Nikto neurobil pre životné prostredie viac ako SASKA

Nie premotivované ciele a pekne znejúce reči, ani riešenie nepodstatných, avšak akčne znejúcich problémov. Ale jasne nastavená cesta, na ktorej už vidieť konkrétne výsledky, je tou správnou stratégiou. Ideme tvrdo po výsledku. Je to tá ťažšia cesta, ale na to ste si už so SASKOU asi zvykli.

Toto však musí ísť ruka v ruke s ekonomickým rastom, pretože práve ten je základným predpokladom pre zvyšovanie životnej úrovne obyvateľov a zároveň pre vytváranie prostriedkov na investície do ekológie. Dnes je SASKA so svojím programom a svojimi odborníkmi jedinou politickou stranou, ktorá Slovensku ponúka ISTOTU EKONOMICKÉHO RASTU a súčasne efektívnu ochranu životného prostredia.

JADRO

Vedeli ste, že jadro je druhý najekologickejší zdroj energie? A to hneď za veternou energiou, kde pri produkcii 1kWh vzniká 11g CO2,kým pri jadre je to 12g. (voda 24g, slnko 48g, biomasa 230g, plyn 450g a uhlie 820g). Naša iniciatíva v oblasti jadra urobila zo Slovenska lídra v bezemisnej výrobe elektrickej energie.

SPUSTENIE EMO3

1. Zvýšením dohľadu nad dostavbou jadrovej elektrárne v Mochovciach, ako aj intenzívnou komunikáciou s ostatnými akcionármi sme významnou mierou prispeli k riadnemu spusteniu tretieho bloku elektrárne Mochovce. Hlavnými krokmi pre splnenie harmonogramu prác boli:

a. Každodenná účasť zástupcu MH SR na poradách priamo na stavenisku Mochovce 3 a 4. Takéhoto zástupcu MH SR do marca 2020 nemalo. Tento zástupca sa volá Peter Žiak a je to odborník, o akom sa predošlým vládam ani nesnívalo. Tichý, dôsledný pracant, na ktorého sa dalo stopercentne spoľahnúť.

b. Zavedenie systému mesačných správ priamo pre MH SR a pre Hospodársky výbor NR SR.

c. Pravidelné týždenné vyhodnocovanie harmonogramu prác za účasti projektového riaditeľa a zástupcov väčšinového akcionára – EPH a ENEL.

d. Vynútili sme si výmenu projektového riaditeľa zodpovedného za projekt dostavby EMO34, lebo pôvodný chodil do roboty len občas.

DODÁVKA JADROVÉHO PALIVA

2. Po vypuknutí vojny na Ukrajine a uplatnení sankcií voči Rusku sme zabezpečili dodávku jadrového paliva pre Slovenské elektrárne a.s. Tým sme zabezpečili nepretržitý chod jadrových elektrární na takmer dva roky.

NOVÝ ZDROJ V BOHUNICIACH

3. Posunuli sme projekt nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach do územného povoľovania. SASKA iniciovala novelizáciu atómového zákona, vďaka ktorému sa opätovne naštartoval proces prípravy nového jadrového zdroja (NJZ) a zo spoločnosti JESS sme tým vytvorili aktívnu developerskú spoločnosť. Vo februári 2023 sme na Úrad jadrového dozoru (UJD) doručili dokumentáciu k povoleniu umiestnenia NJZ (vyše 2000 strán textu). Ide o prvý povoľovací krok pre spustenie novej jadrovej elektrárne s plánovaným výkonom 1200 MW.

OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE (OZE)

Medzi obnoviteľné zdroje energie patrí vietor, voda, slnko či biomasa. Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie nebola na Slovensku nikdy tak podporovaná, ako počas nášho pôsobenia na MH SR.

