Zastavme korupciu, ale aj krvavé oči!

Nadácia Zastavme korupciu podala minulý týždeň už druhú žalobu na Správu štátnych hmotných rezerv (SŠHR) a na mňa ako jej štatutára dokonca aj trestné oznámenie. Dôvodom je, že úrad jej nechce poskytnúť požadované informácie, ktoré sa snaží získať cez infozákon k jednej konkrétnej zákazke. Vo svojich verejných vyjadreniach pritom nekorektne zavádza, aj preto som nútený napísať tento blog. Pokúsim sa držať faktov, hoci ma svrbia prsty a mám sto chutí informovať aj o nekorektnosti a zaujatosti pani Petkovej.

O ČO IDE

Mesiac po mojom nástupe v júni 2020 som na SŠHR zaviedol nákup ochranných pracovných pomôcok (OPP) prostredníctvom tzv. Dynamického nákupného systému (DNS). Ten odborníci považujú v rámci verejného obstarávania za jeden z najtransparentnejších systémov, ak nie vôbec najtransparentnejší.

Cez tento systém prebieha komplexný nákup OPP (zabezpečujeme ním 14 položiek), a môžu sa doňho prihlasovať všetky firmy, ktoré spĺňajú podmienky a disponujú potrebnými certifikátmi. (nakupujeme rúška, respirátory, overaly, rukavice, okuliare atď.) Podmienky súťaže si môžete pozrieť tu: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/7514/summary. Tento nákup bude ukončený v júni 2022. Ak firma a produkt splnia všetky podmienky, môže dodávateľ súťažiť a prebieha elektronická aukcia. Tou docielime najnižšiu cenu v rovnakej kvalite výrobku a navyše je súťaž aj pre laickú verejnosť mimoriadne prehľadná a transparentná.

NEPRAVDIVÉ TVRDENIA

Riaditeľka NZK Zuzana Petková uvádza, že dostala informáciu, že jedna položka v súťaži, ktorú opisujem vyššie, je „šitá“ pre konkrétnu firmu, a preto si vypýtala na základe infozákona v októbri 2020 informácie o prebiehajúcom DNS. Tieto informácie jej SŠHR dodnes neposkytla. Informácia, ktorú chce Zuzana Petková „preveriť“, nie je pravdivá, pretože pri viacerých nákupoch v "inkriminovanej položke" nezvíťazil len jeden uchádzač. Túto informáciu si vie Nadácia či p. Petková overiť troma klikmi na myš v Centrálnom registri zmlúv. V médiách sa tiež nesprávne uvádza, že čelíme žalobe, lebo zatajujeme zmluvy. Všetky zmluvy, ktoré som podpísal, odkedy som predsedom SŠHR sú pritom zverejnené a nemáme žiaden dôvod ich tajiť.

PREČO SME TEDA INFORMÁCIE NEPOSKYTLI ?

Ak by sme informácie, ktoré žiada NZK, poskytli počas stále prebiehajúcej súťaže, môže sa stať (dokonca je to veľmi pravdepodobné), že niektorý záujemca resp. dodávateľ sa obráti s podnetom na Úrad pre verejné obstarávanie, a tento úrad nám celý nákup cez DNS stopne. Poskytnutím informácií o prebiehajúcich nákupoch by sme totiž mohli ohroziť hospodársku súťaž. Znamenalo by to, že v štátnom sklade by chýbali počas opakujúcich sa vĺn pandémie životne dôležité ochranné a zdravotnícke pomôcky. Nechcem si predstaviť čo by nasledovalo, veď pesničku o tom, ako Sulík nenakúpil testy už všetci poznáme.

