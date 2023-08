Posvätná akademická pôda TU ZV sa posrala pred gardistom.

Z pekára cisár síce bol, ale iba v rozprávke a tam je možné úplne všetko. Život nie je rozprávka a akademická pôda už vonkoncom nie, presnejšie, nemala by byť akousi pseudo vzdelávacou alma mater. Sme na Slovensku a tu je akosi všetko inak. Pomenujme to presne. Politik získa diplom z cestovného ruchu, environmentalistiky, ale ani jeden sa nikdy nehlásil na strojárstvo, metalurgiu, baníctvo, poprípade ekonomiku. Tu sa nedá do diplomovky, rigorózky skopírovať hoci čo...

Z telocvikára ide škola, Lesnícka fakulta TU vo Zvolene, v režime diaľkového ( ulievania sa a vytvorenia ďalšieho bezduchého plagiátu ) štúdia vychovať odborníka na lesy a ekológiu. Gardista Suja je tým študentom už od roku 2019 a napriek odporu študentov a pertraktovania témy na verejnosti, sa zatiaľ nič nedeje a v "štúdiu" pokračuje.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ako sa tam vôbec dostal ? Podvodom, ku ktorému mu dopomohli všetci zainteresovaní akademickí pracovníci, kantori. Je to vyššia úroveň ako inžinierske štúdium, vzdelanie III. stupňa VŠ. Je vylúčené, aby mohol plniť odborné kritériá bez predchádzajúceho vysokoškolského vzdelania v danej oblasti. Alebo sa mýlim a na fakulte telesnej výchovy sa rodia aj lesníci ?

Akademická pôda sa vykrúca, kantori, včítane rektora Kropila. Ten ukazuje na profesora Pichlera, on zase na prorektora Oláha. Všetci svorne posudzovali, či má prorektor Šálka kapacity a čas na jeho vedenie pri téme, na ktorú sa prihlásil. Tému, pochopiteľne, vypisuje škola.

No, tu sa trošku zastavme.

Niečo mi tu veľmi silne našepkáva, že sa veci udiali úplne opačne. Do školy prišiel gardista Suja s požiadavkou na titul. To po prvé. Keďže sa teraz škola slovami profesora Pichlera bráni aj tým, že by im mohol hroziť súdny spor, možno to nebolo zo strany už teraz aj "súdruha antifašistu" a gardistu v jednej osobe, celkom nevinne, férovo, s patričnou dávkou sebareflexie a realizmu k systému vzdelávania, predložená požiadavka.

Hlavy pomazané sa zakolísali a premietli si logicky, čo by im mohol tento arogantný fašista spôsobiť do budúcnosti. Však tu žijú, poznajú región a sledujú prieskumy. Musia, škola je síce štátom dotovaná, ale z toho by nevyžila. Na projekty si zháňa peniaze ako vie a nie je vonkoncom jedno, aké vzťahy si pestuje s politikmi. Profesori, ľudia, ktorí niečo znamenajú a majú výsledky, sú často nútení klaňať sa pred idiotmi, aby zabezpečili podmienky pre kvalitné štúdium študentov. Toto robia tí poctiví a kvalitní, pred ktorými klobúk dole.

Hlavy študované sa zľakli ( zrejme iba jedna hlava, ktorá za to niečo má, bude mať ) a sformulovali tému, ktorú by mal zvládnuť a príliš ho nezavedie do hĺbky tajov odbornej lesníckej problematiky. Musí to tak byť, pretože na žiadnej univerzite nemôže vykonávať doktorandské štúdium nikto, pokiaľ jeho študijný obor nenadväzuje na predchádzajúce študijné obory. Inak, strojár nemôže na pedagogiku, baník na elektriku. Čo by sa stalo, keby sa chcel strojár uchádzať na doktorandské štúdium na lekárskej fakulte ? Ako za Čepičku, zámočník mohol byť pokojne lapiduchom...

Prosím, nech nikto nevníma text ako dehonestáciu akademických funkcionárov ( tých poctivých ), oni možno inú možnosť nemali, ale...

Ale prorektor Šálka kandiduje za stranu Republika a asistent gardistu je hlavným autorom jeho publikačnej činnosti, mimochodom, tá je nevyhnutná pre prijatie na doktorandské štúdium. Tak sa potom nenaparujme a neviňme kantorov, ak sú do toho priamo zainteresovaní formou bartrového obchodu. A navyše hrubo porušujú základné akademické princípy, apolitickosť akademickej pôdy. Sú v tom až po uši, niektorí...

Študenti, ktorí si to musia poctivo odpracovať, nemajú šancu konkurovať takýmto "obchodníkom". A môžu sa sťažovať tak akurát na lampárni. Na čo v podstate. Svoje povinnosti si plniť musia a čo sa robí v pozadí, ako "študujú" a plnia si povinnosti prominenti, na to dosah mať nikdy nebudú. Právom ich môže fackať frustrácia, pracujú na sebe, niečo ich to stojí a prominentný gardista sa smeje do ksichtu celej univerzite. Priebeh štúdia sa z rýdzo praktických dôvodov drží pod pokrývkou veľmi starostlivo.

Hanba na sto rokov padá na hlavu školy, jej vedenia a posratého prístupu k prominentom a politike. Akademická pôda bola odjakživa posvätná a platí to aj dnes. Tak prečo sa rektor na to celé pozerá a nič nerobí ? Naveľa škola poskytla stanovisko, ktorého časť je nižšie, zdroj : denník "N" :

Začiatok citácie :

Technická univerzita vo Zvolene sa riadi platnou legislatívou, zakladá si na rovnakých podmienkach pre všetkých študentov a neposkytuje prispôsobené podmienky vzdelávania pre nikoho. Neuplatňuje diskrimináciu a zakladá si na akademickej slobode názorov. Je zásadne proti prejavom extrémizmu.

To platí aj pre prijímacie konanie, ktoré aj pri doktorandovi Sujovi prebehlo štandardným postupom, čo potvrdil aj vtedajší predseda prijímacej komisie na mimoriadnom zasadnutí Vedenia TUZVO.

Na vedení univerzity bolo dohodnuté s dekanom Lesníckej fakulty Marekom Fabrikom, že komisionálne preveria napĺňanie podmienok štúdia a ich doterajšie plnenie doktorandom Miroslavom Sujom a aj že podajú návrh na preskúmanie Etickou komisiou TUZVO, ktorá sa bude zaoberať možným konfliktom záujmov aktérov toho prípadu, ktorý je v článku uvedený.

Koniec citácie.

Nech si obraz urobí každý sám, ale výhovorky konca nemajú a odvolávať sa na to, že každý má právo na vzdelanie a neriešiť súvislosti, mi príde choré. Nakoniec, čo je u nás zdravé ?

Zdroj : https://dennikn.sk/3544099/pri-prijimani-suju-za-doktoranda-sa-na-technickej-univerzite-obavali-ze-ked-ho-nezoberu-hrozi-im-sudny-spor/?ref=tit1