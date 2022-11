Porazíme infláciu? Ako vznikla, kto za ňu môže a ako ju riešiť?

Otázky zodpovedané v texte:

Poradíme si s touto infláciou?

Sú európske ekonomiky dostatočne silné, aby infláciu zvládli?

Diskutovali:

Ronald Ižip, šéfredaktor týždenníka Trend,

Lukáš Kovanda, hlavný ekonóm Trinity bank.



Môžu centrálne banky zhoršiť situáciu? Prečo nedokážu reagovať rýchlejšie? Bola by inflácia nižšia bez vojny na Ukrajine? Nie je inflácia umelo zneužívaná ako nástroj zníženia hodnoty štátnych dlhov? Aká existuje cesta von? Zažívame infláciu alebo "iba" veľké cenové šoky? Nežijeme v deflačnom prostredí? Budú musieť centrálne banky znižovať sadzby? Kde hľadať zdroje inflácie? Aktuálne sa objavila správa, že americká ekonomika v 3. kvartáli 2022 vzrástla o 2,6 %. Je to dôležitý signál? Ronald, písal si o centrálnych bankách v Južnej Amerike, ktoré boli v boji s infláciou úspešnejšie - povieš k tomu viac? Lukáš, nedávno si uviedol, že súčasná inflácia pomáha stabilizovať verejné financie - povieš k tomu viac? Napomáha inflácia dlžníkom? Neovplyvní infláciu koniec vojny na Ukrajine? Aké môžeme čakať problémy s Čínou? Čaká nás deglobalizácia? Aké registrujeme inflačné faktory? Ako dlho budeme mať infláciu? Investovanie: Je aktuálne dobrou investičnou stratégiou "nemeniť nič"?

Ronald Ižip:

Poradíme si. Je len otázka, že v akom časovom horizonte a koľko nás to bude stáť. Ale isté je, že inflácia nebude večná. Jeden z hlavných dôvodov je, že to možno ani nie je inflácia, ale možno iba cenový šok, ktorý sa nejakým spôsobom vyrieši. Lebo každý cenový šok však sa vždy vyrieši, keďže sa musí zosúladiť dopyt a ponuka. Takže je to niečo, čo určite raz odíde. Otázkou je iba kedy.