Zrátané a podčiarknuté, spoločenská zodpovednosť a dodržiavanie zákona sú pre mňa najviac. Predpokladám, že ak by ste sa opýtali Zuzany Petkovej, povedala by vám niečo podobné a pridala by ešte aj verejný záujem. Rozdiel medzi mnou a pani Petkovou je ale v tom, že oná nemá žiadnu exekutívnu zodpovednosť, ani voči vláde, ani voči občanom. Hoci som Nadácii, aj jej osobne prisľúbil, že keď táto súťaž skončí, radi jej poskytneme všetky informácie, vytvára mediálny a verejný tlak, podáva žaloby a tára o tom, aké sú štátne rezervy netransparentné. Vo svetle reflektorov rada káže a moralizuje, pritom je jej úplne jedno, že svojím konaním môže zmariť súťaž, ktorá je v záujme nás všetkých.

ČO POVEDAL KRAJSKÝ SÚD

Krajský súd v Bratislave zrušil rozhodnutie SŠHR o neposkytnutí informácie, avšak neprikázal nám informácie sprístupniť, ale opätovne sa vecou zaoberať. To sme spravili a znova sme informáciu neposkytli, z rovnakého dôvodu, ako vysvetľujem vyššie, tentokrát sme ale naše konanie detailnejšie zdôvodnili. Som pripravený samozrejme spolupracovať s OČTK a postoj SŠHR brániť.

NA ZÁVER PÁR ZAUJIÍMAVOSTÍ

1. V januári 2021 bol u nás aj poslanecký prieskum hospodárskeho výboru NRSR, na ktorom sa aj páni poslanci Kremský a Pročko pýtali na tento „problematický“ nákup, aj na tú „položku šitú na mieru“. Mali rovnaké info ako pani Petková. Na poslaneckom prieskume sme im ukázali všetky dokumenty, pretože zo zákona majú poslanci na všetko nárok, ale upozornili sme ich, že info nesmú dať von, lebo to môže ohroziť celé DNS. Poslanci toto rešpektovali a s našimi odpoveďami boli spokojní.

2. Ako som už písal, po skončení celého DNS, teda všetkých nákupov, nemáme problém poskytnúť komplexné informácie o DNS (názvy firiem, členov komisie atď). Teraz to ale neurobíme, pokiaľ tento nákup neskončí.

3. Podporným argumentom správnosti nášho rozhodnutia je tiež skutočnosť, že v novele zákona o VO sa explicitne stanovuje nezverejňovanie informácií v rámci Dynamického nákupného systému počas celého jeho trvania.

4. Na začiatku môjho pôsobenia v SŠHR som pani Petkovej ponúkol, aby bola súčasťou našich verejných obstarávaní, ako externý pozorovateľ, aby videla, že nové vedenie má eminentný záujem spravovať štátnu inštitúciu maximálne transparentne. Čo myslíte, prijala túto možnosť?

Veľmi ma mrzí, že Nadácia, ktorá sa prezentuje ako ikona transparentnosti nás neustále atakuje a je voči SŠHR aj mne osobne zaujatá. Sme extrémne sledovaný úrad (a tak je to správne), ktorý splnil každú požiadavku vlády resp. jednotlivých ministrov. Za posledný rok nás kontrolovalo sedem štátnych inštitúcii. Ja osobne vždy konám podľa najlepšieho vedomia a svedomia, pretože sa chcem pozrieť do očí každému. Predovšetkým strane SaS ktorá ma nominovala, ale hlavne mojej rodine a priateľom, mojim bývalým študentom a voličom, ktorí mi dali hlas vo voľbách. Sú to pre mňa osobne veľmi nepríjemné situácie, niekedy sa ale môžete akokoľvek snažiť, neprajníci sa vždy nájdu. Nič pritom nezatajujeme, nič neskrývame, otvorene sme spolupracovali aj s Transparency International, ako prvý úrad sme sa nechali pol roka auditovať od hora až dole. Práve preto, lebo nemáme čo skrývať.

A na záver budem predsa trochu osobný. Ďakujem všetkým, ktorí chápu v akom extrémnom prostredí musíme pracovať a povzbudzujú nás.