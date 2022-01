Železničná stanica Stará Kremnička

Železničná stanica v Starej Kremničke má bohatú minulosť. Nachádza sa na trati Zvolen – Kremnica – Diviaky. Trať bola postavená v rokoch 1870 až 1872 ako súčasť Uhorskej severnej železnice, ktorá spájala Budapešť s Vrútkami. Kde sa napájala na Košicko bohumínsku železnicu. Stavala sa v náročnom teréne o čo svedčí aj prevýšenie ktoré musela prekonať. Bolo to neuveriteľných 512 metrov na úseku 35 kilometrov. Trať bola postavená v rekordnom čase za dva roky. Dnes podľa toho ako sa u nás stavajú diaľnice a obnovujú železničné trate by to trvalo hádam aj desať rokov. V tom dobrom prípade. Rýchlej výstavbe pomohla dobrá organizácia práce. V roku 1871 pracovalo na výstavbe denne 6.000 až 7.000 robotníkov. Pochádzali prevažne z južného Tirolska a severného Talianska. Ale našli by sme tu ľudí aj z Čiech, Bulharska alebo Rumunska. Miestnych bolo pomenej a aj to robili len pomocné práce, alebo vozili materiál na stavbu. Trať pre svoj horský charakter dostala názov Slovenský Semmering.

Stanica bola postavená v rokoch 1911 až 1915. Budovy tejto stanice slúžili v Rakúsko - Uhorsku ako vzor pre stavanie staníc v tých časoch po celej krajine. V roku 1995 bola zástavka zrušená a od vtedy už len chátra.

Stanica bola svedkom viacerých historických udalostí. Najrušnejšie to bolo cez druhú svetovú vojnu. Mal tu premiéru pancierový vlak Štefánik, ktorý sa pri obci Stará Kremnička prvý krát zapojil do bojov počas SNP.

Stala sa tu aj veľká tragédia, ktorá postihla nemeckú armádu. Vojenskému transportu ktorý išiel z Vrútok sa poškodili brzdy. Mal 37 vagónov plných výbušnín a vojakov. V Starej Kremničke sa mal míňať s osobným vlakom, ktorý išiel z Hronskej Dúbravy. Aby sa zabránilo zrážke vlakov, bol neovládateľný vojenský vlak v Starej Kremničke presmerovaný na slepú koľaj. V sto kilometrovej rýchlosti narazil do betónovej zábrany. Následkom nárazu začala naložená munícia vybuchovať. Detonácie trvali skoro 4 hodiny. Zahynulo tu 367 nemeckých vojakov.

V súčasnosti najstaršia zachovalá fotografia žel. stanice. V popredí prechádza nákladný vlak SŽ s rušňami 534.01 a 524.1. (zdroj: archív Múzejno-dokumentačného centra ŽSR VVÚŽ) (zdroj: Autor fotografie je neznámy, pochádza z roku cca 1943. )

Železničná stanica je súčasťou náučného chodníka Kamenica, ktorý vedie okolím Starej Kremničky. Bohužiaľ chodník nie je udržovaný. V jeho okolí je množstvo odpadkov a pod stanicou je doslova smetisko. Sú síce iniciatívy za obnovenie stanice, len zatiaľ je to v rukách Železníc slovenskej republiky ako s objektom naložia. Bolo by škoda nechať takúto pamiatku úplne schátrať. Už teraz je v dosť dezolátnom stave.