Banky na Ukrajině byly v minulosti nástroj na kradení peněz z veřejných zdrojů

V polovině léta 2021 jsem udělal rozhovor s bývalým ministrem financí, Ivanem Miklošem. Protože působil jako poradce ukrajinského premiéra, hovořili jsme, co se změnilo na Ukrajině od roku 2014, nakolik se ukrajinská ekonomika posunula a kam. Některé věci působily až neuvěřitelně - například, že víc než 100 bank muselo být zavřených, protože neměly dostatečnou kapitálovou přiměřenost a fungovaly v zásadě jako pračky peněz.



Vzhledem k současné situaci doporučuji si uvedenou pasáž z tohoto staršího rozhovoru vyslechnout. Ukazuje, že i země s ohromnými ekonomickými problémy se z těchto problémů může začít zvedat. Od času 12:45.



P.S. Vybavuje se mi jeden seriál, který jsem před lety viděl a ve kterém hlavní záporák vysloví: "Když něco chci, koupím to. Když to nemohu koupit, vezmu si to. Když si to nemohu vzít, zničím to."