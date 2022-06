Skepsia okolo kryptomien: Ktoré kryptomeny naozaj nie sú pre začiatočníkov?

Otázky zodpovedané v texte:

Mal by som sa ako začiatočník zaujímať o kryptomeny a ak áno, o aké?

Prečo ľudia investujú do kryptomien, ktoré padnú?

Ako identifikovať rizikovú kryptomenu?

Diskutovali:

Tomáš Kiebel, zakladateľ Kryptoplatby,

Andrej Cabaj, správca FB skupiny Bitcoinová komunita CZ & SK, admin Hydranode,

Radoslav Valko, generálny riaditeľ Sophistic Pro Finance.

Ak chcete vedieť viac, pozrite si diskusiu Tomáša, Andreja a Radoslava na videu. Dozviete sa odpovede na otázky: Médiá píšu o vysokých výkyvoch cien kryptomien. Je nervozita na mieste? Klesá význam kryptomien? Médiá píšu väčšinou o kolísaní cien kryptomien - je tento záujem relevantný? Ceny energií rastú - oplatí sa dnes ťažiť? Aktuálna téma: Terra (Luna) - Binance ju ešte v apríli propagoval ako „stabilný coin“, aktuálne je takmer bezcenná - čo na to hovoríte? Čo má spoločné Terra (Luna) a digitálne euro? Čo môže hroziť digitálnemu euru? Ako využívať kryptomeny? Ako môžem identifikovať podvodnú alebo rizikovú kryptomenu? Ako sa môže zorientovať začiatočník? Prečo je Ethereum z 90 % podvod? Zosilnia regulácie? Sú regulácie efektívne? Prečo sú požiadavky regulátorov nelogické? Prečo na burzách nezverejňovať identitu? Na čo používať burzy? Koľko času potrebuje laik, aby prestal byť laikom? Budú kryptomeny svoj vplyv ešte posilňovať? Na čo by sme si mali dať pozor? Čo je u Bitcoinu "druhá vrstva"? Môžu burzy ako Binance niečo urobiť lepšie, aby sa nestalo to, čo v minulosti s Terra (Lunou)? Máme v kryptosvete za vytvorenie a krach kryptomeny - podvod - koho potrestať? Má každá kryptomena matematický funkčný model? Prečo nikto neupozornil (vlády, médiá, kryptofanatici) na Terra (Luna), keď ľudia v brandži vedeli, že ide o podvod? Kde sú problémy vo vzdelávaní úradníkov a byrokratov?

Tomáš Kiebel:

Áno, ale nie je potrebné hneď do nich investovať. Práve naopak. Je vhodné si ich naštudovať a pochopiť pred tým než do niektorej vložíte nejaké financie. Minimálne po edukatívnej stránke je dôležité kryptomeny spoznať. Investovať následne už podľa uváženia. Ale nesmie to byť naopak, no často to práve tak je. Potom nováčikovia prichádzajú o svoje peniaze.