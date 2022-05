Slovenská pošta: Nenesie zodpovednosť za škodu...

Dneska som bol opäť označený v príspevku na facebooku, ktorý sa týkal Slovenskej pošty. Stáva sa mi to v poslednej dobe často, že pri tejto inštitúcii im ako prvé napadnem ja :). Je to pre moje statusy ohľadom pošty, s ktorou som bojoval viac ako polroka bez výsledku - viac sa dočítate tu:

Ale vráťme sa k ďaľšej z vychytávok Slovenskej pošty. Pán si objednal knihu z eshopu , kde bola ako prepravná spoločnosť, mnou tak milovaná, Slovenská pošta. Zásielka mu aj dorazila a pani poštárka sa snažila urobiť všetko možné aj nemožné, aby mu zásielku doručila do schránky, lenže si zrejme neuvedomila, že schránka je asi tak 2x menšia ako balíček. No dokázala to, a "vší silou" tú zásielku napokon aj doručila.

Pán došiel domov v očakávaní a bol nemilo prekvapený.

Rozhodol sa teda podať sťažnosť, kde mu Slovenská pošta reagovala nasledovne:

Poďme si to trošku rozobrať:

Slovenská pošta je monopolný štátny podnik, na ktorého nemá dosah žiadna inštitúcia na Slovensku, ešte raz so zapnutím caps-locku zvýraznené "ŽIADNA" inštitúcia! V rukách štátu je sponzorovaná nami , občanmi tohoto štátu a má slúžiť predovšetkým ľuďom tohto štátu, ale občan tohto štátu ako jej sponzor sa spravodlivosti nedočká a teda si chová hada na prsiach. Túto úžasnú inštitúciu vedú vždy najschopnejší riaditelia, ktorí to len zdedia po bývalom vedení. Zisk tejto inštitúcie činil za rok 2021 mínus 11,5 milióna eur (zdroj: https://finstat.sk/36631124#viac-informacii ), samozrejme treba podotknúť, že rok predtým bola na tom Slovenská pošta ešte horšie temer mínus 16 miliónov eur. Nebyť toho, že je v rukách štátu, už by dávno skrachovala... Pošty v obciach sa zatvárajú, z vedúcich pôšt sa stávajú doručovatelia, nezaplatenú prácu robia ľudia, čo nedokážu zvážiť, či sa zásielka zmestí alebo nezmestí do schránky, Slovenská pošta medzitým rozbehla biznis so zmiešaným tovarom na pobočkách už je možné kúpiť okrem novín aj hračky, knižky, dôchodcovské mobily, pracie prášky a iné vychytávky...

Ako by sa Slovenská pošta mala zachovať?

No v prvom rade osekať prémie tam tým hore, lebo za svoju robotu by si nezaslúžili ani na slanú vodu! Okrem ospravedlnenia, by mala mať poistené automaticky všetky zásielky aspoň na minimálnu hodnotu 15-20€, ako je to v neštátnych firmách. Zamestnankyňa za škodu, ktorú spôsobila by mala niesť zodpovednosť a ak nie, tak v tom prípade preberá zodpovednosť zamestnávateľ. Ale veď to všetci už tak dobre poznáme, staré otrepané frázy - "veď žijeme na Slovensku...", "skutok sa nestal...", "kašli na to, aj tak sa nič nevyrieši..." alebo najnovšie "Slovenská pošta sa zodpovedá len Bohu..." ...ja sa pýtam dokedy? Dokedy budeme len krútiť hlavou nad nezmyslami?

Aké skúsenosti sú tie Vaše so Slovenskou poštou?