UKONČENÝ STOP STAV

4. Ukončili sme 7 rokov trvajúci „stop stav“ pre pripájanie nových zdrojov na výrobu elektriny a uvoľnili 577 MW výkonu pre variabilné OZE – slnečné a veterné elektrárne. Stop stav bol na Slovensku zavedený v roku 2014 s odôvodnením zabezpečenia stability elektrizačnej sústavy a ukončený v roku 2021 z iniciatívy MH SR. Tu má obrovskú zásluhu môj vtedajší štátny tajomník Karol Galek, ktorý energetikou žije a dýcha, a jeho skončením vo funkcii Slovensko stratilo človeka na správnom mieste.

NOVÉ KAPACITY V SIETI

5. Významne sme uvoľnili podmienky pre pripájanie zdrojov určených primárne na pokrytie vlastnej spotreby (malé a lokálne zdroje). Vďaka tomu si domácnosti, podnikatelia aj verejný sektor môžu postaviť a bezplatne pripojiť vlastnú elektráreň na báze OZE ako aj uskladniť alebo predávať prebytky takto vyrobenej elektriny.

a. Odstránili sme limit pre lokálne zdroje 500 kW, pričom výkonnostným obmedzením sa stala iba tzv. maximálna rezervovaná kapacita.

b. Odstránili sme limit, ktorý pôvodne umožňoval lokálnym zdrojom dodať iba 10 % prebytkov vyrobenej elektriny do sústavy.

VIETOR PRE PRIEMYSEL

6. Prípravou základných dokumentov sme podporili výstavbu veľkých veterných parkov na území SR, ktoré by mala v mene Slovenska pripravovať spoločnosť JESS. Tieto aktivity prilákajú ďalších investorov, pre ktorých je dôležitá ekologická výroba elektriny.

EMISIE

Emisie predstavujú vypustenie či únik škodlivých látok do atmosféry, pričom najčastejšie ide o CO2. Pri takom pálení uhlia sa vypustí až 820g CO2 na vyrobenú 1 kWh energie. Naše kroky viedli k významnému zníženiu emisií práve v tých slovenských priemyselných prevádzkach, ktoré ich produkujú najviac.

KONIEC PÁLENIA UHLIA

7. Dosiahli sme ukončenie pálenia domáceho uhlia na hornej Nitre. Vďaka tomu bude nielen ukončená neekologická ťažba, ale aj prevádzka uhoľnej elektrárne v Novákoch. Aj tu mi nedá nespomenúť Karola Galeka, ktorý tomuto venoval kus svojho života.

a. V roku 2016 sme podali sťažnosť na Európsku komisiu pre poskytovanie protiprávnej štátnej pomoci spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza.

b. Na prelome rokov 2016 a 2017 sme spustili petíciu proti nedovolenej skúšobnej prevádzke v elektrárni Nováky. Pokus bol po 4 mesiacoch predčasne ukončený.

c. V roku 2018 sme zabránili otvoreniu ťažobného poľa Nováky 12.

d. V nadväznosti na naše aktivity bol vládou v rokoch 2018 a 2019 spracovaný a schválený akčný plán transformácie regiónu Horná Nitra.

e. Súčasťou plánu je ukončenie dotovania výroby elektriny z domáceho uhlia v roku 2023, teda o 7 rokov skôr ako bolo pôvodne plánované, čím sme zabránili vzniku viac ako 10 miliónov ton emisií.

NOVÁ SPAĽOVŇA RÁDIOAKTÍVNYCH ODPADOV

8. Spustili sme novú ekologickejšiu spaľovňu rádioaktívnych odpadov v štátnej spoločnosti JAVYS s výrazne nižšími emisiami.

OBLÚKOVÉ PECE V KOŠICIACH

9. Pomohli sme naštartovať a podporili projekt výmeny vysokých pecí v spoločnosti US Steel za elektrické oblúkové pece. US Steel je najväčší priemyselný producent CO2 v krajine a výmenou pecí dôjde k dekarbonizácií slovenského priemyslu o jednu štvrtinu. Štátna podpora dekarbonizácie by mohla byť realizovaná prostredníctvom Modernizačného fondu a Plánu obnovy. Pre ich chod však bude kľúčové postaviť nový zdroj nízko emisnej elektrickej energie.

