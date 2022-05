Jordánsko - Petra

Mnoho ľudí si z Jordánskom spája skalné mesto Petra. Legendárne tajomné a ukryté uprostred púšte. Nie všetci však poznajú jeho históriu. Prídu len obdivovať impozantné stavby, ktoré sa tu nachádzajú.

Územie okolo Petry bolo osídlené už v roku 7.000 pre naším letopočtom. V štvrtom storočí pred Kristom sem prišli zrejme Nabatejci, aj keď ich dokázateľná prítomnosť podľa archeologických vykopávok je až od druhého storočia pred Kristom. Boli kočovný arabský kmeň. V Petre vytvorili svoje obchodné centrum a obchod bol hnacím motorom rozvoja tejto kultúry v týchto nehostinných oblastiach. Petra prekvitala najviac začiatkom nášho letopočtu keď tu bola postavená aj slávna stavba Al-Khazneh známa aj pod názvom Pokladnica. Je asi najvýznamnejšou tvárou Petry. Predpokladá sa, že bola hrobkou kráľa Aretasa IV. Názov Pokladnica je odvodený z mnohých legiend. Beduíni, ktorí tu žili verili že v nej sú ukryté poklady. Dokonca jedna z legiend hovorí, že egyptskému faraónovi a časti jeho armády sa podarilo uniknúť z uzavretia Červeného mora pri prenasledovaní Mojžiša. A práve tu si vytvorili bezpečné miesto pre uloženie svojich pokladov.

Roklina Siq a Pokladnica

V čase svojej najväčšej slávy žilo v Petre až 20.000 obyvateľov. V roku 363 zničilo Petru zemetrasenie a jej význam začal upadať. Až na hŕstku púštnych nomádov tu už nežil nikto. Až kým ju v roku 1812 znovu neobjavili.

Veľa návštevníkov nevie, že vstupy do Petry sú dva. Prvý je v meste Wada Musa a začína roklinou Siq. Po zhruba 1.5 kilometri prídete k Pokladnici. Ten vstup používa zhruba 80% návštevníkov. Druhý je neďaleko dedinky Uum Sayhoun do ktorej boli presťahovaní beduíni, ktorí žili v Petre. Aby ste sa tam dostali, tak je potrebné zobrať si taxík. Nie je to problém. Na parkovisku pred hlavným vstupom do Petry nám ho ponúkli mladíci čo tam riadili dopravu a parkovanie. Bolo nás päť, tak sme si museli zobrať taxíky dva. Cenu sme zjednali na 6 JOD za osobu. Treba povedať, že to bol dobrý nápad a stál za tie peniaze.

Od jedného vstupu k druhému.

Cesta od jedného vchodu k druhému je 12 Km. Ale viac určite prejdete ak chcete prejsť všetky pamiatky a idete hlavným vchodom. Ďalším benefitom bolo, že nemusíte zdolať 800 schodov ktoré vedú ku chrámu Ad Deir. My sme prišli z druhej strany a tými schodmi sme šli dole. Nebolo to síce najideálnejšie ale určite pohodlnejšie. Schody sú značne zodraté a bolo potrebné sa vyhýbať somárom, ktorí hore viezli turistov. Pri pohľade na nich až človeku prišlo ľúto. Trápili sa smerom hore niekedy aj so sto kilovými turistami, ktorí by to asi inak nezvládli. Bol to dosť smutný pohľad a veselý pohľad v očiach nemali ani tie somáre.

Chrám Ad Deir

Druhý vchod je v púšti. Cesta k Petre od neho trvá zhruba 1 a pol hodiny nádhernou divokou púštnou krajinou. Sem tam neviete či vôbec idete dobre a či ste ešte nezablúdili. Ale nakoniec sme vždy narazili na nejaký stánok s občerstvením a suvenírmi pri ktorom nás navigovali ďalej. Z tejto strany bolo stánkov minimálne. Keď sme zostupovali dolu, tak stánky boli permanentne a lemovali tých 800 schodov. Musím ale povedať, že predávajúci neboli až takí otravní ako v iných arabských krajinách. Napríklad v Maroku alebo Egypte. Cestou dolu sme prešli všetky najvýznamnejšie pamiatky v Petre a nevideli sme ich dvakrát, ako keby sme išli hlavným vchodom.

Vstupnou bránou do Petry je mestečko Wadi Musa. Tu si treba aj zajednať ubytovanie. Nájdete tu množstvo hotelov a reštaurácií. Mesto prakticky žije len z tejto pamiatky. Vďaka turizmu sa z malej osady stalo mesto so skoro 20.000 obyvateľmi.