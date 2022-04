Je stabilita rubľa potemkinovská? Má zmysel hovoriť o jeho cene?

Otázky zodpovedané v texte:

Je aktuálne posilňovanie ruského rubľa umelé? Odráža aktuálny "oficiálny" kurz rubľa skutočný stav ruskej ekonomiky? Ako by sme vnímali situáciu, ak by sme žili v Rusku? Médiá píšu, že rubeľ aktuálne nie je mena s voľne pohyblivým kurzom. Čo to znamená?

Diskutovali:

Michal Májek, člen predstavenstva Tatra AM,

Vladimír Vaňo, ekonóm a analytik,

Lukáš Kovanda, člen Národní ekonomické rady vlády ČR.

Spolumoderoval Pavel Vrábik, zakladateľ FB skupiny Menovite o mene.



Dozviete sa odpovede na otázky: Súhlasíte s označením potemkinovská stabilita? Aké najúdernejšie opatrenia prijala ruská centrálna banka? Nie sú to neštandardné (drakonické/znásilňujúce) opatrenia? Prečo Rusko cúvlo pri platbách v rubľoch? Stojí za zamyslenie, že podľa aktuálnych analýz by boli straty EÚ pri okamžitom odpojení od ruského plynu a ropy prekvapivo nízke? Dá sa povedať, že sú doterajšie sankcie na Rusko bezzubé? O koľko rokov späť bude hodená ruská ekonomika? Je správne spájať v diskusiách kurz rubľa so sankciami? Mal byť ruský rubeľ spojený so zlatom? Čo so zlatom plánovala ruská centrálna banka? Prečo je rubeľ ideologický a dezinformačný nástroj Kremľa? Ruskí exportéri musia ruskej centrálnej banke povinne odpredávať 80 % devíz za umelý kurz stanovený ruskou centrálnou bankou, aktuálne Rusko vyplatilo svoje záväzky v rubľoch (v umelom kurze) namiesto v dolároch - dá sa povedať, že ruská centrálna banka takto okráda exportérov a príjemcov platieb? Bolo zvýšenie úrokových sadzieb zúfalý, drakonický krok? Aký bude mať aktuálna situácia dlhodobý dopad na potenciálnych investorov v Rusku?

Je aktuálne posilňovanie ruského rubľa umelé?

Michal Májek:

Áno, je umelé v zmysle, že je rubeľ tlačený k posilňovaniu. Na jednej strane, predávajúci majú výrazne sťažené (až zakázané) predávať, na druhej strane nakupujúci sú nútení nakupovať. To nie je trhový stav meny.