DOPRAVA

Keď auto jazdí na skvapalnený zemný plyn (LNG) alebo elektrinu, vypúšťa menej CO2, ako keď jazdí na naftu či benzín. Vďaka SASKE sa spustili nie len čerpacie stanice na LNG, ale sme aj získali investora na východné Slovensko s výlučnou výrobou elektromobilov.

VOLVO NA VÝCHODE

10. Pritiahli sme na Slovensko automobilku Volvo. Zriadili sme štátnu spoločnosť Valaliky Industrial Park , ktorá pre Volvo buduje strategický park s vysokým dôrazom na ochranou životného prostredia, skúma a vyhodnocuje stav a plánuje čo najlepšie zachovanie zasiahnutých prvkov prírody. Od začiatku prác na projekte prebieha nadštandardný monitoring flóry a fauny. Volvo plánuje pri príprave a realizácii závodu dosiahnuť hodnotenie LEED Gold. Takto certifikované budovy majú vysokú energetickú efektivitu, nízke emisie CO2 a vytvárajú zdravé životné prostredie pre ľudí. Samotný závod bude vyrábať len elektromobily a tieto budú kvôli nižšej stope CO2 expedované výlučne vlakovou dopravou. Chcete vedieť, s kým sme celé toto Volvo vlastne spáchali? S Ladislavom Matejkom, naším tímlídrom pre dopravu, ktorý nielen s nápadom využiť územie vo Valalikoch prišiel, ale bol účastný aj na kľúčových rokovaniach so zástupcami Volvo. Žezlo odovzdal Miloslavovi Durecovi, ktorý si doteraz tiež počína mimoriadne dobre. Takýchto ľudí Slovensko veľmi potrebuje.

SKVAPALNENÝ ZEMNÝ PLYN (LNG) V DOPRAVE

11. Spustili sme prvé tri LNG čerpacie stanice určené pre tankovanie skvapalneného zemného plynu pre kamióny, nachádzajúce sa pri mestách Prešov, Trnava a Brodské.

TEPLÁRENSTVO

Keď sa obyvatelia bytovky dohodli na ekologickejšom zdroji tepla, potrebovali od centrálneho zásobovateľa teplom (CZT) povolenie, ktoré takmer nikdy nedostali. Počas nášho pôsobenia na MH SR sme toto teplárenské nevoľníctvo ukončili. Zároveň sme znížili emisie v štátnych teplárňach.

EKOLOGICKÁ VÝROBA TEPLA

12. Zlúčili sme 6 štátnych teplární do jedného holdingu (MHTH), ktorý spustil viacero projektov na ekologické vykurovanie. Tieto investície viedli k zníženiu emisií CO2 pri výrobe tepla. V roku 2022 bola dokončená rekonštrukcia elektrostatického odlučovača na kotly spaľujúceho biomasu v Martine, na ktorom boli taktiež zrealizované denitrifikačné opatrenia. Obe tieto technológie znížili objem emisií prachu a NOx. Vykurovacia sezóna na prelome rokov 2021 a 2022 bola už bez spaľovania uhlia v teplárni vo Zvolene, ktoré sa nahradilo drevenou štiepkou.

UKONČENÉ TEPLÁRENSKÉ NEVOĽNÍCTVO

13. Zrušili sme právo dodávateľa z centrálneho zdroja tepla (CZT) blokovať vydanie stavebného povolenia, napr. pre bytovku, pre ekologickejší zdroj. Ide o novelu zákona 282/2001 z júna 2021. Zákon pred novelou umožňoval zastaviť výstavbu vlastného zdroja tepla, teda neumožnil odpojiť sa. Asi vás neprekvapí, že v tomto má opäť prsty Karol Galek. A nie prsty, celého človeka. Najmä vďaka jeho vedomostiam a akčnosti sa to celé podarilo.

