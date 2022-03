Mali by sme v roku 2022 investovať do striebra? Odpovede odborníkov

Otázky zodpovedané v texte:

Uvažujem o investovaní. Mal by som sa zaujímať aj o striebro? Akú cenu by som mal hľadať? Kde najlepšie nakúpiť? Kde všade sa striebro používa?



Diskutovali:

Ondrej Putra, strieborný člen The Royal Mint v Cardifu,

Peter Rakvica, zakladateľ projektu Investičný Blog.



Uvažujem o investovaní. Mal by som sa zaujímať aj o striebro?

Ondrej Putra:

Určite, pokiaľ máte záujem o dlhodobé investovanie. Striebro je nielen cenný kov ako zlato, ale aj priemyselný, takže využitie je širšie a teda aj dopyt.