Prinesú nám inovácie v bankovníctve niečo dobré? Nie sú základné poplatky v slovenských bankách prehnané?

Otázky zodpovedané v texte:

Niesú základné poplatky v slovenských bankách v porovnaní so zahraničím prehnané?

Aké nové inovácie by sme mohli na Slovensku pozitívne privítať?



Diskutovali:

Bohumil Hyánek, General Manager, VeriPark Germany,

Peter Pénzeš, vedúci oddelenia platobných služieb a inovácií, Národná banka Slovenska,

Michal Satur, EY (v nedávnej minulosti šéf výskumu a vývoja Tatra banky),

Branislav Straka, člen predstavenstva zodpovedný za bankové inovácie, ČSOB,

Tomáš Tibenský, Co-Founder, Finappie.



Ak chcete vedieť viac, pozrite si diskusiu na videu. Dozviete sa odpovede na otázky:

Inovuje slovenský bankový sektor dostatočne? Aké najviac inšpirujúce projekty v oblasti bankových inovácií na Slovensku za posledné roky registrujete? Ako sa pozerá na inovácie bánk človek z fintechu? Kde máme na Slovensku rezervy? Aké inovácie nájdeme v zahraničí? Čím je odlišný slovenský bankový trh od bankových trhov v zahraničí? Aké by mohli byť naše ambície? Registrovali ste inovácie v oblasti bankovníctva, ktoré neboli úspešné? Čo by ste si priali, aby slovenské bankovníctvo pre klientov v budúcnosti ponúkalo? Čo robí NBS pre inovácie? Nie sú základné poplatky v slovenských bankách v porovnaní so zahraničím prehnané? Viete si predstaviť, ako bude vyzerať slovenský bankový sektor v roku 2030?



Bohumil Hyánek:

Pro korektní porovnání je třeba použít příklad dvou klientů - u aktivního klienta jsou poplatky nízké či nulové, a v porovnání s mnoho čistě digitálními bankami dostává klient i možnost využít pobočky, služby a poradenství bankéře a vyšší úroveň služeb. U klienta neaktivního, který nesplňuje podmínky pro snížení či eliminaci poplatku, je situace opačná - v jistém smyslu platí penále za to, že nepoužívá více služby dané instituce. Pro zcela kvantifikované srovnání reálné úrovně cen - kolik klienti skutečně zaplatí oproti ceníku - mi však chybí relevantní data.