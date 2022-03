Rusku je třeba namočit nos do krve, hnisu a prachu

Nedívá se mi na to snadno. Rozumím, že je pro ně riskantní dát něco o válce, toto je však život v iluzi. Putin hrozí světu jaderným konfliktem a u nich se nic neděje.



Dlouhodobě si myslím, že byla velká chyba, že Rusko nikdy neprošlo katarzí jako Německo po druhé světové válce. Němci na tom byli podobně jako Rusové, na konci války je ale spojenci zavedli do koncentračních táborů a donutili vidět, co doopravdy Německo dělalo. Doslova jim do toho strčili nos a donutili přestat odmítat realitu. To samé bude třeba po válce v Ukrajině udělat Rusku. Každý ruský občan, který udrží lopatu, by měl být povinně na pár týdnů vyexpedován na Ukrajinu pomáhat. Měl by mu být namočen nos do zachlé krve, masových hrobů a prachu zbombardovaných měst. Měl by dokola a od různých lidí poslouchat, co Rusové dělali na Ukrajině. Měl by si ten pach zapamatovat do konce života, aby už nikdy nemohl popírat realitu. To pak možná ruskou společnost změní.



Teoretizuje se, že je podstatné, jak moc je země po porážce ponížena. Hovoří se o Německu na konci první světové války. Hovoří se, že cítili křivdu z porážky a sankcí a důsledkem byla druhá světová válka. Myslím, že to je blbost. Německo bylo na konci druhé světové poraženo a poníženo mnohem víc, než na konci první. Rozdíl je, že svět donutil Němce projít po druhé světové válce katarzí. Donutil je uvědomit si, co doopravdy dělali. Zápach krvi, hnisu a prachu přehlušil pocity nadřezenosti a historických křivd. Musíme to zopakovat.



Pokud nenanutíme katarzi Rusům, budou dál bezpečnostním rizikem bez ohledu na to, jak s nimi budeme jednat v rukavičkách.