Kúsok po kúsku k digitálnej gramotnosti

/Odborníci/

Pýtali sme sa seniorov a kládli si otázky: ”Čo viac môžeme pre seniorov urobiť vo vzdelávaní digitálnej gramotnosti?” Naše pátranie a zvedavosť nás nakoniec nasmerovali k tomu, aby sa nám podarilo najmä seniorov motivovať prísť sa porozprávať o témach digitálnych technológií otvorene. Vysvetliť komunite účasníkov za pomoci odborných lektorov, ako bezpečne používať digitálne nástroje v online svete. Prednáška ako jednoduchá forma prezentácie bude odprednášaná od odborných lektorov. Záleží nám na kvalite obsahu, preto vyberáme precízne lektorov, ktorí budú prednášať pre komunitu seniorov.

Stali sme sa svedkami toho, že seniori chcú zaplatiť platobnou kartou online /napríklad na nákupy online/, no mali obavy zo zneužitia osobných údajov. Našou úlohou je zoznámiť seniorov s digitálnymi prostriedkami bezpečne a bez obáv.

/Prednášky/

Občianske združenie Seniori v pohybe pripravuje sériu prednášok o digitálnej gramotnosti pre seniorov. Uvedomujeme si, že vzdelávanie v tejto oblasti má veľký zmysel pretože práve používanie novodobých technológií sa stáva neoddeliteľnou súčasťou našich životov.

Pripravujeme rôzne témy, ktoré by Vás mohli tiež zaujímať. Marec ako mesiac kníh venujeme aj prednáške, na ktorej sa pozrieme na rozdiel medzi čítačkou kníh a tabletom. Stačí ak nás budete sledovať na našej webovej stránke www.seniorivpohybe , kde aktualizujeme program pripravovaných aktivít združenia.

/Návod na používanie digitálnych technológii - manuál/

Zoznamovanie sa s novými postupmi bude dokonca jednoduchšie aj pre ľudí, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť prednášok prezenčne. Po každej prednáške pripravíme manuál, ktorý bude prístupný pre všetkých seniorov na Slovensku, pretože nám záleží na vzdelávaní všetkých, ktorí sa chcú učiť a potrebujú len návod na to, ako používať digitálne technológie bezpečne a s rozumom.

Prednášky budeme servírovať kúsok po kúsku, každý senior si môže dopredu pozrieť, ktorá téma ho zaujíma a rozhodne sa prísť medzi nás. Socializáciu medzi seniormi vnímame ako dôležitý faktor. Po prednáškach nebude chýbať ani praktická ukážka používania digitálnych technológií.

/Motivácia/

Nezabúdame ani na motiváciu účastníkov, preto sme sa rozhodli pripraviť aj hodnotné ceny pre účastníkov, ktorí budú vedieť najlepšie odpovedať na otázky pripravovaného kvízu po prednáške (kvíz vyskúša účastníkov prednášky, čo všetko sa naučili).

/Obľúbený koláč/

Občerstvenie bude špeciálne, "šité na mieru". Odporúčame účastníkom upiecť ich obľúbený koláč, ktorý by priniesli k nám do komunity. Budeme radi, ak o nás poviete známym, seniorom, susedom o ktorých si myslíte, že ich téma vzdelávania digitálnej gramotnosti zaujíma a radi by sa zúčastnili prednášok. Vstup na prednášky je bezodplatný.