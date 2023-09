Mestskí policajti to pokašľali na celej čiare.

Áno, taktické myslenie by v tomto prípade bolo omnoho rozumnejšie. Nechať obidve strany na pokoji až do momentu, keď ten slabší skončí K.O. A bol by na chvíľu pokoj. V tomto prípade je úplne jedno, kto by ťahal za kratší koniec, či Smeráci, alebo Matovič, Slovensko by neutrpelo žiadnu stratu. Radosť by zavládla v mnohých domácnostiach, u mňa zvlášť.

Na právnickú fakultu už v súčasnosti vezmú hocikoho. Lukratívny študijný obor z čias totality sa stal odpadom. Aby ako - tak naplnili stavy, každý študent, záujemca, má dvere otvorené. Je to poznať aj na súdruhovi Glückovi z kandidátky Smeru na 53. mieste. Ako správny východniar sa s tým nepáral a poďme ho do toho na tvrdo. Že by sa na právnickej fakulte vyučoval aj nový spôsob vymožiteľnosti práva ? Zrejme mi niečo veľmi hlboko ušlo.

Nie že by si Matovič nezaslúžil takú otcovskú, ale ak sa to zvrháva na pästné súboje už teraz, 13. septembra, čo sa udeje do tridsiateho ? Budú sa vyťahovať aj železné argumenty z puzdier, alebo sa nebodaj dožijeme stretnutí v duchu futbalových ultras ? Ani tomu by som prekážky nekládol. Čím menej takýchto ľudí ostane prevádzkyschopných po voľbách, tým lepšie.

Preto sa mestskí policajti dopustili taktickej chyby. Mali ich nechať dielo dokončiť, nech rozhodnú o víťazovi päste a hrubá sila. Nech sa pozrieme na ktorúkoľvek stranu z aktérov, keď pán Boh rozdával rozum, oni vo fronte nestáli a zrejme neboli ani v dosahu zraku. Inak by sa toto diať nemohlo.

Čudujeme sa ? Na to nie je dôvod ani v najmenšom. Vzorom Smeru je veľký cár na východe a malý na juhu. Veľký sa s nikým nepára a Matovič je kapitola sama o sebe. Keby sa so zdravím rozumom minul aspoň z rýchlika, hada bosou noho dráždiť nebude. Oponovať Smeráckym súdruhom je možné aj iným a dosť účinným spôsobom, napríklad stačí pozorne sledovať Fica. Ten poskytuje dostatok dôvodov na to, aby sa do neho oponent oprel na vlastnej tlačovke rozborom jeho vzhľadu, breptov ako vo Zvolene, uvedené v článku :

https://blog.sme.sk/sedo/politika/vsade-vo-svete-to-tak-funguje-tie-peniaze-sluzia-na-politicku-cinnost

Sláva bitkárom, ktorí sú presným obrazom svojich voličov. Dúfam, že do volieb sa ešte nejaké to rodeo vyskytne. Šedý každodenný život potrebuje spestrenie a aspoň sa kde - kto vyfarbí ešte lepšie.