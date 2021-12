Šírenie dezinformácií ako trestný čin vs. sedliacky rozum.

Radový občan má veľmi ďaleko k reálnemu posúdeniu znenia zákonov. Právne formulácie sú mimo výseč v porovnaní s kuchynskou a pouličnou lingvistikou. Neznamená to ale, že sa občan k tomu apriori musí postaviť nevšímavo. Dôvodov je hneď niekoľko a v tomto prípade sa ponúkajú dosť okato.

Takúto situáciu sme tu nikdy nemali. Nikdy nebolo nutné masovo sa zapodievať dezinformáciami a už vonkoncom nie s jej ťažkými masovými dôsledkami.

Prečítal som si blog, ktorého link je uvedený nižšie. Pisateľ cituje novovzniknuté znenie § 361a, následne je citovaný súčasne platný § 362 a Ústavou garantované právo na informácie.

https://blog.sme.sk/adampuskar/nezaradene/novy-trestny-cin-sirenia-nepravdivej-informacie-cesta-k-totalit

Tu začínajú citácie z uvedeného blogu :

§ 361a

Kto vyrobí alebo rozširuje nepravdivú informáciu, ktorá je spôsobilá vyvolať nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta, ohroziť životy alebo zdravie ľudí alebo ovplyvniť obyvateľstvo pri jeho rozhodovaní o závažných otázkach celospoločenského významu, alebo sa dopustí iného obdobného konania slovne alebo písomne, prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, zvukového záznamu, zvukovo-obrazového záznamu alebo iného záznamu, potrestá sa odňatím slobody na jeden až päť rokov.

§ 362

Kto z nedbanlivosti opakovane rozširuje nepravdivú informáciu, ktorá je spôsobilá vyvolať nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta, ohroziť životy alebo zdravie ľudí alebo ovplyvniť obyvateľstvo pri jeho rozhodovaní o závažných otázkach celospoločenského významu, potrestá sa až na jeden rok.

Ústavou garantované právo na informácie všetkého druhu :

„Právo na informácie v sebe zahŕňa aj právo prijímať informácie, ktoré šokujú, sú kontroverzné, lascívne a pre určitú časť spoločnosti poburujúce alebo v rozpore s ich svetonázorom, pričom je zaručené právo prijímať tieto informácie aj v obrazovej, vizuálnej podobe.„ II. ÚS 819/2016

Tu končia citácie z uvedeného blogu.

Z pohľadu radového občana môžem konštatovať, že súčasné znenie právnej úpravy ( § 361a ) hádže polená pod nohy ochrancom zákonnosti, nakoľko formulácie sú veľmi všeobecné a sú dobré len do momentu, pokiaľ nevznikajú nepretržité konkrétne problémy. To je súčasný pandemický stav so všetkými jeho dôsledkami. Predovšetkým reťazenie dôsledkov.

Ministerka spravodlivosti niečo sformulovala, ale v médiách verbálne dopĺňa veľmi podstatné fakty, ktoré mali byť zakotvené v znení zákona. Ide o merateľné škody, vznikajúce cielene šírenými nepravdivými informáciami.

Informačné toky sú procesom, ktorý je možné merať. Množstvo a účinnosť informácií ( napr. reklamy ) na jednej strane, na druhej dôsledky, ktoré je možné vyjadriť aj finančne ( ovplyvňovanie osôb, navádzanie na činy s negatívnymi dôsledkami ). Inak povedané, ak svojou zverejnenou informáciou ovplyvním iné osoby, ktoré pod vplyvom informácií spôsobia merateľné škody ( štátu, alebo iným konkrétnym osobám ) a vykonám to pri plnom vedomí, bez akéhokoľvek nátlaku, musím byť zodpovedný za svoje konanie.

To, čo garantuje Ústava ( viď odsek vyššie ), ani náznakom nemá nič spoločné s dezinformáciami takého významu, ktoré vedú ovplyvniteľnú časť obyvateľstva k "sebapoškodzovaniu" ( pod vplyvom dezinformácií si dobrovoľne upierajú ochranu života ) ignorovaním doporučení odbornej verejnosti, len na základe cielenej dezinformačnej kampane. Neviem, či si autor článku, na ktorý odkazuje link, dostatočne uvedomil čo znamená slovo "lascívny" a jeho ďalšie súvislosti v texte. Rozhodne to smeruje k typom informácií, ktoré sú, jemne povedané, viac než liberálne ( drogy, sex ), ukazujú šikanovanie, morbídne scény ( je veľká škoda, že pri smrteľných autonehodách nie je vidieť v ruke mŕtvej osoby mobil ) a môžu sa dotknúť aj duchovnej stránky, viery, jej dehonestovanie. Som si istý, že s druhom dezinformácii, ako je súčasná bezohľadná dezinformačná kampaň voči vakcinácii to vôbec nesúvisí. Znenie paragrafu nebolo vytvorené na tento účel, pretože v tej dobe nikto netušil čo bude v rokoch 2020 a ďalších.

Ďalej, rozlišoval by som, či ten, kto šíri dezinformácie, je schopný rozpoznať nebezpečenstvo svojho konania. S IQ 70 to asi nepôjde. Čo však v tom prípade, ak sú šíriteľmi dezinformácií ľudia, plne zodpovední za svoje konanie, dokonca s právnickým vzdelaním. Poslancov NRSR by som z toho nevynechal ani omylom. To je zrejme kameň úrazu a pre tieto prípady by sa právna úprava ministerky spravodlivosti mala zaviesť s tým, že sa do znenia doplní to, čo pani ministerka dopĺňa v médiách verbálne. Zákon musí byť jednoznačný, inak slúži len ako zámienka na nekonečné hádky.

Kým pani z Prešova vysielala na živo na facebooku informáciu o celosvetovom výpadku elektriky a nabádala na nákup konzerv, vzbudzovalo to úsmev a v konečnom dôsledku robila reklamu na konzervy. Snažila sa o zvýšenie obratu v obchodoch a nehovorila súčasne o borovičke, čo je dobré. Patrí jej poďakovanie obchodníkov a aj moje, zlepšila mi v tom momente náladu...

Ale ak s vedomím svojho možného vplyvu na iné osoby šírim informácie ktorých akceptovaním sa osoby vystavia nebezpečenstvu ohrozenia na životoch a reťazením udalostí štátu spôsobím neplánované výdavky, ďalším reťazením udalostí obmedzím Ústavou garantovanú zdravotnú starostlivosť a možno spôsobím ďalšie úmrtia, potom to asi nebude len na dvihnutý ukazovák na znak "nonono"!.

Preformulovať zo strany pani ministerky a pozerať sa na veci v intenciách doby a dôsledkov do budúcnosti. To je môj názor a odkaz pre právne kapacity z dediny.

Lebo tak, ako časť slovače na vírus neverí ( podotýkam, že si ctím všetkých zodpovedných ) kým ho nohami napred nevynesú, ani tomu neuverí, že táraním môže nepriamo zabíjať až do momentu, kým sa v base nezobudí. Pekné slovo nič nezmôže, kázeň o morálke a zodpovednosti voči spoluobčanom je hádzanie hrachu na stenu, méta, kde sme ešte nedorástli.