GEOTERMÁLNA ENERGIA

14. V júni 2022 zástupcovia MH Teplárenského holdingu, a.s. a Geoterm Košice podpísali zmluvu o vybudovaní geotermálneho vrtu v lokalite Ďurkov pri Košiciach. Tento projekt zaväzuje obe strany k tomu, aby občania Košíc v roku 2026 mali teplo z geotermálnej energie, ktorá je nízko emisná. Ide približne o tepelný výkon 30 MW, ale do budúcnosti má projekt potenciál až 100 MW. Vďaka tomuto projektu bude možné dodávať až skoro 80 % tepla Košičanom z obnoviteľných zdrojov energie.

Obdobne MH SR podporilo rozvoj geotermálnych projektov v lokalite Žiaru nad Hronom a Prešove. Všetky tieto tri lokality majú potenciál na výrobu ekologickej energie v rozsahu do 200 MW. Jedná sa o jediné odborne potvrdené lokality, ktoré sú vhodné na rozsiahle využitie geotermálu v SR.

FINANCIE

Transformácia slovenskej ekonomiky na zelenú ekonomiku bude stáť miliardy eur. MH SR pod naším vedením vyčlenilo takmer 3 miliardy eur z viacerých programov. Bez pričinenia nominantov SASKY by táto suma bola výrazne nižšia.

OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE Z POO

15. Z Plánu obnovy a odolnosti (POO) sme po rokovaniach vyčlenili celkovo 230 miliónov eur, z ktorých sme alokovali financie na podporu výstavby nových OZE, na zvyšovanie flexibility sietí za účelom pripájania ekologických zdrojov a na rekonštrukciu a adaptáciu existujúcich OZE. Na podporu projektov nových obnoviteľných zdrojov sme v rámci Modernizačného fondu vytvorili samostatnú výzvu a vyčlenili 400 miliónov eur.

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ Z PROGRAMU SLOVENSKO

16. Z Programu Slovensko sme určili 964 miliónov eur na zateplenie, výmenu okien a iné energetické opatrenia na znižovanie energetickej náročnosti bytoviek a verejných budov. Ďalších 146 mil eur na zvyšovanie energetickej efektívnosti podnikov, 200 miliónov eur na budovanie OZE v podnikoch, 295 miliónov eur na OZE v CZT, 300 miliónov eur na OZE v domácnostiach a 26 miliónov eur na prieskumné geotermálne vrty.

ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM OD SIEA

17. Prostredníctvom projektu inovujme.sk sme inovačnými poukážkami podporili podnikateľov v hodnote približne 5 miliónov eur a našimi inovačnými workshopmi prešlo viac ako 5-tisíc študentov na vysokých a stredných školách. V projekte Zelená domácnostiam SIEA si poradila s enormným záujmom žiadateľov zmenou systému a vydala vyše 15 tisíc poukážok v hodnote viac ako 32,5 milióna eur. V rámci 19 výziev EŠIF bolo schválených 761 projektov o nenávratný́ finančný́ príspevok v celkovom objeme takmer 312 miliónov eur.

NABÍJAČKY Z PLÁNU OBNOVY

18. Z Plánu obnovy (POO) sme zabezpečili financie na rozvoj infraštruktúry pre alternatívne pohony na Slovensku. Vyše 50 miliónov eur z POO bude možné získať vo výzvach zameraných na tri oblasti – budovanie siete ultrarýchlych nabíjacích staníc, budovanie AC a DC nabíjacích bodov a budovanie vodíkových čerpacích staníc.

ODPADY

Pod rádioaktívnym odpadom si môžete predstaviť nie len vyhorené jadrové palivo, ale aj rôzne zvyšky kontaminovaných materiálov, vrátane odevov či materiálov používaných v zdravotníctve. Spoločnosť JAVYS pod naším vedením započala ich zber a ekologickú likvidáciu.

