Zamyslenie o Messim, PSG a Barce

K tomuto článku ma inšpiroval zápas Barcy v Kyjeve. Môj dojem bol, že Barca v útoku ako vždy - natlačiť sa fintičkami až do 5-ťky, tam si dať ešte nahrávku a až potom strieľať. Čo sa im nakoniec podarilo, keďže v druhom polčase dali gól a vyhrali 1:0.

Bolo ale vidno, ako im do hrania tiki-taky chýba Messi (resp. hráč jeho formátu). Lebo hrať tiki-taku nevie každý a práve Messi, vychovaný La Masiou to má v krvi. Nemali tam proste niekoho, kto by vedel nahrať načasovanú prihrávku v milimetrovom priestore. Ďalšia vec, že im chýba aj nabiehajúci útočník typu Neymar/Suarez/Etoo, hoci Fati vyzerá veľmi nádejne. Ale ostaňme pri Messim.

Pozrel som si aj druhý polčas zápasu Marseille – PSG, kde síce PSG hralo v oslabení, ale nechce sa mi veriť, že keby Barca s Messim hrala proti hocikomu v oslabení, tak by bola betónovala pred vlastnou 16-kou a pri získaní lopty by osamotený Messi čakajúci v strede nemal komu nahrať. Oni by aj v oslabení prešli pri útoku do tiky-taky. Hrali by tak, aj keby hrali o záchranu.

Oslabenie je ale špecifická situácia. Minulý rok vo štvrťfinále LM hrali PSG proti Bayernu. Bayern obidva zápasy tlačil, obidva „vyhral“ na držanie lopty a počet striel na bránu, ale postúpilo PSG. Lebo mohutný betón a protiútoky (a Bayernu chýbal Lewandowski, to je asi ako Messi pre Barcu).

Barca hrala pred časom tiež s Bayernom, kedy síce dostala doma 0:3, ale podľa držania lopty 50%-50%, si hrali svoju hru a nestiahli sa do obrany (ako proti Bayernu PSG).

Je veľká škoda, že hráč ako Messi, ktorý je stvorený pre tiky-taku, odišiel z tímu, ktorý ani inak hrať nevie, do tímu, ktorý hrá „bežný“ futbal a nevie jeho kvality naplno využiť. Zrejme aj PSG väčšinu zápasov v lige tlačia súpera (nemám ich až tak napozeraných), veď majú káder pomaly za miliardu EUR (alebo koľko), ale nie je tam nejaký systém (a určite nie zvaný tiky-taka). Hoci dvaja z troch hráčov asi najlepšieho útoku aký Barca mala: Messi-Neymar-Suarez, opäť hrajú spolu, je to iné ako predtým.

A je smutné sa pozerať na to ako veľmi Barcelone chýba rozdielový hráč, ako bol Messi. Je to škoda aj pre bežného fanúšika, lebo zážitok zo zápasov Barcy už nie je ako predtým.