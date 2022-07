4 zásady, na ktoré by seniori nemali v lete zabúdať

Vekom sa mení telo, a tiež jeho reakcia na teplo. Podľa prieskumu Duke University zomiera viac ako 80 percent šesťdesiatnikov v dôsledku horúčav. Medzi hlavné príčiny patrí znížený pocit smädu, slabšia cirkulácia krvi, chronické ochorenia a sociálna izolácia. Aj seniori si však môžu teplé mesiace vychutnať plnými dúškami. Stačí ak dodržia niekoľko dôležitých zásad, ktoré odporúčajú odborníci.

Nepodceňujte pitný režim

Rovnako ako všetci ostatní, ani seniori by počas horúčav nemali zabúdať na dostatok tekutín. V ich prípade je to dokonca ešte dôležitejšie ako u mladších jedincov. Prečo? Pocit smädu majú výrazne znížený, takže na pitný režim ľahko zabudnú. „Seniori by mali každú hodinu vypiť minimálne 200ml tekutín, aby sa dostali na hodnotu 1,5 až 2 litre denne. V lete to môže byť aj o čosi viac,“ hovorí lekárka Janka Mičevová. Zároveň dodáva, že zvoliť by si mali vodu, minerálky alebo čaj, určite nie kávu či alkohol. Efektívnym riešením, ako na pitný režim nezabudnúť, je mať v každej izbe pripravený pohár s vodou, pred odchodom von sa dostatočne napiť a zobrať si niečo na pitie aj so sebou.

Vhodne sa oblečte

Čím je človek starší, tým má tenšiu pokožku, ktorá sa pôsobením slnečných lúčov ľahšie spáli. Opaľovací krém s ochranným faktorom 30 a viac by preto mali mať seniori v letných mesiacoch vždy poruke. Dôkladne si treba natrieť najmä časti tela, ktoré zostávajú vonku odkryté, najmä uši, pery, ruky a vrchnú časť chodidiel. Ľahké oblečenie vo svetlých farbách stačí následne doplniť pokrývkou hlavy so šiltom a slnečnými okuliarmi. „Pre seniorov je teplo väčšia záťaž, keďže nemajú dostatočne funkčnú termoreguláciu, nevedia spracovávať teplo a majú často aj iné ochorenia,“ vysvetľuje lekárka.

Hocikedy von nechoďte

Slniečko je síce lákavé, no v čase horúčav môže byť nebezpečné. „V čase od 11:00 do 15:00 je slnko najsilnejšie, čiže vtedy by seniori mali radšej zvoliť pobyt v tieni alebo doma,“ odporúča lekárka Mičevová. Ak sa rozhodnú ísť von, tak ideálne s vychádzajúcim a zapadajúcim slnkom. Výlety by síce mali v horúcom období vynechať, no ak patria k tým akčnejším, základom je pevná obuv a pomôcky na chodenie i posilnenie zmyslov, čiže dioptrické okuliare alebo načúvacie zariadenie. Asi netreba hovoriť, že náročnému terénu je lepšie sa vyhnúť.

Nechoďte ďaleko

Nie raz sa stalo, že práve vzdialenosť či návšteva neznámeho miesta skomplikovala záchranu seniora, ktorému prišlo v horúčave nevoľno. Preto je vhodné si zvoliť lokalitu, kde blízki svojich rodičov alebo starých rodičov ľahko nájdu. V tejto súvislosti je rovnako dôležitý pravidelný kontakt seniora s blízkou osobou. Keď nie osobný, tak aspoň telefonický, minimálne raz denne. A samozrejme, kľúč navyše, ktorý bude mať blízka osoba u seba pre prípad núdze. Pri spozorovaní prvých symptómov úpalu by mali seniori okamžite vyhľadať pomoc a nenechávať nič na náhodu. „Medzi najčastejšie patrí únava, slabosť, nevoľnosť, vracanie, bolesti svalov i hlavy. Stupňuje sa tiež podráždenosť v podobe bizarného správania, halucinácií, dezorientácie až napokon nasleduje bezvedomie,“ dodáva lekárka Janka Mičevová.

V občianskom združení Seniori v pohybe nám záleží na zdraví seniorov, preto sme sa rozhodli napísať článok na túto tému.