LIKVIDÁCIA RÁDIOAKTÍVNYCH ODPADOV

19. Úspešne sme zahájili likvidáciu rádioaktívnych odpadov zo škôl, nemocníc a štátnych organizácii. V roku 2022 sme dokončili likvidáciu tohoto druhu odpadov zo všetkých štátnych inštitúcií a v roku 2023 postupne pokračuje likvidácia odpadov z univerzít a zdravotníckych zariadení. Celkovo spoločnosť JAVYS doposiaľ úspešne zrealizovala 22 odberov takýchto odpadov.

VODÍK

Vodík je bezemisná látka, ktorá nie je toxická a nemá žiadny zápach. Vodík je energeticky veľmi bohaté palivo (33 kWh/kg) a ide tak v súčasnosti o priameho konkurenta najmä batériovým technológiám. Na MH SR sme podporili jeho výskum s cieľom využívať ho do budúcna ako jeden z nosičov uhlíkovo neutrálnej energie.

VODÍK PRE BUDÚCNOSŤ

20. Viacerými aktivitami sme podporili vodík a vyzdvihli význam pri transformácii na uhlíkovo neutrálnu spoločnosť. Vodík predstavuje jedno z mála dostupných riešení pre dosiahnutie tohto ambiciózneho cieľa.

a. Prijali sme Národnú vodíkovú stratégiu, ktorá definuje priority a nastavuje míľniky pri rozvoji vodíkového ekosystému.

b. Rozbehli sme prvé pilotné projekty výroby obnoviteľného vodíka spoločnosťou JESS.

c. Vyhlásili sme prvé výzvy pre budovanie demonštračných vodíkových čerpacích staníc, ukážky autobusov, či automobilov s palivovými článkami.

d. Podporili sme firmy a výskumníkov pri vývoji prvého vodíkového slovenského autobusu a športového auta. Dôležitú úlohu v tom zohral môj podpredseda, vtedajší minister školstva Branislav Gröhling.

e. Uviedli sme do prevádzky prvé dve vodíkové čerpacie stanice – v Bratislave a Trnave.

f. Napísali sme akčný plán, ktorý v júni 2023 schválila vláda, kde sme navrhli 37 konkrétnych opatrení pre naštartovanie vodíkovej ekonomiky.

Ak ste dočítali až sem, mohlo by vás zaujímať, čo máme v pláne urobiť. Akými opatreniami chceme chrániť životné prostredie? Predovšetkým potrebujeme na to ekonomický rast, lebo len tak dokážeme opatrenia financovať. A po druhé, pôjdeme po efektívnosti. Najviac sa budeme venovať tým opatreniam, kde za jedno minuté euro dosiahneme najlepší výsledok, napríklad najviac ušetrených emisií.

Tu zopár bodov z programu SASKY, celý finálny program predstavíme čoskoro:

KLIMATICKÁ ZMENA

155. Rozhodovanie na základe analýz

Diskusie o klimatickej zmene , jej prejavoch a dôsledkoch, ale aj návrhy riešení, sa často opierajú o zjednodušujúce a niekedy až prvoplánové tvrdenia. Na jednej strane sú skupiny ľudí, ktoré bijú na poplach, iné skupiny zas klimatickú zmenu spochybňujú. To vedie k tlaku na riešenia, ktorým chýba racionálny podklad, a ktoré môžu spôsobiť veľké problémy v ekonomike, v celej spoločnosti, a tým aj väčšie škody než samotná klimatická zmena a otepľovanie.

Riešenie

Na úrovni EÚ budeme presadzovať stanovovanie klimatických cieľov založených na pravdivých dátach a ich odborných analýzach. Postoj SaS ku klimatickej zmene a k opatreniam na zmierňovanie oteplenia je racionálny. Rozhodne klimatickú zmenu nespochybňujeme, ale ani nepanikárime.

