Mentální cvičení: Určení rizikových bodů a možných tras ruského postupu na Ukrajině

Tuto analýzu dnes opět připomenul, neboť zatím vychází. Můj názor je, že je zajímavá pro lidi nejen na FB.

Mimochodem, Vít Solnař je člověk, se kterým jsem před třemi týdny udělal rozhovor:

Text Víta Solnaře z 25. 5.: Malý pokus o taktickou mapu...

1) Již na průběhu hranic separatistických území je vidět jakou roli hrají řeky a převýšení.



2) U Izjumu se Rusům nikdy nepovedlo překonat obrannou linni kopírující hřeben nad vesnicí Dovgenke (Dovgenskoe asi jsem to špatně napsal...). Při útocích na tuto vesnici a na tento hřeben vykrvácelo již hodně BTG. Teoreticky bych si zde dovedl představit dvojici obchvatů. Rusové ale očividně dávají přednost obsazení vesnice, která je jako na dlani. Kde zde vidím riziko, je postup západním směrem na Barvinkoe. Ale to by Rusové postupovali koridorem, který se dá snadno ostřelovat. Takže ano je tu riziko postupu na západ, ale dál se jen tak nedostanou.



3) Lyman - Prudké boje o město, s největší pravděpodobností dojde k obsazení a následně ovládnutí prostoru až k Doňci. Tím se ale Rusové dostanou na planinu, která se dá ovládat z druhého břehu. Tedy vidím zde riziko, ale bez dalšího rozvoje. už se těším, až se zase pokusí postavit mosty.



4) Severodonětsk - Prakticky stejná situace jako v Lymani. Bohužel v tomto městě zůstalo 15 000 lidí. Po dobytí Severodonětsku, o který se vedou intenzivní boje zde Rusové zamrznou. Dokud nedojde k nějaké změně na západním břehu řeky, zůstanou zde Rusové stát.

(Poznámka - zhruba polovina obyvatel Slovjanska a Kramatorska také zůstává doma. Nezanedbatelné množství lidí se tak chová z toho důvodu, že jsou prorusky zaměřeni.)



5) Vrubivka / Horske - Zde se bude rozhodovat o osudu "kapsy". Podél hřebene na Vrubivku, kudy mimo jiné vede železnice, se povedou dál těžké boje. Poskytovat tomuto bojišti dělostřeleckou podporu je a nadále bude problematické. Běžné dělostřelecké systémy s dostřelem 20 km budou sami v dostřelu ruských děl a to snad ze všech stran. Zbývá možnost přesného ostřelování z moderních "západních" systémů s dostřelem 40 km. Ty by mohly být pak rozmístěny v relativním bezpečí za hřebenem mezi Krásným Jarem a Kramatorskem.

Kritický je zde úzký pás země. Více na východ a na jihovýchod pak Rusové mohou podniknout pokusy o "výstup" k Ukrajinským posicím (dvojice žlutých kruhů).

Pokud se Rusům podaří proniknout do Vrubivky, pak výše zmíněné boje ztratí smysl a Ukrajina bude muset celou oblast vyklidit. Kritickým (červeným) se stane prakticky celé bíle tečkované území.



6) Špička ruského postupu - Paradoxně se zde mohou vyčerpat. Wagnerovci, newagnerovci. Octnou se na otevřených svazích, které mohou Ukrajinci snadno ostřelovat ze západu. Směrem na severovýchod budou moci pokračovat, ale přes trojici vedlejších hřebenů. Na severozápad narazí na řeku a víme jak to mají Rusové s řekami. Zbývá rozvoj na jihozápad... kde se opět nebudou moci krýt. Budou se snažit rozšířit kontrolu dálnice Bachmut - Severodonětsk. Proto dvojice teček - očekávané boje.



7) Svitlodarsk - Zde si myslím, že Rusové dosáhli linie za kterou se začnou zpožďovat. Postupovat dál budou moci teprve až udělají něco s Ukrajinskou obranou na kopcích severně od Svitlodarsku. Očekávám zde pokusy o útoky na křídlech...

Kurdomivka - za tři měsíce zde sice nebyly žádné postupy, ale myslím, že pro vyřešení situace u Svitlodarsku se zde mohou Rusové o něco pokusit.

Smyslem tohoto mentálního cvičení je určit si rizikové body, a možné trasy Ruského postupu. Navazuje to na včerejší podobnou mapu a dále ji rozvíjí.



Konec textu z 25. 5.



Dnes Vít napsal:



Ozbrojené síly Ukrajiny zahajují na jihu Ukrajiny protiofenzívu. - Vrchní velení oblasti "Jih".

Je hlášený postup v jednom průlomu o cca 9km. Útok směřuje podél silnice směrem k přehradní hrázi Nova Kachovka.



Zatím moc zpráv nemám, ale pokud se to podaří prolomit ve větší šířce, přijdou (Rusové, pozn.) o celé uskupení a obranná postavení směrem ke Krivemu Rohu. Juraj Kvak odhaduje, že se teď bojuje o druhou obrannou linii. Rusáci sice připravovali i třetí, ale myslím, že ta není dosud vybavená.

Boje u Popasné trvají 12 dní. Za tu dobu Rusové přišli (celkem, pozn.) o 2 300 mužů, kolik jich asi padlo tam? Třetina? Další v Lymanu a Severodonětsku, pak i jinde? Tak třeba čtvrtina, tedy 600 ?

To je plus dalších cca 1 800 vyřazených. Kolik půjde na Wagnerovce? Prý to tam měli na starosti hlavně oni? Polovina?

300 mrtvých Wagnerovců a dalších cca 1 200 vyřazených. Co jsem slyšel, vyčetl, pohybovaly se před válkou počty bojujících Wagnerovců mezi 3-5 tisíci. Možná nabrali další? Řekněme 6 000.... No 25 % už není málo a vzhledem k tomu, že měli ztráty už za bojů u Kyjeva. Možná tak 50 % pryč?