Jsou poplatky v slovenských bankách vysoké? Dá se jim vyhnout? Které jsou skryté?

Velmi užitečná nekomerční diskuse (brainstorming) o bankovních poplatcích. Kde děláme chyby. Kde se dá optimalizovat. Banku bychom měli používat jen na to, na co ji potřebujeme (což znamená vědět, na co ji potřebujeme).

❧ Obsah:

01:07 - Sú bankové poplatky, ktoré sa týkajú vedenia bankového účtu a používania účtu na Slovensku v súčasnej dobe vysoké?

04:30 - Divácka otázka: Ako získať poplatok 0 € za vedenie účtu v Prima banke?

05:33 - Dokáže sa bežný človek poplatkom vyhnúť? Ako optimalizovať?

12:02 - O kreditných kartách. Figuruje kreditná karta v registri úverov?

15:44 - Skryté poplatky v bankách. Kde si dať pozor? O čom ľudia málo vedia?

25:18 - Kde ľudia strácajú v bankách najviac peňazí?

27:30 - Aký objem peňazí majú Slováci na bežných účtoch?

29:41 - Sú ľudia ľahostajní k vlastným peniazom? Aký objem by mali správne držať na bežných účtoch?

31:43 - Pre lenivých tu môže byť switching :).

33:03 - Domáca úloha pre divákov: Zájdite do dvoch bánk cez ulicu.

34:31 - Návrh: Zaviesť možnosť mať hypotéku bez bežného účtu.

35:13 - Ľudia: Nehľadajte banku, ktorá účet zadarmo niečím podmieňuje.

38:12 - Ľudia: Používajte banku len na to, na čo je určená a na čo ju potrebujete.

38:58 - Možností je veľa. Na slovenskom trhu máme 27 bánk. My sa musíme rozhodnúť, čo od banky chceme.

40:10 - Prečo banky ponúkajú drahé investičné riešenia? Prečo nie ETF? Môže nastať zmena?

44:03 - Koľko zarábajú slovenské banky? Na čom sú ziskové?

46:36 - Odporúčame investovať prostredníctvom bánk?

48:46 - Je ešte niečo, čo by slovenské banky mohli do budúcnosti zmeniť? Donúti ich k niečomu trh?

57:43 - Divácka otázka na podielové fondy v mBank.



Víc k tématu:

