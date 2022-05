Sluha národa: Recenze 1. řady seriálu s Volodymyrom Zelenskym

Přiznám se. Na seriál jsem se začal dívat, abych zjistil, jaký byl Volodymyr Zelenskyj před válkou a předtím, než se stal prezidentem Ukrajiny. Finálně jsem si ale po pár epizodách říkal, že chci vědět, co se bude dít dál a v duchu si broukal, že miluji svoji vlast, ženu a psa:



Sluha národa je chytrý a satirický sitcom. Dovedu si představit, jak Zelenskyj připravoval první sérii a doufal, že snad něco změní, když brutálně ukáže všudypřítomnou korupci, vykradené banky, děravé cesty a chamtivé oligarchy tučné tak, že Kajetán Kičura je proti nim atlet. Chamtivost je všeobecně všudypřítomným rysem Sluhy národa a nejde jen o oligarchy a politiky. Kdokoli, kdo získá funkci, se cítí nesmírně šťastný, že teď si může nahrabat on. Otec prezidenta začne renovovat byt, od jednoho z mála nově vyjmenovaných poctivých ministrů odchází manželka poté, co zjistí, že on odmítá přijmout úplatek. Kvalitní humor je přítomen v každé epizodě, seriál je však výrazně vážnější, než by divák očekával. Upřímně, když byla v druhé polovině seriálu výrazněji humorná epizoda, překvapilo mě, jaký je Zelenskyj komik. Také je zajímavý konec, kdy jedna dějová linie nedopadne tak, jak jsem očekával, ale otevřeně a temněji - zlo nemusí být vždy odhaleno.



Negativ moc nevidím - Sluha národa ukazuje společnost takovou, jaká je. Nejsem Ukrajinec, určitě jsem nezachytil spoustu narážek, nepochybuji, že tam však jsou. I určité dějové linii, které by člověk označil za méně podstatné, mají svůj význam. Pokud bych měl kritizovat, tak dějový prvek, kdy se Zelenskému (pardon, Goloborodkovi), v určitých rozhodovacích momentech ukazují historické postavy a vedou s ním rozhovory. Rozumím, proč to tvůrci takto udělali, nedá se však říci, že bych z toho byl nadšen. Další nedostatek vidím v uvěřitelnosti ministra zahraničí, kterého ztvárňuje šoumen Yevhen Koshovy. Rozumím, že s ním měla být zábava, jeho ministr zahraničí byl však v určitých momentech na pěst a mnohem víc jsem fandil jeho utáhnuté, ale velmi nekompromisní podřízené, která svého šéfa místy doslova tyranizovala (současně mě vztah této dvojice bavil). Také jsem velkým příznivcem prezidentovi starší, ale velmi schopné sekretářky, o jejímž osobním životě se nedozvíme nic, o to víc cool však působí. Čímž se dostávám k pozitivům.

Velkým pozitivem série je nediskutabilně Volodymyr Zelenskyj. Když v jedné epizodě (po opici) nahrává projev k voličům, uvědomil jsem si, že to, co komunikuje dnes, v sobě měl už v roce 2015, kdy se série první vysílala. Podobně, když odmítne ochranku - podobně se choval při obléhání Kyjeva, kdy se vydal k předním pozicím jen proto, že je chtěl vidět na vlastní oči - nebo, když první dny natočil proslulé video "my tut" - ve všech těchto případech prý jeho ochranka doslova šílela. Zelenského slušnost, lidskost a principiálnost je uvěřitelná. Projev, který má na konci 16. epizody je doslova státnický. Vše je o to uvěřitelnější, když si uvědomíme, že za to, co v seriálu vidíme, aktuálně Zelenskyj bojuje i v reálu - včetně vstupu Ukrajiny do EÚ (brutálně parodická scéna na toto téma).



Líbily se mi další, dosud nezmíněné postavy. Exmanželka prezidenta mi v určitých chvílích typově připomínala naši Zuzanu Čaputovú a docela jsem jí fandil. Vlastně celý prezidentův tým byl fajn. Akceptoval jsem i prezidentovu rodinu s výjimkou jeho sestry, kterou však můžeme považovat minimálně za rozporuplnou postavu. I ústřední negativní postava premiéra byla ztvárněna dobře. Jediné negativum bylo, že jsem sledoval seriál, vedlejší postavy, komparz a občas mi vytanula myšlenka, zda jsou dnes všichni v pořádku.



Zajímavosti:

Na úvod seriálu se řeší zánik jedné banky. Šlo v té době o běžnou praxi (která už dnes na Ukrajině není), kdy majitelé banky poskytli ohromné množství nesplatitelných půjček a nekryté peníze běžných střadatelů následně zaplatil stát. Víc se o tom mluvilo zde, v čase od 15:30.

Ruská televize vystřihla několik narážek. Například informaci, že Put*n nosí hodinky značky Hublot.

Připravovaný americký remake ukončilo zvolení Donalda Trumpa za prezidenta USA.

Seriál je oficiálně zdarma na YouTube. Aktuálně je u těchto videí výzva k zastavení války.



Co říci závěrem? Přejme si, aby stejně prorocká, jako mnoho narážek v seriálu je, byla i závěrečná scéna první řady, kdy Goloborodkovi/Holobrádkovi volá ruský prezident. NOVÝ ruský prezident.





P.S. Podívám se i na druhou řadu, nicméně od ní neočekávám tolik, jako od řady první.