve lode, Mary Flower a William Baxter. Jeho zámerom bolo vybaviť lode na obchodnú expedíciu na pobrežie Guiney. Na základe predchádzajúcich skúseností, boli britskí úradníci voči Frobisherovým údajným cieľom plavby skeptickí a povolenie na plavbu mu nevystavili. Frobisher aj napriek tomu vyplával. Keď jeho lode búrka zahnala do prístavu Scarborough, miestne úrady Frobishera zatkli a uväznili.

Dňa 31. októbra 1566 bol Frobisher prepustený z väzenia pod podmienkou, že sa zdrží plavby na more bez úradnej licencie. O dva roky neskôr sa Frobisher zúčastnil ďalšej plavby, tentokrát povolenej, s cieľom prepadnúť a vyrabovať šesť francúzskych katolíckych lodí. Frobisher však odmietol obmedziť svoje drancovanie len na francúzske katolícke plavidlá a zmocnil sa aj protestantských lodí, ktoré prevážali anglický tovar. To sa nezaobišlo bez následkov. V roku 1569 bol opäť zatknutý dôstojníkmi admirality a uväznený najskôr vo väznici Fleet a potom v Marshalsea. Mohol tam pobdnúť dosť dlhý čas, nebyť zásahu vplyvných známostí jeho strýka. S ich pomocou bol Frobisher v marci 1570 opäť voľný. Podmienky jeho prepustenia nie sú známe, ale pravdepodobne sa Frobisher musel zaviazať, že vykoná pre britskú tajnú radu určité nebezpečné úlohy.

V októbri 1571 prijal Frobisher poverenie, aby velil štyrom anglickým lodiam, ktoré pozdĺž anglického pobrežia pátrali po pirátoch a pašerákoch. Nič nenasvedčuje tomu, že by v tomto úsilí zaznamenal nejaký úspech. Napak, Frobisher sa zapojil do rôznych sprisahaní s pašerákmi, ktoré boli v rozpore so záujmami vlády. Predpokladá sa, že mal tichý súhlas tajnej rady, čo naznačuje, že mohol pracovať ako dvojitý agent.

Hľadanie severozápadnej morskej cesty

Počas 16. storočia medzi anglickými obchodníkmi silnela túžba objaviť novú, severnú cestu do Číny a Východnej Indie, ktorá by priniesla veľké zisky a oslovili námorné elity, medzi nimi aj Frobishera. Ten v roku 1574 požiadal tajnú radu o povolenie a finančnú podporu na vedenie námornej expedície s cieľom nájsť severozápadný priechod do „južného mora“ (Tichý oceán) a potom do Číny a predložil jej svoj plán. Niektorých členov rady jeho návrh síce zaujal, ale opatrne ho odkázali na anglické obchodné konzorcium Muscovy Company, ktoré už predtým vyslalo niekoľko expedícií, pátrajúcich po severovýchodnej morskej ceste pozdĺž arktického pobrežia Nórska a Ruska a vlastnilo výhradné práva na akékoľvek morské cesty na ďaleký východ.

Prvá plavba - 1576

V roku 1576 sa Frobisherovi podarilo presvedčiť predstaviteľov spoločnosti Muscovy Company, aby licencovala jeho expedíciu. S pomocou riaditeľa spoločnosti Michaela Loka z vplyvnej britskej rodiny Lokovcov, s ktorým bol Frobisher spriaznený, Martin Frobisher dokázal získať dostatok kapitálu na vystrojenie troch lodí s posádkou 35 mužov. Expedíciu dokonca podporila aj kráľovná Alžbeta.

Dňa 7. júna 1576 Frobisherove lode vyplávali z prístavu v Blackwalle na Temži. Keď sa plavili pred Greenwichským palácom, kráľovná zamávala odchádzajúcim lodiam z okna paláca, čo lodné delá ocenili výstrelom pozdravných sálv za jasotu zhromaždeného davu ľudí.

Greenwichský palác na brehu rieky Temža, z ktorého mávala anglická kráľovná. (zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Frobisher#/media/File:Greenwich_Palace_(anonymous).jpg)

Dňa 26. júna sa malá trojčlenná flotila dostala na Shetlandské ostrovy, kde sa zastavila, aby opravila netesnosť v trupe jednej z lodí a naplnila sudy s pitnou vodou. Ešte v ten istý večer lode vyplávali a nastavili kurz na priamo na západ. Po troch dňoch sa spustila prudká búrka a veľké vlny ohrozovali lode. Búrka sa utíšila až 8. júla. O tri dni neskôr členovia posádky zbadali pobrežie juhovýchodného výbežku Grónska, ktoré si pomýlili s neexistujúcim ostrovom nazývaným „Friesland“. Pri prekročení Davisovho prielivu narazili na ďalšiu prudkú búrku, v ktorej sa jedna z lodí potopila a druhá sa pre poškodenie musela vrátiť do Anglicka. Frobisher sa ďalšie štyri dni plavil na zvyšnej lodi Gabriel a na piaty deň posádka konečne zazrela na obzore zem. Bol to najjužnejší výbežok dnešného Baffinovho ostrova, ktorý Frobisher pomenoval „Predná krajina kráľovnej Alžbety“.