156. Výber najefektívnejších riešení

Pri opatreniach na zníženie emisií skleníkových plynov sú často uprednostňované riešenia, ktoré sú neefektívne a drahé. Príkladom z minulosti je uprednostňované biopalivo z repky olejnej , či dotácie do spaľovania biomasy . Súčasným príkladom je plánovaný zákaz predaja nových automobilov so spaľovacími motormi po roku 2035 v EÚ . Existujú pritom oveľa lacnejšie cesty na potrebné zníženie emisií, na odstránenie jednej tony CO2eq.

Riešenie

Budeme podporovať a na úrovni EÚ presadzovať, aby sa pri riešení klimatickej zmeny vyberali najefektívnejšie riešenia. Budeme trvať na tom, aby pri jednotlivých opatreniach bola prepočítavaná cena za jednu tonu CO2eq zachytenú alebo odstránenú, či neemitovanú (nevypustenú) do atmosféry a aby boli uprednostňované tie najlacnejšie.

157. Princíp “znečisťovateľ platí”

Podľa viacerých štúdií , ale aj podľa 28 nositeľov Nobelovej ceny za ekonómiu , medzi najefektívnejšie spôsoby znižovania emisií skleníkových plynov patria politiky oceňujúce uhlík, teda také, kde znečisťovateľ platí za každú jednotku vypusteného uhlíka. Takýto typ politiky sa v Európskej únii uplatňuje posledných 15 rokov napríklad cez systém emisných povoleniek (ETS). Avšak v posledných rokoch sa Európska únia vydáva skôr inou cestou - pokúša sa definovať, ktoré hospodárske činnosti sú „zelené“, a presunúť do nich kapitál. Štúdia OECD však takéto typy politík vyhodnotila ako neefektívne.

Riešenie

Budeme podporovať a na úrovni EÚ presadzovať, aby sa ťažisko klimatickej politiky presúvalo od centrálne plánovaných riešení k trhovým.

Budeme podporovať a na úrovni EÚ presadzovať princíp takzvanej technologickej neutrality, teda právo členských štátov zvoliť si vlastný energetický mix. Uplatnenie tohto princípu umožňuje zarátať do nízkouhlíkových technológií napríklad zemný plyn a jadro za podmienky, že im tieto zdroje pomôžu dosiahnuť klimatické ciele do roku 2050.

158. Zdaňovanie motorových vozidiel podľa ekologických dopadov

Súčasné daňové nastavenie nemotivuje k obstarávaniu ekologickejších vozidiel.

Riešenie

Nastavíme daň z motorových vozidiel prioritne podľa emisií CO2eq a nie podľa výkonu motora.

Podporou ekologickej dopravy získame zlepšenie kvality ovzdušia, ale zníži sa aj emisné zaťaženie z dopravy, ktoré ohrozuje klímu.

CHRÁNENÉ ÚZEMIA

159. Dokončenie zonácie národných parkov

Doteraz nebola dokončená zonácia národných parkov podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. To znamená, že pre väčšinu národných parkov nie sú stanovené jasné pravidlá obhospodarovania, aké činnosti sú tam povolené, odporúčané a zakázané.

Riešenie

Dokončíme zonácie národných parkov tak, aby najprísnejšie zóny boli prioritne na štátnych pozemkoch. Zjednodušíme spôsob vyplácania kompenzácií tak, že v 5. stupni budú automaticky pravidelne vyplácané. Zapojíme súkromných vlastníkov do starostlivosti o chránené územia tak, že budú podporení za splnenenie stanovených cieľov ochrany prírody .

ENVIRONMENTÁLNE ZÁŤAŽE

161. Prioritizácia odstraňovania záťaží podľa ich škodlivosti

Environmentálne záťaže sú odstraňované veľmi pomaly.

Boj s envirozáťažami nezvláda Slovensko po finančnej ani systémovej či manažérskej stránke.

Pri sanácii environmentálnych záťaží nie sú vyberané a prioritizované záťaže, ktoré najviac ohrozujú obyvateľstvo. Nie sú známe kritériá výberu, na základe ktorých bolo vyberané, ktoré projekty sa budú realizovať.

