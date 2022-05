Bude nový II. pilier lepší? Dožijeme sa exodu z dlhopisových fondov?

Juraj Cenker, riaditeľ odboru na Inštitúte finančnej politiky Ministerstva financií SR, komentuje najnovší návrh na zmeny II. dôchodkového piliera.



Ak chcete vedieť viac, pozrite si rozhovor s Jurajom, Janou Polakovičovou Kolesárovou, Jánom Šebom, Marekom Lendackým, Vladimírom Mlynekom a Rolandom Víznerom na videu. Dozviete sa odpovede na otázky: Ako vyzerá návrh povinného presunu z dlhopisových do akciových alebo indexových fondov? Pôjde presun z dlhopisových fondov ľahko? Je to dobrý návrh? Čo treba vylepšiť? Ako bude vyzerať plánovaná nová výplatná fáza? Prečo nezachovať súčasné nastavenia výplatnej fázy? Prečo je dôležité návrhy a požiadavky politicky neprepáliť? Budú sa peniaze, ktoré človek nechá svojim dedičom, ďalej zhodnocovať? Ako vyzerá návrh odstránenia časti poplatkov v druhom pilieri? Čo na odstránenie poplatkov hovoria DSS? Ako historicky vznikal systém súčasných poplatkov v 2. pilieri? Je dnes aktuálny? Ak sa zruší poplatok v indexovom fonde, nezaniknú indexové fondy? Budú DSS robiť "zadarmo"? Aké sú riziká? Zrušenie garancií nie je na stole?



Aktuálne navrhovaná reforma II. piliera má potenciál výrazne vylepšiť jeho fungovanie. Novela zákona adresuje viaceré z hlavných problémov II. piliera, na ktoré odborná verejnosť dlhodobo poukazuje, a za to patrí jej predkladateľom pochvala. Na druhej strane, nie všetky navrhované riešenia sú nastavené ideálne a bez ich úpravy nemusí reforma priniesť očakávané ovocie. Do tretice mi v novele chýba riešenie dvoch kľúčových oblastí: otázka povinného resp. automatického vstupu do II. piliera a zrušenie alebo aspoň výrazné prepracovanie škodlivých garancií.