O niekoľko dní neskôr loď dorazila k zálivu, ktorý dostal názov Frobisher Bay. Niekoľko dní loď vyčkávala v zálive, pretože plávajúce ľadovce a prudký vietor bránili ďalšej ceste na sever. Napokon sa Frobisher rozhodol plaviť na západ pozdĺž zálivu, ktorý považoval za vstup do severozápadnej morskej cesty a pomenoval ho Frobisher's Strait. Frobisherova loď Gabriel sa plavila na severozápad, pričom sa držala na dohľad od severného pobrežia zálivu. Dňa 18. augusta loď pristála na pobreží Baffinovho ostrova, kde sa členovia expedície po prvýkrát stretli s miestnymi domorodcami - Inuitmi. Stretnutie neprebehlo bez incidentu, ktorý sa skončil tým, že Inuiti zajali päť Frobisherových mužov a odvliekli ich do vnútrozemia.

Ani po niekoľkých dňoch pátrania sa Frobisherovi nepodarilo nájsť svojich námorníkov. Napokon si vzal za rukojemníka domorodého muža, ktorý súhlasil, že bude viesť Angličanov, aby získali naspäť unesených zajatcov. Toto úsilie bolo však bezvýsledné a zvyšná posádka lode Gabriel svojich druhov už nikdy nevidela. Inuitská legenda hovorí, že anglickí muži medzi nimi žili niekoľko rokov z vlastnej slobodnej vôle, až kým nezomreli pri pokuse opustiť Baffinov ostrov na vlastnoručne vyrobenom člne. Napriek strate jednej lode a niekoľkých mužov, sa Frobisher dňa 9. októbra vrátil do Anglicka víťazne a dostalo sa ju prijatia na kráľovskom dvore. Medzi predmetmi, ktoré Frobisher z expedície priniesol, bol čierny kameň „veľký ako polcentový bochník“, ktorý našiel na pobreží Baffinovho ostrova. Tento kus skaly predstavoval symbol anglického vlastníctva nového územia.

Michael Lok odovzdal kus skaly alchymistovi, ktorý v nej našiel malé množstvo zlatého prachu. Lok informoval kráľovnú o povzbudivom výsledku analýzy a zároveň využil správu o náleze zlata na lobovanie u investorov, aby financovali ďalšiu plavbu cez Atlantik.

Druhá plavba - 1577

S veľkými nádejami na nálezy zlata bola v roku 1577 vystrojená druhá expedícia, ktorá bola oveľa väčšia, než prvá. Kráľovná zapožičala expedícii 200-tonovú loď Ayde a na expedíciu prispela sumou 1.000 libier. Michael Lok založil spoločnosť Company of Cathay a požiadal kráľovnú, aby udelila spoločnosti výhradné právo na využívanie prírodného bohatstva všetkých morí, ostrovov a krajín na západe a severe Anglicka, ako aj na všetok tovar vyrobený národmi, ktoré ich obývajú. Frobisher mal získať podiel na zisku tejto spoločnosti. Lokovu žiadosť však kráľovná ignorovala, Lokovi nevydala kráľovskú licenciu, čím potvrdila, že všetok zisk z expedície poputuje do kráľovskej pokladnice.

Okrem lode Ayde boli súčasťou expedície aj menšie lode Gabriel a Michael z predchádzajúcej výpravy. Frobisherovým prvým dôstojníkom na palube Ayde bol poručík George Best (ktorý neskôr napísal informatívnu správu o všetkých troch plavbách). Christopher Hall pôsobil vo funkcii druhého dôstojníka, zatiaľ čo navigátor Edward Fenton velil lodi Gabriel. Jeden z popredných anglických učencov John Dee, získal podiel v spoločnosti Cathay Company a pôsobil ako inštruktor pre používanie navigačných prístrojov a pre matematické navigačné výpočty. Zodpovedal za výber kníh, máp a prístrojového vybavenia pre úspech expedície. Flotila opustila vnútrozemský prístav Blackwall na Temži a dňa 27. mája vyplávala na otvorené more.

