Ako získať peniaze na rozbeh startupu? Odborníci radia

Otázky zodpovedané v texte:

Akú mám šancu na úspech, ak sa rozhodnem vytvoriť vlastný startup? Kde vziať inšpiráciu? Mám nápad na startup a budem potrebovať financie. Kde ich mám zohnať? Kto vie pomôcť? Musí startup zarobiť milióny?

Diskutovali:

Marek Zámečník, CEO & Co-Founder, Vestberry

Martin Bodocký, Chief Executive Officer, Threshold Capital

Michal Nešpor, Founding Partner, Crowdberry



Ak chcete vedieť viac, pozrite sa na diskusiu Mareka, Martina a Michala na videu. Dozviete sa odpovede napríklad na otázky: Sú startupy dobrá vec? Aký význam majú pre ekonomiku? Nakoľko je rizikové alebo problematické investovať do startupov? Aký výnos a aké riziko je možné očakávať od fondov, ktoré investujú do startupov? Ako identifikovať startup, do ktorého neinvestovať? Potrebujú slovenské startupy poradiť? Ako by mal zakladateľ startupu uvažovať? Ako startupy podporujú rôzne krajiny?

Akú mám šancu na úspech, ak sa rozhodnem vytvoriť vlastný startup?

Marek Zámečník:

Väčšina startupov bohužiaľ neuspeje. Dôvody sú rôzne, ale jeden z významných aspektov úspešných startupov je dobre nastavený zakladateľský tím. Je potrebné, aby zakladatelia mali relevantné skúsenosti, expertízu a taktiež vzájomné porozumenie, že budovať takúto firmu je náročné a sú ochotní obetovať pohodlie a veľa času. Dá sa tvrdiť, že základ úspechu stojí na 3 pilieroch - tím, produkt a dostatočne veľký trh. Produkt aj trh sa dá veľmi ľahko zmeniť alebo iterovať, zakladajúci tím sa mení už náročnejšie a keď nastanú nezhody medzi zakladateľmi, tak sa väčšinou rozpadne aj celý startup.