Aktuální diskuse k inflaci: Jaká nám hrozí příští rok? Dá se předpovědět na delší období?

Názor je, že inflace 2 % na konci roku 2023 je spíš zbožné přání, které slouží k uklidnění veřejnosti - na období delší než 1 rok se v současné době nedá vývoj inflace předpovědět. Na druhou stranu centrální banky mají nástroje, kterými mohou situaci zvládnout, kdyby se nevyvíjela k dobrému, takže panika nehrozí.



Rozdíl v přístupu například Evropské centrální banky a České centrální banky je primárně v tom, že Česká národní banka víc experimentuje - zkusí něco a když to nefunguje, zkusí něco jiné. ECB naopak má danou dlouhodobou strategii, od které se neodkloní jen tak snadno. Uvažuje způsobem: "Stane se toto a toto. A když se náhodou nestane, budeme to řešit. Počkáme dva roky."



Je diskutabilní, co je lepší. ČNB mi evokuje jistého nejmenovaného slovenského politika, na druhou stranu se tak může v aktuální situaci, kdy nikdo neví, co bude za tři roky, něco naučit. Rychleji, než ECB. Ta naopak jedná jako investor s dlouhodobou strategií, od které se nenechá jen tak snadno zvyklat. Působí konzervativně, ale generuje stabilitu na trzích.



❧ Obsah:

01:22 - Čo hovoríte na súčasnú infláciu?

06:12 - Je aktuálna prognóza NBS poklesu inflácie na 2% do konca roku 2023 reálna? Na ako dlho sa dá inflácia predvídať?

08:45 - Pozor! Zmenil sa inflačný cieľ ECB. Bol dobre odôvodnený?

14:30 - Nemala by byť inflácia nižšia ako 2 %? Nie sú 2 % zastarané?

15:18 - S akým odstupom sa prejavia zásahy centrálnych bánk?

18:30 - Sú (niektorí) ekonómovia v ECB vyznávačmi novej menovej teórie?

22:13 - O porušovaní pravidiel. Kanály medzi centrálnymi bankami a vládami.

25:14 - Nakoľko ovplyvní vysoká inflácia investovanie? Nespôsobí, že ľudia začnú viac riskovať v snahe dosiahnuť aj v čase inflácie zisk?

28:40 - Môže byť inflácia okolo 6 % v našich končinách dlhodobý jav? Možnosti centrálnych bánk.

33:19 - Poučenie z energetickej krízy roku 1973.

35:50 - Keby sme nazreli do peňaženky bežného Slováka, treba v nej na budúci rok očakávať prievan, alebo ho čiastočne oslabí zvyšovanie miezd? Pracovníci ktorých odvetví budú najviac zdražovaním zasiahnutí? Ktoré populácie budú najviac zasiahnuté? Obetované?

45:35 - Ako je drahé znížiť infláciu?

50:30 - Veríte, že centrálne banky zvládnu situáciu?

52:43 - Treba hovoriť o scenároch, o ktorých vieme, že by sa mohli za určitých okolností stať.

53:30 - Aký je rozdiel v prístupe a situácii medzi USA a EÚ? Čo robí Česká národná banka?