Riešenie

Budeme prioritizovať projekty sanácií environmentálnych záťaží s najväčším negatívnym vplyvom na zdravie ľudí.

Budeme presadzovať, aby sa pri sanáciách a výbere najlepších riešení zapojil súkromný sektor, typ sanácie a projekty budeme vyberať v súťaži o čo najlacnejšie riešenia, so zohľadnením stupňa rizika. Opatrenia budú realizované na základe princípu najvyššej hodnoty za peniaze.

162. Revitalizácia brownfieldov

Brownfieldy znehodnocujú verejný priestor a zaťažujú životné prostredie. Sú to napríklad opustené územia priemyselnej výroby, bývalé poľnohospodárske areály, ťažobné areály, vojenské objekty a zariadenia, opustené územia športu a rekreácie, cestovného ruchu.

Opustené areály oprávnene u ľudí vyvolávajú negatívne emócie a obavy nielen o svoj život, ale aj z rizík uskladňovania nebezpečného odpadu, požiarov a pohybu nežiaducich osôb. Závažnými prekážkami ich využívania sú environmentálne záťaže i nedoriešené vlastnícke práva.

Riešenie

Odstránime bariéry, ktoré bránia efektívnemu sanovaniu brownfieldov. Príkladmi sú rozdrobenosť pozemkov, nejasné vlastnícke vzťahy, či prílišná regulácia pamiatkového úradu , čím umožníme rýchlejšiu revitalizáciu týchto areálov.

OCHRANA VODY

163. Zvýšenie podielu čistených odpadových vôd

Odpadové vody predstavujú významné riziko pre kvalitu vôd. Fekálne znečistenie je jedným z najbežnejších znečistení našich vôd.

Takmer tretina obyvateľstva stále nie je pripojená k verejnej kanalizácii, čo je výrazne viac ako napríklad v Českej republike alebo ostatných krajinách OECD.

Okrem kanalizačnej siete je problémom aj nedostatočná kapacita čistiarní odpadových vôd.

Riešenie

Vytvoríme centrálny projekt na dobudovanie kanalizácie tam, kde je to efektívne. Tým sa zabezpečí dobudovanie aj v malých obciach aj v oblastiach, ktoré mali doteraz obmedzené možnosti uchádzať sa o finančný príspevok z fondov EÚ. Prioritou budú chránené vodohospodárske oblasti či územia s rozsiahlym znečistením.

Rozšírime čistenie a odvádzanie komunálnych odpadových vôd v oblastiach s nedostatočnými kapacitami čistiarní odpadových vôd.

164. Odstránenie ekologických bariér na vodných tokoch

Niektoré malé vodné elektrárne tvoria neprekonateľnú bariéru pre život v rieke. Štát nemá o tom dostatočný prehľad, pretože malé vodné elektrárne neprešli posúdením environmentálnych vplyvov.

Riešenie

Vykonáme audit existujúcich malých vodných elektrární s cieľom overiť ich ekologické dopady. Zistené bariéry budú postupne spriechodnené.

Pri výstavbe nových malých vodných elektrární budeme uplatňovať princíp zachovania priechodnosti vodných tokov s cieľom zabránenia vzniku prekážok pre život v rieke.

OCHRANA OVZDUŠIA

166. Presné informácie o kvalite ovzdušia

Slovensko v európskom porovnaní vykazuje vysoké hodnoty prachových častíc PM10 a PM2,5,. V rámci EÚ sme krajinou s tretím najvyšším podielom obyvateľstva vystaveného nadmerným koncentráciám PM2,5. Prachové častice majú zásadný vplyv na zdravie človeka.

Napriek tomu má verejnosť na Slovensku stále obmedzené informácie o aktuálnej kvalite ovzdušia v jednotlivých lokalitách, keďže na Slovensku je stále nedostatočne vybudovaná monitorovacia sieť. ,

Presné informácie o znečistení ovzdušia sú dôležité, lebo slúžia ako spúšťač opatrení na zníženie znečistenia .