Posádku malo tvoriť 120 mužov, vrátane vojenskej posily, tesárov, obchodníkov a tridsiatich cornwallských baníkov. Baníci boli trestanci, ktorí mali byť expatriovaní a vylodení v nových krajinách, aby dobývali rudu a vzácne minerály. Frobisher však prekročil pridelenú kvótu na počet členov posádky o najmenej dvadsať mužov. Flotila sa na krátko zastavila na Orknejských ostrovoch dňa 7. júna, aby nabrala čerstvú vodu a následne sa vydala na západ. Pri prechode cez Atlantik sa posádka tešila peknému počasiu a priaznivému vetru. O necelý mesiac spozorovali „Friesland“ (pobrežie južného Grónska), kde sa pokúsili pristáť. Hmla, ľad a silný vietor im v tom zabránil, hoci sa pokúšali o pristátie niekoľko dní.

Dňa 8. júla Frobisher, ktorý sa musel vzdať zámeru vystúpiť na breh Grónska, vydal pokyn na vyplávanie na západ. Lode sa takmer okamžite dostali do prudkej búrky, pričom hrozilo, že sa oddelia a viac nestretnú. Až 17. júla sa počasie umúdrilo a flotile sa podarilo opäť zoskupiť. Námorník na palube lode Ayde v ten istý večer spozoroval ostrov pri ústí zálivu Frobisher Bay, ktorý nazvali Hallov ostrov. Nasledujúci deň Frobisher a niekoľko členov posádky pristáli na ostrove Little Hall's Island, aby hľadali ďalšie vzorky čiernej rudy, ktorú priviezli do Anglicka počas predchádzajúcej expedície, ale žiadne nenašli. O dva dni neskôr Frobisher so štyridsiatimi najlepšími mužmi pristáli na Hallovom ostrove a vystúpili na jeho najvyšší bod, ktorý dostal meno Mount Warwick na počesť grófa z Warwicku, jedného z hlavných investorov expedície. Tam nahromadili mohylu kameňov na označenie vlastníctva novej krajiny.

Niekoľko týždňov strávili zbieraním rudy, ale k prevratným objavom to prispelo len veľmi málo. Opäť sa stretli s Inuitmi, ale márne sa pokúšali získať späť piatich mužov, ktorých domorodci v predchádzajúci rok zajali. Dňa 23. augusta 1577 sa lode vydali na spiatočnú plavby do Anglicka. Vlajková loď expedície Ayde dosiahla prístav Milford Haven vo Walese o mesiac neskôr. Lode Gabriel a Michael dorazili oddelene do Bristolu a Yarmouthu.

Frobisher priviedol so sebou troch Inuitov, ktorých násilne odvliekol z Baffinovho ostrova: muža menom Calichough, ženu Egnock a jej dieťa Nutioc. Všetci traja zomreli krátko po svojom príchode do Anglicka. Frobishera prijala kráľovná vo svojom paláci vo Windsore a poďakovala sa mu za jeho služby. Vedci sa pustili do analyzovania vzoriek 200 ton privezenej rudy. Výsledky analýz viedli k sporom medzi rôznymi zainteresovanými stranami.

Inuit Calichough, ktorého Frobisher zajal na Baffinovom ostrove (zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Frobisher#/media/File:Kalicho.jpg)

Zachované vzorky rudy, ktorú priniesol Frobisher zo svojej druhej objavnej sú vystavené v Kanadskom múzeu v Nunavute. (zdroj: https://www.historymuseum.ca/cmc/exhibitions/hist/frobisher/frcot02e.html)

Tretia plavba - 1578

Kým prebiehali testy nazbieraných vzoriek rudy, kráľovná a viacerí členovia jej dvora, udržiavali prevné presvedčenie vo veľký potenciál novoobjaveného územia, ktoré sama kráľovná nazvala Meta Incognita (lat. Neznámy breh). Bolo rozhodnuté vyslať doteraz najväčšiu výpravu so všetkým potrebným na založenie kolónie 100 mužov.

Expedíciu tvorilo pätnásť plavidiel: vlajková loď Ayde, lode Michael a Gabriel, ako aj dvanásť ďalších. Na ich palube sa nachádzalo viac ako 400 mužov rôznych profesií.

Expedícia opustila abglický prístav Plymouth dňa 3. júna 1578 a plavbou cez Lamanšský prieliv sa 20. júna dostala na juh Grónska, kde sa Frobisherovi a niekoľkým jeho mužom konečne podarilo pristáť. Dňa 2. júla bolo spozorované pobrežie zálivu Frobisher Bay, avšak búrlivé počasie a nebezpečný ľad zabránili vplávaniu lodí do zálivu. Po tom, čo veľký kus plávajúceho ľadovca spôsobili stroskotanie jednej z lodí, sa flotila vydala na plavbu severnejšou trasou. Ukázalo sa, že to bola slepá ulička, z ktorej sa museli po prekonaní 60 kilometrov dlhého úseku vrátiť. Nepriaznivé počasie, strata lode a nezhody medzi členmi posádky sa prejavili tým, že vládla zlá nálada, nespokojnosť a hrozila vzbura.

