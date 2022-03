Môže investovať každý? Ak áno, ako? Konkrétne odpovede odborníkov

Otázky zodpovedané v texte:

Môžem bezpečne investovať aj ja? Hoci o investovaní nič neviem? Mám použiť služby sprostredkovateľa alebo to zvládnem sám? Chcem sa vzdelávať. Na čo sa mám primárne zamerať? Kde mám hľadať zdroje? V jednom článku som čítal pojmy "časovanie trhu" a "stock picking". Čo je to? Sú to dobré veci?



Diskutovali:



Juraj Falath, analytik Národnej banky Slovenska,

Noro Nepela, zakladateľ projektu Papučový investor,

Michal Mešťan, prodekan pre rozvoj a digitalizáciu na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela.



Ak chcete vedieť viac, pozrite sa na diskusiu (pre začiatočníkov aj pokročilých) Juraja, Michala a Nora na videu. Dozviete sa odpovede na otázky: Prečo investovať? Kto by NEMAL investovať? Mali by ľudia investovať aj v súčasnej turbulentnej dobe? Aký môže očakávať začiatočník výnos pri horizonte 10 – 15 rokov? Aké je riziko, že začiatočník investuje na 15 rokov a ani neporazí infláciu? Ako (cez koho) by mali investovať začiatočníci, ktorí chcú investovať, ale nechcú o tom nič vedieť? Čo sú robo-poradcovia? Ako investovať, ak nie cez robo-poradcu? Sú poplatky to najdôležitejšie? Čo musím technicky aj mentálne zvládnuť, pokiaľ chcem investovať sám? Ktoré KONKRÉTNE fondy vybrať? Aký index kopírovať? Ako vyberať ETF? Pre pokročilých: Fyzická a syntetická replikácia - ktorá sa viac odporúča? Aké sú 3 zásady pre pokročilých? Prečo nerobiť Stock Picking? Čo poradiť ľuďom, ktorí vedia o investovaní celkom veľa? Výhody a nevýhody MSCI World. Riziko diverzifikácie. Ako zúžiť diverzifikáciu? Skúsený človek tiež investuje do celého trhu (MSCI World), ale môže sa odchýliť v časti portfólia. Aké zdroje by mali ľudia sledovať? Konkrétne tipy, čo čítať alebo pozerať? Prečo sú dôležité znalosti o účtovníctve? Kto by mal investovať a neinvestuje? Môžu investovať aj dôchodcovia?



Juraj Falath:

V prvom rade by som zvážil, či investovať môžem. To súvisí najmä s tým, či mi to moja finančná situácia umožňuje. Ak nemám vytvorenú v domácom rozpočte dostatočnú rezervu, mám veľmi nestabilný príjem, alebo ak by som si na investovanie musel vziať úver, neodporúčam s investovaním začať práve v tomto momente. Takisto by som nezačínal investovať v prípade, že mám príliš krátky investičný horizont (doba, na ktorú chcem investovať, pozn.), povedzme menej ako tri roky. V súčasnom prostredí nízkych úrokových sadzieb nie je veľa investičných príležitostí, ktoré by mi v horizonte troch rokov priniesli zaručený výnos rozpoznateľný od nuly. Ak žiadna z vecí pre mňa neplatí a mám ku finančnej rezerve financie navyše, môžem investovať.