Riešenie

Rozšírime monitorovaciu sieť kvality ovzdušia, a tým zlepšíme kvalitu a rozsah pravidelných informácií o kvalite ovzdušia pre celé Slovensko. Nové stanice na odber vzoriek umiestnime v miestach, kde sa vyskytujú najvyššie koncentrácie (so stanicami zameranými na dopravu a na priemysel).

167. Dopady znečistenia na zdravie na Slovensku

Znečisťujúce látky vo vzduchu aj vo vode predstavujú skutočné „časované bomby“ pre zdravie ľudí a životné prostredie. Ohrozené sú všetky skupiny obyvateľstva, no predovšetkým zraniteľné skupiny (tehotné ženy, deti, starí ľudia, dlhodobo chorí).

Napriek tomu na Slovensku nie je v súčasnosti zavedený žiadny program na realizáciu ľudského biomonitoringu okrem špeciálnej štúdie v roku 2007 ohľadom PCB látok.

Sledovanie účinkov znečisťujúcich látok, ktoré majú schopnosť zostávať v prostredí, je dôležité pre zdravie ľudí.

Riešenie

Zistíme presnejšie informácie o dopade znečistenia životného prostredia v slovenských regiónoch na zdravie pomocou ľudského biomonitoringu.

Ten zistí, do akej miery sú ľudia vystavení chemickým látkam pochádzajúcich zo životného prostredia. Ľudský biomonitoring bude zaradený medzi monitoringy kvality životného prostredia a environmentálneho zdravia.

ODPADY

168. Zvýšená kontrola nakladania s odpadmi

Niektoré predpisy v oblasti odpadového hospodárstva sú systematicky porušované. Preto by mali byť štátom dostatočne a pravidelne kontrolované. Ministerstvo životného prostredia si však plní kontrolnú funkciu nedostatočne.

Riešenie

Posilníme kontrolné mechanizmy v oblasti odpadov. Zabezpečíme kontrolu hospodárenia a plnenia si zákonných povinností organizácií zodpovednosti výrobcov zo strany Slovenskej inšpekcie životného prostredia tak, aby sa trhu zúčastňovali iba subjekty, ktoré konajú v súlade so zákonom.

169. Presné informácie o odpadoch

Nemáme dostatočne presné štatistiky nakladania s odpadom. Informačný systém odpadového hospodárstva stále nie je dokončený. Pre podnikateľov je podávanie hlásení administratívne náročné.

Riešenie

Urýchlene dokončíme Informačný systém odpadového hospodárstva. Tak sa sprehľadnia toky odpadov v SR a podnikateľským subjektom sa uľahčí administratívne zaťaženie. Informačný systém je dôležitým nástrojom pre možnosť overenia nahlasovaných údajov a efektívnejšiu kontrolu s nakladaním s odpadmi.

170. Efektívne zhodnotenie bioodpadu

Slovensko má nedostatočné kapacity na energetické zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Obce majú problém s umiestňovaním kuchynského odpadu, čo zvyšuje občanom poplatky za komunálny odpad.

Riešenie

Z verejných zdrojov poskytneme prostriedky na technologické modernizácie existujúcej siete bioplynových staníc, biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a kompostární.

171. Triedený zber textilu

Na Slovensku sa spracuje asi iba 10 % textilného odpadu. Nielen opotrebované oblečenie, ale aj nové oblečenie, ktoré sa nepredá, končí na skládkach. Textilný odpad nie je samostatne evidovaný, ale je zahrnutý do zmiešaného komunálneho odpadu.

Riešenie

Vybudujeme efektívny systém triedeného zberu textilu. Do legislatívy zavedieme rozšírenú zodpovednosť výrobcov pre textil na princípe ekomodulácie.

Spustíme informačnú a osvetovú kampaň o textile a predchádzaní vzniku textilného odpadu. Predajcom umožníme bezodplatné darovanie nepredaného textilu.