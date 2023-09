Silnú šnúrku v gatiach si viem predstaviť, ale silné Slovensko ?

Dnešná plánovaná cesta do Maďarska ( na otočku ) sa skončila pomerne dobre, hoci som skoro nabúral, ale našťastie to dopadlo dobre. To bola už únava, vstával som totiž o 3.00 hod. A keď je aj druhá strana ako "Manták" ( ani náznakom nechcem uraziť skutočných Mantákov v okolí Medzeva, to sa tak hovorí ), nešťastie je veľmi blízko.

Cestou samé keci v rádiu. V tom našom nie, tam si púšťam zásadne iba jednu preferovanú stanicu a tam hrajú a hrajú dookola samé príjemné melódie. Ale v dolnej zemi to už nehrá všade a aby som nezadriemal, tak som si naladil niečo z domácich staníc v domnení, že narazím na podobnú stanicu. Viem, ale nepoviem ( existuje a nebol som na školení v Elektre ), reklamu nerobím a ak áno, nie zadarmo... Ako - tak ladím, zrazu sa ozve ( voľný preklad ) : "Nemôžem to pochopiť, veď na čo ukáže, to dostane a ukrajinská diplomacia napriek tomu plieska okolo seba ako pastier bičom. Naozaj všetko dostanú a ešte sa im to nepáči a strpčujú život okolo seba. Niečo nepochopiteľné, tomu sa hovorí vďačnosť ?".

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ja som pochopil a to hneď niekoľkokrát.

Vy z dolnej zeme ste im nič do boja nedali, tak držte huby. Žiť s podporou EÚ a nebyť za nič zodpovedný a ničím zaviazaný za pomoc a spoluprácu, ústretovosť, pritom sa takticky bratať s cárom, riešiť jadrovú energetiku bezo zmien a perspektívne s Rosatomom, je cool pre niekoho. Byť "dvojitým agentom" bolo vždy výnosné, ale riziko pádu väčšie. Naladil som si stanicu v správe malého cára a tam hrajú iba takéto. Aj svoju menšinu na Ukrajine chce ratovať a protestovať, údajne sa im zle vodí. Práva ich menšín sú vo všeobecnosti potlačované, ale na Slovensku sa vraj črtá iskierka nádeje. Až do vlády by sa mohla dostať menšinová strana, len trošku šťastia keby bolo. No nie je to sen o zlatom prasiatku, zlatej husi, zlatých vajíčkach a troch zlatých vlasoch deda vševeda naraz ?

Uveril by som tomu, keby tá menšina na Slovensku bola naozaj taká, presnejšie jej politickí predstavitelia, ako o tom hudie propaganda. Rozbití na mraky, zožrali by sa za živa a pritom všetkým ide o to isté. Bravo, ničím sa nevymyká slovenskému folklóru, hoci hovorí rečou iného kmeňa. Ľudia problémom nie sú a neboli. Chamtiví tlčhubovia vždy !

Prídem domov, vyberiem schránku a z listu sa na mňa škerí Pellegrini. Urobil som výnimku a prečítal som si to. ( Matovičov bulletin som bez čítania zaradil na podkurovanie v kotli, ak sa ochladí. Horieť bude zaručene dobre. ) A aj oľutoval stratu 3 minút. Pre ilustráciu, list je na dvoch fotografiách nižšie :

On chce "silný štát". A ako a teraz neviem, či pán či súdruh, vyfarbí sa za pár dní tento jamkatý utopista ? Kto bude robiť a platiť dane ak všetci mladí, schopní a výkonní ľudia budú pracovať mimo Slovenska ? Teraz je tam už asi 10 % výkonnej populácie a bude viac. Ostane tu geriatria s rozlohou 49 035 km štvorcových a svorka vlkov, ktorá bude trhať na kusy čo je hodnotné podľa pravidla, že silnejší pes...oné.

Silný kapitalista s rozsiahlym sociálnym programom ( viď životopis Tomáša Baťu ) je viac ako štát. Zarobí na sociálne programy pre zamestnancov. Mrcha štát, ktorý hospodári od desiatich k piatim, nepamätá sa na to, čo bolo pred pár desiatkami rokov a bije sa do pŕs, je v podstate chudák bez budúcnosti.

Winston Churchill : " Národ, ktorý zabudne na svoju minulosť, nemá budúcnosť ".

Čo dodať, nič. Bublina vyfarbená na ružovo. Chce on vôbec niečo seriózne robiť a riešiť ? Obsah textu mi pripadá ako dokument z niektorého zo zjazdov KSČ.