Napriek všetkým problémom, sa podarilo nazbierať množstvo rudy, ale pokus o založenie kolónie zlyhal. V posledný augustový deň sa flotila vydala na svoj návrat a začiatkom októbra dorazila do Anglicka. Počas spiatočnej plavby prišla expedícia o ďalšiu loď, ktorá stroskotala na západnom pobreží Írska. Privezenú rudu previezli do špeciálne vybudovanej taviarne v Dartforde. Počas nasledujúcich piatich rokov sa vynakladalo veľké úsilie na získanie zlata a iných vzácnych kovov, ale ruda sa ukázala ako bezcenná hornina obsahujúca hlavne rohovec a nakoniec ju použili na stavbu ciest. Spoločnosť Cathay Company skrachovala a Michael Lok sa zadĺžil. Veritelia nemali s ním zľutovanie a súd ho napokon poslal do väzenia pre dlžníkov.

Trasy Frobisherových objavných plavieb (zdroj: https://www.timewisetraveller.co.uk/frobisher.html)

Anglicko-španielska vojna

Po katastrofálnom výsledku tretej expedície s cieľom hľadania severozápadnej morskej cesty, Frobisher usúdil, že jeho povesť prieskumníka a objaviteľa bola natoľko poškodená, že si začal hľadať nové zamestnanie. V roku 1585 sa pripojil sa k Francisovi Drakeovi pri jeho nájazdoch na španielske prístavy a lodnú dopravu v Západnej Indii, ako viceadmirál Drakeovej flotily s vlajkovou loďou Primrose.

Následne bol Frobisher menovaný veliteľom jednej z vojnových lodí anglickej útočnej flotily, ktorá dňa 21. júla 1588 napadla krídlo španielskej obrannej formácie a poškodila loď San Juan de Portugal, ktorej velil viceadmirál Juan Martínez de Recalde. O tri dni neskôr bola anglická flotila posilnená hliadkou lorda Seymoura s tridsiatimi piatimi loďami a Frobisher prevzal velenie posilnenej útočnej flotily. Po ťažkých bojoch sa museli španielske lode vzdať, pričom Angličania zajali päť španielskych lodí. Za víťazstvo v námornej bitke proti Španielom bol Frobisher pasovaný za rytiera.

Pamätná plaketa sirovi Martinovi Frobisherovi v Londýne. (zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Frobisher)

Neskorší život

V roku 1590 Frobisher navštívil svoje rodné mesto Altofts, kde ho prijali ako vysokováženého občana. Oženil sa s Dorothy Wentworth a kúpil panstvo Whitwood v Yorkshire, kde sa usadil.

Dlho však nezaháľal a v nasledujúcom roku sa Frobisher ujal velenia anglickej flotily vyslanej na blokádu španielskeho pobrežia, s cieľom zajať španielsku flotilu, naloženú pokladmi. Boje Angličanov proti Španielom prebiehali niekoľko rokov. V septembri 1594 viedol Frobisher eskadru lodí, ktorá bola zapojená do obliehania pevnosti španielskej pevnosti Fort Crozon. Počas bojov utrpel strelnú ranu do stehna. Rana bola chirurgicky ošetrená, ale následná infekcia spôsobila, že o niekoľko dní neskôr, dňa 22. Novembra 1594 Frobisher v Plymouthe zomrel. Jeho srdce bolo pochované v kostole St Andrew's Church v Plymouthe a jeho telo bolo potom prevezené do Londýna a pochované v kostole St Giles-without-Cripplegate, Fore Street.

Kanadská pamätná známka, vydaná v roku 1963 (zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Frobisher#/media/File:Martin_Frobisher_1963_Canada_stamp.jpg)

Záver

Sir Martin Frobisher bol anglický obchodník, moreplavec a dobrodruh, ktorý podnikol tri objavné plavby s cieľom nájsť severozápadnú morskú cestu. Cestu síce nenašiel, ale objavil Baffinov ostrov, preskúmal záliv Frobisher Bay, ako aj vnútrozemie ostrova a vykonal jeho geologický prieskum. Po skončení svojich troch objavných plavieb slúžil v anglickom námorníctve v boji proti Španielskej armáde, za čo získal šľachtický titul. Tieto zásluhy zatienili jeho predchádzajúcu kariéru v prepadávaní a rabovaní španielskych a francúzskych obchodných lodí, počas ktorej si nadobudol značný majetok.

Zdroje:

The Three Voyages of Martin Frobisher: In Search of a Passage to Cathaia and India by the North ... : George Best, Sir Richard Collinson : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive

Martin Frobisher - Wikipedia

Martin Frobisher - Biography, Explorer, Voyage & Death